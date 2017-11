Piden reabrir Escuela Elemental Rhodes en Hempstead

Ante el constante crecimiento de la población de alumnos en el Distrito Escolar de Hempstead, la reapertura de la Escuela Elemental Rhodes, ubicada en el 270 Washington Street, es una necesidad urgente, según lo señaló la Sra. Maribel Touré, presidenta de la Junta Escolar.

Por: Francisco Manrique / LTH

La Elemental Rhodes School fue cerrada por la presencia de asbestos en el año 2005, pero desde entonces ninguna junta escolar, excepto la presente, jamás intentó repararla y reabrirla, a pesar de la falta de infraestructuras para albergar a la creciente población escolar, en particular la de origen hispano.

“Es una vergüenza que las juntas anteriores no hayan hecho nada por reabrir dicha escuela, pero hoy hemos decidido remodelarla por completo”, señaló Touré a LTH.

Pero para que el proyecto de remodelación sea una realidad, es necesario que los residentes de Hempstead acudan a la reunión de la junta, el próximo lunes 20 de noviembre, y manifestar su apoyo durante la votación de la Junta Escolar, para aprobar el proyecto.

“Es importante que los padres de familia asistan a la reunión de la Junta Escolar, porque se va a votar si se aprueba o no la remodelación total de la Escuela Rhodes, y pueda servir para más estudiantes de nuestra comunidad”, dijo Touré.

Contra la feroz oposición

Y el llamado a la comunidad para que apoye el proyecto de renovación de la Escuela Rhodes es porque, en esa mala tradición enquistada en la Junta Escolar desde hace décadas, hay un sector que se opone al proyecto —así como se ha opuesto a los muchos cambios que se han estado realizando desde que Touré asumió el cargo de presidente de la junta escolar desde el año pasado.

Refiriéndose a los que se oponen, Touré dijo: “Ellos no quieren este proyecto, porque no les favorece a sus cálculos políticos ya que, con miras a las elecciones de mayo del 2018, la reapertura de la escuela no les ayuda a recuperar los puestos que ha perdido en la junta escolar”, en los dos últimos años.

En las elecciones del próximo año, hay tres puestos de la junta que irán a la reelección, los de Gwendolyn Jackson, Mary Crosson y la Sra. Touré que, irónicamente, son las tres que componen la mayoría de la junta, de los cinco puestos, y la que ha emprendido una serie de reformas desde el 2016.

La corrupción y la oposición

En este contexto, según Touré, no le extraña que sus adversarios harán todo lo posible para que no ganen la reelección, porque, además de los cambios y obras que están emprendiendo a favor de los estudiantes, “se está destapando toda la corrupción” que hubo en el Distrito Escolar de Hempstead, durante los años de Betty Cross, según Touré.

De otro lado, Touré agregó que el Superintendente de las Escuelas, Shimon Waronker, está haciendo bien su trabajo, pero que los dos miembros de la oposición en la, David Gates y Randy Stith, así como parte de la comunidad afroamericana, están haciendo todo lo posible para que fracase.

“Ellos no nos perdonan que hayamos traído a un profesional de origen hispano para que arregle las cosas en el distrito escolar de Hempstead”, dijo Touré, quien también dijo creer que Lamont Johnson, un ex miembro de la junta escolar y actual concejal de la Villa de Hempstead, está detrás de toda esta campaña de oposición y trabas al trabajo de erradicación de la corrupción.

“Nosotros sacamos a Johnson por inmoral, ya que usó información reservada y confidencial del distrito escolar en su beneficio, para la campaña en las pasadas elecciones. Esperamos que no vuelva más esa persona” a la junta escolar, dijo Touré.

Conformación de Comités

Asimismo, la presidenta de la junta informó la conformación de grupos de trabajo en el distrito escolar, “para hacer una evaluación del distrito escolar y al mismo tiempo hacer recomendaciones al superintendente, de todo lo que se debe de crear o reorganizar en las escuelas”, dijo Touré.

De los cinco integrantes que conforman la junta, “dos de ellos, Gates y Stith, se han negado a participar, por lo que hemos tenido que tomar dos comités cada una”, según Touré, refiriéndose a Jackson y ella misma.

Llamado a comunidad latina

Los comités también están conformados por padres de familias y miembros de la comunidad, sin embargo Touré fue muy franca en su crítica al desinterés de la comunidad latina.

“Es triste, pero es la realidad, yo tenía mucha confianza en que podrían participar más personas de nuestra comunidad latina, pero la verdad es que es muy mínima la participación de padres de familia hispanos, considerando que sus hijos conforman una mayoría de estudiantes en el distrito escolar”.

El Superintendente escuchando a la comunidad

Una de las tareas emprendidas por la Junta Escolar y el Superintendente Waronker, ha sido la programación de reuniones a las que están invitados los padres de familia y miembros de la comunidad. El objetivo es buscar soluciones a tiempo, respecto de las solicitudes de los padres de familia, lo que facilita el intercambio de ideas y sugerencias planteadas.

La próxima reunión se llevará a cabo el miércoles 15 de noviembre en el Auditorio de la Escuela Secundaria, con la presencia del Embajador James Woolsey, quien fue director de la CIA. La primera sesión será de 4 p.m. a 6 p.m. y la segunda de 7 p.m. a 9 p.m.

Woolsey, así como Randi Weingarten, presidente de la Federación Americana de Maestros, forman parte del Comité de Transición del Distrito Escolar de Hempstead, como copresidentes.

Se invita a todos quienes quieran participar y compartir ideas que serán vitales para el desarrollo de un plan de mejoramiento estratégico de las escuelas de Hempstead, visitar: www.hempsteadschools.org.