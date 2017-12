¿Quiénes serán los hispanos en el gobierno de Laura Curran?

Por: Francisco Manrique/LTH

A solo unos días de que Laura Curran, la Ejecutiva electa del Condado de Nassau, asuma su cargo, su Comité de Transferencia ya tiene casi todo listo, incluyendo la lista de los nuevos directores a cargo de casi cuarenta departamentos, incluyendo a los latinos que aspiran a varios de ellos, según pudo conocer La Tribuna Hispana.

De acuerdo a una fuente a la que LTH pudo tener acceso y que pidió mantenerse en el anonimato, se estaban considerando a varios latinos que estarían a cargo, en principio, de los dos puestos que tradicionalmente han sido ocupados por latinos, en el Departamento de Minorías (Minority Affairs) y la Agencia Coordinadora para los Hispanos Americanos, CASA.

La fuente indicó que la tarea no ha sido fácil, porque es bien sabido que cuando un nuevo gobierno está próximo a iniciar, muchos oportunistas se acercan y mueven influencias para ser considerados en la nominación o conseguir un puesto laboral en el gobierno entrante.

Selección ha sido rigurosa

Pero esta vez, el proceso de selección de los nuevos funcionarios ha sido muy diferente a la de otras ocasiones, dijo la fuente. Curran, la nueva Ejecutiva, ha sido enfática en aclarar que su objetivo es que los puestos sean ocupados por personas que reúnan las más altas condiciones de servicio a la comunidad, además de sus condiciones profesionales y morales, por lo que la selección ha sido rigurosa, incluso con exámenes previos.

En este contexto, trascendió que varios candidatos latinos, vinculados al partido ganador no han querido pasar este trámite de rigor, por lo que no fueron considerados finalmente.

Entre los latinos voceados para ocupar los puestos antes mencionados, figuran, Gabriela Castillo Pacheco, Luz Silverio, Luis Méndez, Henry Salgado y Lía de Angelo. De los mencionados, Méndez ya ocupó el cargo de Director para las Minorías, durante la administración Suozzi. La designación específica, sin embargo, recién se conocerá hasta un día previo de la toma de mando, el 1ro de Enero.

Más espacio para comunidad salvadoreña

Mientras tanto, Salgado, del Comité Salvadoreño de Acción Política, que apoyó la campaña de Curran, señaló a LTH que se está ignorando a la comunidad salvadoreña, porque en su opinión no se está tomando en cuenta a más salvadoreños para que ocupen las nuevas plazas en la nueva administración.

“Existen casi cuarenta departamentos en el condado y sabemos que nuestra comunidad no estará representada como debe ser, a pesar que somos una minoría importante”, señaló.

Según Salgado, hasta ahora no ha recibido contestación de los varios requerimientos que ha hecho al Comité de Transferencia, y eso le hace pensar que serán excluidos, responsabilizando de esta situación a Carmen Piñeyro, actual Concejal de la Villa de Freeport e importante líder del partido demócrata, quien estaría influyendo en las decisiones del comité.

“No votamos, no contamos”

“Dicen que los salvadoreños somos muchos, pero que como no votamos, no contamos, y como siempre solo se favorecerán un grupito de conocidos y amigos, pero ya hemos tomado conciencia de ello y sabemos que tenemos que educar a nuestra comunidad, que debe pedir sus derechos con la fuerza del voto”, dijo Salgado.

Aunque le recordamos que un salvadoreño estuvo al frente del Departamento de Minorías, en dos gestiones del ejecutivo Mangano, señaló que no se sintieron realmente representados.

“Creo que Herbert Flores hizo lo que pudo, esperábamos más, pero lamentablemente no cumplió las expectativas que la comunidad esperaba. Mucha celebración, poca acción”, asintió.

En todo caso, de los cinco seleccionados por el Comité de Transferencia, mencionados anteriormente, tres de ellos son de origen salvadoreño.

Piñeyro reta a Salgado

Por su parte, Carmen Piñeyro, respondiendo a las acusaciones de Salgado dijo a LTH que ella no tiene ninguna responsabilidad en las nominaciones y que le resulta raro que salga con una afirmación de tal naturaleza.

“Lo reto —a Salgado— a que me pruebe este señalamiento, que lo que logra es desunir a nuestra comunidad en vez de demostrar que juntos podemos hacer frente a lo que se viene que no es nada fácil, ya que la nueva administración heredará un déficit tremendo”, dijo Piñeyro a LTH.

Piñeyro dijo que hay que entender que la comunidad hispana no es solo Hempstead, Uniondale y Freeport. “Se trata de mirar a uno de los condados más ricos del país, donde los hispanos tengan las mismas oportunidades de todos los que viven en ella, los mismos servicios de calidad que exigen quienes pagan sus impuestos. Este tiene que ser el objetivo de todos quienes queremos el desarrollo”.

CASA ha terminado como la última rueda del coche

Respecto de los aspirantes a las posiciones de Minority Affairs y CASA, comentó que se debe tener en cuenta, no solo su capacidad académica, sino también la experiencia comprobada que ayude a desempeñar la función para la que han sido encargados. Y lamentó que CASA, que ha sido dirigida por Eldia Gonzáles, bajo el gobierno de Mangano, termine como la última rueda del coche.

“Es un insulto que CASA haya terminado arrimado en el sótano de un edificio, creo que Eldia no hizo el trabajo que debía hacer”, dijo Piñeyro.

Unidos frente a la crisis

La concejal de Freeport urgió a los líderes comunitarios a unir esfuerzos ante el nuevo gobierno del condado de Nassau.

“Creo que tenemos que sentarnos y ver como comunidad qué hacemos para hacer frente a la crisis que se avecina, no importando que sean demócratas o republicanos, lo que importa es nuestra comunidad que va a sufrir con el recorte de presupuesto para los servicios que necesitamos, eso es prioritario e importante. Tengo 18 años como oficial electa y mi visión ha sido siempre servir a mi comunidad, trabajo en la empresa privada y afortunadamente Dios me dado la oportunidad de trabajar por la comunidad”, dijo Piñeyro.

Laura Curran jurará como Ejecutiva del Condado de Nassau el 1ro de enero del 2018, y será la primera mujer que asuma tal cargo. De su predecesor, Edward Mangano, ella heredará un gobierno con un déficit de más de $15 millones y una estela de acusaciones de corrupción.