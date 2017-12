Protestan contra la policía de Nassau por la deportación de un inmigrante, tras una leve infracción de tráfico

Redacción LTH

La deportación de Denis Guerra Guerra, un inmigrante salvadoreño que fue detenido por la policía tras una infracción vehicular, causó que decenas de defensores de los inmigrantes protestaran frente al cuartel de la policía y la sede del gobierno del Condado de Nassau, Nueva York, el pasado miércoles 30 de agosto, denunciando la cooperación del gobierno con las agencias federales de inmigración.

Docenas de personas se reunieron para la manifestación, afuera del cuartel general de la policía, en Mineola, y luego marcharon hacia el edificio del gobierno del condado, a una cuadra de distancia.

En un momento ellos corearon: “No somos Maricopa”, refiriéndose al condado de Arizona donde el ex Sheriff Joe Arpaio ganó prominencia nacional, por su agresiva aplicación local de aplicar las leyes de inmigración y el tratamiento punitivo de los detenidos.

Por no obedecer una señal

De acuerdo a los reportes, el pasado lunes 7 de agosto, Guerra Guerra, un inmigrante de El Salvador, estaba conduciendo un automóvil en el poblado de Roosevelt cuando fue parado por la policía tras no obedecer una señal de tránsito. Dieciséis días después, él fue deportado de los Estados Unidos.

Aunque Guerra Guerra no tenía antecedentes penales, la policía lo detuvo porque encontró una orden de deportación pendiente y lo entregó a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tras ser entregado a ICE, Guerra Guerra, de 30 años y quien vivía en Hempstead, estuvo detenido en varias instalaciones de ICE —en Nueva Jersey, Manhattan y Louisiana— antes de ser deportado a El Salvador el pasado miércoles 23 de agosto.

Reclaman que la policía “miente”

La expedita deportación de Guerra Guerra ha indignado a los defensores de los inmigrantes en el condado de Nassau, quienes se sienten engañados por la policía de Nassau que, en diversas declaraciones de sus oficiales de alto rango, ha dicho que ellos no arrestan a personas indocumentadas, a menos que fueran acusados ​​penalmente.

“Yo, como tantos de ustedes, hemos estado en las reuniones con la policía del condado de Nassau, donde sus funcionarios nos han asegurado publica y repetidamente que en el caso de las paradas de tránsito, los inmigrantes indocumentados no tienen que temer el contacto con los oficiales de policía del condado de Nassau. Desafortunadamente para Denis fue una mentira “, dijo Elise Damas, abogada del Centro Centroamericano de Refugiados (CARECEN) en Hempstead.

Señales para atemorizar

El manejo de este caso, dijo ella y otros, envía señales que pueden atemorizar aún más a la comunidad de inmigrantes, particularmente en un momento en que el gobierno del presidente Trump ha emprendido una política de mano dura contra los inmigrantes indocumentados.

En el caso de Guerra Guerra “no hubo ningún crimen”, agregó Damas. “En el momento que la policía de Nassau puso las esposas en las muñecas de Denis, dejaron de ser el Departamento de Policía de Nassau y se convirtieron en agentes autodeclutados de ICE”.

Cheryl Keshner, defensora de las cuestiones relacionadas con el acceso lenguaje en los servicios públicos del condado, culpó a Edward Mangano, el Ejecutivo del Condado de Nassau, por no hacer más para adoptar políticas favorables a los inmigrantes y dejar que su departamento cumpla con las solicitudes administrativas de detención de ICE.

“Está viene de enfrente”, dijo ella al Newsday señalando al edificio del gobierno del condado, “desde la oficina del ejecutivo del condado”.

La explicación de la policía

Debido a la protesta pública, Patrick J. Ryder, el Comisionado de la Policía de Nassau, dijo en un comunicado de prensa que “independientemente del estatus legal de una persona, todas las personas en el Condado de Nassau están obligadas a cumplir con las leyes locales, estatales y federales vigentes”.

En este contexto, hablando del caso de Guerra Guerra, el comisionado dijo que el inmigrante “estaba operando un vehículo no registrado del estado de Illinois, cuando fue detenido por una infracción de tráfico”, tras lo cual “no pudo presentar una licencia de conducir válida y presentó un pasaporte de El Salvador para su identificación”.

Entonces, los oficiales llevaron a cabo una investigación y se descubrió a través del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados de NY) que había una “Orden Administrativa Pendiente de Remoción de los Estados Unidos” en contra de Guerra Guerra y que estaba en efecto.

Usaba identificaciones falsas

Además, agregó el comisionado, una investigación posterior reveló que Guerra Guerra estuvo empleado en un negocio en Massapequa usando una identidad falsa, al usar ilegalmente un número de Seguro Social de un residente de California y que usaba ilegalmente un número de identificación de Residencia Permanente de un residente de Nueva Jersey. “Estos son todos los delitos y por lo tanto están en violación de la Ley Penal del Estado de Nueva York y la Ley Federal”, dijo el comisionado.

Pese a todo, Ryder volvió a decir que la policía de Nassau “no investiga el estatus migratorio de ninguna persona”, a menos que sea arrestada por un crimen, y eso “incluye el estatus de inmigración de las víctimas de delitos, testigos y cualquier persona que llame a la policía buscando ayuda”.