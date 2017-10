Presenta una demanda por haber sido golpeado en la cárcel de Nassau

Redacción LTH

Eric Slutsky, un residente de Westbury, ha presentado una demanda federal contra el Condado de Nassau, por 15 millones de dólares, alegando que oficiales de la cárcel del condado lo golpearon, rompiéndole la mandíbula y la nariz, antes de esposarlo a una puerta con los brazos extendidos “como Jesús”.

La demanda civil de Slutsky, presentada contra el Condado, el Departamento del Sheriff y los oficiales de corrección que no fueron mencionados, también afirma que el demandante no recibió atención médica hasta el día siguiente de la supuesta paliza, ocurrida en la noche del 11 de agosto del 2016.

Slutsky, un mecánico de 32 años de edad, estaba sirviendo un corto período de tiempo en la cárcel de East Meadow, por cargos relacionados con drogas, mientras luchaba con un problema de adicción, de acuerdo con su abogado Andrew Laufer.

El abogado del demandante le dijo al Newsday que su cliente “fue golpeado muy severamente”, una afirmación que, dijo, “está justificada por los registros médicos”.

“Están tratando de culpar a otros prisioneros, pero no veo cómo eso es posible porque la cárcel estaba bloqueada”, en el momento de los hechos, dijo Laufer.

Los hechos según el demandante

La demanda dice que los oficiales de corrección estaban buscando en la celda de Slutsky, y lo había esposado con sus manos detrás de él, y le dijeron que se parara delante de su celda y se apartara de la misma.

Cuando Slutsky se volteó momentáneamente para mirar, uno de los oficiales lo golpeó en la mandíbula, tumbándolo al suelo, dice la demanda. Después de eso, de cuatro a cinco oficiales de corrección le dieron patadas en la cabeza y el cuerpo durante uno o dos minutos, dejándolo ensangrentado antes de que le arrancaran su ropa, según la denuncia.

Entonces, dos oficiales llevaron a Slutsky a un pasillo con su ropa interior y lo esposaron a una puerta parecida a una celda “con los brazos abiertos como Jesús”, dice la demanda.

Laufer dijo al Newsday que, al parecer, su cliente pudo haber permanecido allí durante unos 15 minutos, no la hora o dos que originalmente se alegaba en la demanda.

El abogado dijo que la oficina de Asuntos Internos de la correccional entrevistó a su cliente, pero él y su cliente no saben el resultado de la investigación, o si alguno de los oficiales fue disciplinado. La demanda dice que varios otros internos corroboraron la versión de Slutsky sobre los acontecimientos.

Los funcionarios del condado y de la cárcel no emitieron ningún comentario sobre el asunto, según el reporte del Newsday.