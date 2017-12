Qué pasará en Long Island el 2018

Redacción LTH

Si bien no hay un clarividente que nos diga exactamente lo que va a ocurrir el 2018 en Long Island, hay algunas cosas que si serán certeras porque vienen desde el 2017, y mucho más antes, por lo que inevitablemente serán noticia en el Año Nuevo. Entre las nuevas leyes locales a implementarse, los compradores del condado de Suffolk pagarán una tarifa de 5 centavos por las bolsas de plástico, o de papel, al momento de pagar en la caja registradora. Y los neoyorquinos comenzarán el año con un aumento en el salario mínimo y una opción de vacaciones familiares pagadas.

En cuanto a los políticos que estrenaran un cargo estarán Laura Curran, que juramentará como Ejecutivo del Condado de Nassau el 1 de enero, y será la primera mujer en dicho cargo. Pero la demócrata tendrá una larga lista de tareas que hacer, basada en las promesas de campaña, incluyendo la implementación de una agenda de reforma ética de gran alcance y la negociación de nuevos acuerdos con los sindicatos de empleados públicos del condado, después de que expiren sus contratos laborales.

Asimismo, Laura Gillen tomará posesión del cargo de Supervisora del Town de Hempstead, el 1ro de enero, y será la primera supervisora ​​demócrata de la ciudad en un siglo.

Y el 5 de enero, la Ciudad de Glen Cove celebra su Centésimo Aniversario. Hace cien años, Glen Cove se separó de la Ciudad de Oyster Bay y se convirtió en una ciudad.

Los juicios a los políticos

El juicio por corrupción contra Edward Mangano, que el 31 de diciembre del 2017 dejará el cargo de Ejecutivo del Condado de Nassau, está previsto que comience el 12 de marzo del 2018. En el juicio también están acusados su esposa Linda y John Venditto, el ex Supervisor del Town de Oyster Bay. La Fiscalía de Estados Unidos ha dicho que espera que el juicio, originalmente programado para comenzar el 16 de enero, dure de seis a ocho semanas.

Y un mes después, Sheldon Silver, el ex Presidente de la Asamblea Estatal, deberá comparecer ante un tribunal federal nuevamente el 16 de abril, por el segundo de tres juicios de corrupción en Albany, que tendrán lugar el 2018. Silver fue condenado por cargos de corrupción en el 2015, pero el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos rechazó la condena. El caso fue enviado a los tribunales inferiores para un nuevo juicio, en espera de la resolución de la solicitud de Silver de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revise y desestime el caso.

Y el 18 de junio del 2018, el ex Senador Dean Skelos y su hijo, Adam, tienen previsto comparecer ante un juez para un nuevo juicio por cargos de corrupción. A finales del 2015, padre e hijo fueron declarados culpables de un plan por el cual Dean Skelos presionó a compañías contratistas para que le dieran a su hijo trabajos y honorarios de consultoría, a cambio de favores legislativos. Pero en octubre del 2017, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. dijo que si bien había pruebas suficientes para encontrarlo culpable, el jurado no recibió las instrucciones adecuadas. La convicción se revirtió y se devolvió a la corte inferior para un nuevo juicio.

El destino del DACA

En septiembre del 2017, el presidente Donald Trump le dio al Congreso seis meses para encontrar una solución para los llamados Dreamers, o inmigrantes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños. Si el Congreso no encuentra una solución en marzo del 2018, Trump revertirá definitivamente la política de la era de Obama que protegió a los Dreamers. Se estima que, de los casi 800,000 beneficiados en todo el país, unos 42,000 se encuentran en Nueva York y hasta 14,000 en Long Island.

El Parque Roberto Clemente

La piscina del Parque Roberto Clemente, en Brentwood, fue cerrada por el Town de Islip después de la temporada de verano del 2012, a causa de recortes presupuestarios, según los funcionarios. Las autoridades se habían comprometido a arreglar la piscina de tamaño olímpico y reabrirlo para el verano de 2014, pero en abril del mismo año se descubrieron 40,000 toneladas de escombros contaminados en el parque, lo que provocó su cierre por más de tres años. El parque volvió a abrir en agosto del 2017, pero la piscina se mantuvo cerrada. Las autoridades iniciaron el proyecto de rehabilitación en octubre del 2017 y se espera que reabra en el verano del 2018.

Las elecciones para el Congreso

El 6 de noviembre del 2018 serán las elecciones para el Congreso de Estados Unidos, donde los representantes republicanos Peter King, de Seaford, y Lee Zeldin, de Shirley, van por su reelección. Ambos escaños son vistos por los demócratas como lo suficientemente vulnerables como para recapturarlos. Las elecciones a nivel nacional también servirán como un termómetro para Trump, que cumplirá 2 años de ser electo.

Los 10 años de Marcelo Lucero

El 8 de noviembre del 2018 marcará el décimo aniversario de la muerte de Marcelo Lucero, un inmigrante ecuatoriano, que fue apuñalado en Patchogue, poco antes de la medianoche, en un crimen de odio; los culpables están cumpliendo condenas de prisión. Desde entonces se hicieron algunas campañas contra el odio a los inmigrantes, pero el tema volvió a exacerbarse con la llegada de Trump.

El 375 Aniversario de Hempstead

El 13 de diciembre del 2018 será el 375 Aniversario de la Fundación de Villa de Hempstead, la más antigua de Long Island. La aldea fue fundada en 1643 cuando Tackapousha, líder de la tribu Marsapeag, les dio a los colonos británicos el uso de 64,000 acres, en lo que ahora es parte de las Ciudades (Towns) de Hempstead, North Hempstead y Oyster Bay.