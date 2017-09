Movimiento político “Vamos” de El Salvador, de gira en Long Island

Por: Francisco Manrique/LTH

“Vamos se consolida” señala sonriente el empresario Josué Alvarado, fundador del movimiento, quien al frente de un pequeño grupo de la nueva entidad política salvadoreña visitó Long Island, Nueva York, la semana pasada, reuniéndose con organizaciones comunitarias salvadoreñas locales.

Durante su gira, Alvarado dijo estar contento porque el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ya aceptó la inscripción de Vamos, como partido político, para lo cual entregaron setenta mil firmas de adherentes en julio pasado.

“Ahora solo esperamos la fecha en que se publique en los diarios el anuncio oficial de que Vamos como partido político”, dijo, agregando que lo logrado es el trabajo de un gran grupo de gente “que cree en nuestro movimiento, como una respuesta de todos quienes estamos cansados de los partidos tradicionales de El Salvador que han fracasado”, señaló.

Con salvadoreños de Long Island

La Tribuna Hispana abordó a Alvarado, durante una reunión con miembros del Comité Cívico Salvadoreño. “Hemos venido a contactarnos con los hermanos salvadoreños de Long Island, para contarles qué es Vamos, qué es lo que pretendemos y hacia dónde queremos llegar”, dijo el empresario.

Y aunque el otro año hay elecciones municipales en El Salvador, ellos han decidido no participar y, más bien, hacer un trabajo de difusión de sus principios, metas y objetivos como partido, tanto en El Salvador y distintas ciudades de Estados Unidos.

“Nuestro objetivo es prepararnos para las elecciones presidenciales el 2019 y, mientras tanto, abrir nuestras puertas a todos los que quieran sumarse a este ideal de trabajar por un mejor país para todos”, dijo Alvarado.

Uno de los objetivos de Vamos, según su fundador, es que El Salvador sea “un país donde todos podamos tener las condiciones de desarrollarnos, sin tener que emigrar y poder ser exitosos”, dijo Alvarado, quien irónicamente logró el éxito tras emigrar a Estados Unido, a través de su empresa Rio Grande Foods, una de las más exitosas en el rubro de importación de productos alimenticios procedentes de Centro América para la Costa Este de Estados Unidos, con sede en el estado de Maryland.

Por qué nace Vamos

Frente a un grupo de salvadoreños reunidos en la Villa de Hempstead, Alvarado dijo que “Vamos” quiere cambiar la historia de El Salvador, “porque estamos cansados y no queremos más a políticos que solo llegan al poder para lucrarse ellos y sus familias, como ha quedado demostrado con tres ex-presidentes, uno de los cuales está en la cárcel, uno murió sin ser juzgado y otro está fugado. Es una vergüenza como país y tenemos que cambiar esa realidad”, asintió.

Sin embargo, en lugar de trazar los planes de carácter político y económico, para lograr los cambios que su movimiento pretende realizar en El Salvador, su charla en Long Island tuvo un carácter motivacional para los presentes.

“Soñar es el primer paso”

“Para llegar lejos, para salir adelante, para dejar la situación incómoda en la que ya no queremos vivir, primero debemos proyectarnos en dónde queremos estar, qué queremos lograr, y darnos una razón de por qué queremos eso. Soñar es el primer paso al éxito, sin un sueño o una meta nos volvemos personas sin propósito, sin motivación y sin rumbo”, dijo a los presentes.

Y agregó: “Si no soñamos en un mejor El Salvador y no trabajamos por la condición de nuestro país, va a decaer cada vez más. Por eso los invito a soñar, no importa si tienen 15 ó 50 años, soñar nos mantiene vivos, con propósito, con metas para alcanzar”, dijo finalmente.