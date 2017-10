Retadora Ángela Ramos triplica firmas de peticiones que la Legisladora Martínez

De cara a las elecciones primarias en el Partido Demócrata, en busca de la candidatura por el 9 Distrito de la Legislatura del Condado de Suffolk, la retadora Ángela Ramos presentó casi tres veces más firmas que Mónica Martínez, la actual legisladora que busca su re-elección.

Redacción LTH

En una sorprendente muestra de apoyo popular, el pasado 12 de julio la campaña de la Sra. Ángela Ramos entregó su petición de inscripción como candidata, con el respaldo de 3,200 firmas, mientras que la campaña de la Legisladora Mónica Martínez solo presentó 1,053 firmas, de acuerdo a las cifras oficiales del partido.

El total de firmas presentadas por la Sra. Ramos, quien es esposa del Asambleísta Estatal Phil Ramos, es seis veces más de lo mínimo requerido, que es de 500 firmas legítimas, según lo requerido por la Junta de Elecciones del Condado de Suffolk.

“Esta cantidad de firmas representa el gran respaldo popular que está recibiendo mi campaña”, dijo la Sra. Ramos a La Tribuna Hispana (LTH), tras conocerse las cifras de firmas presentadas por ambas candidatas.

Pero esto fue apenas el primer paso de la batalla electoral que se avecina.

Cuestionamiento de las firmas

Dos días después de presentarse las firmas, el pasado viernes 14 de julio la campaña de la Sra. Ramos, a través de un proceso de objeción, realizó una denuncia contra la petición de la legisladora Martínez, alegando que las firmas no eran legitimas.

“Los candidatos suelen recoger cientos de firmas cuando están en campaña, pero muchas de las firmas no son de votantes o gente registrada para votar en el distrito legislativo”, dijo la Sra. Ramos, recordando que en la última campaña la legisladora Martínez “fue descalificada de las elecciones primarias demócratas, por no contar con el número mínimo de firmas válidas”, requeridas.

En las semanas que viene la Junta de Elecciones comenzará a examinar las firmas y determinar si Martínez ha logrado obtener, por lo menos, las 500 firmas legitimas que se requiere como mínimo.

La campaña de Martínez, hasta el cierre de la presente edición, no había cuestionado la legitimidad de las 3,200 firmas presentadas por la Sra. Ramos.

¿Se repetirá la historia del 2015?

En su última campaña del año 2015, la legisladora Martínez fue eliminada de las Elecciones Primarias del Partido Demócrata, por no lograr las firmas demócratas suficientes. No obstante, con el respaldo de la maquinaria Demócrata, ella le ganó a Giovanni Mata en las elecciones generales de noviembre, aunque por un estrecho margen.

En este contexto, cuando LTH le preguntó a la Sra. Ramos sino teme que se repita la historia de hace dos años, teniendo en cuenta que la legisladora Martínez sigue teniendo el respaldo oficial de la maquinaria del Partido Demócrata, ella dijo que las cosas son diferentes ahora.

“Hace dos años Mata no era un verdadero demócrata, él era un Republicano convertido en Demócrata, y no era un amigo del partido. En cambio, yo sí soy una amiga del Partido Demócrata y las firmas presentadas son una muestra del respaldo que tengo entre los votantes demócratas de la comunidad”, dijo la Sra. Ramos a LTH.

Sin el respaldo de hace 2 años

En este punto, el periódico Newsday reportó que la campaña de la legisladora Martínez no contará con el respaldo del Working Families Party (Partido de las Familias Trabajadora), el mismo que le había dado su línea en la elección del 2015, en contra de Giovanni Mata.

“Eso quiere decir que sí la legisladora Martínez es eliminada por la Junta Electoral, por no contar con el número mínimo de firmas válidas, ella no tendrá la opción de postular en la línea del Working Families Party”, dijo la Sra. Ramos.

Según fuentes citadas por el diario Newsday, el Working Families Party está buscando a un candidato alternativo que sea un abogado y que, más adelante, pudiera acordar retirarse de la carrera legislativa y correr por un asiento en la Corte Suprema del Estado, de modo que el partido pueda apoyar al ganador de la primaria demócrata.

¿Respaldada por Republicanos?

En todo caso, ante la eventualidad de que no sea la candidata en la línea del Partido Demócrata, para las elecciones de noviembre la legisladora Martínez podrá correr en las líneas del Partido de la Independencia y del Partido por la Igualdad de las Mujeres, que ya han hecho público su preferencia por la reelección de la legisladora.

Curiosamente, por decir lo menos, el Partido Independiente recoge el voto de aquellos republicanos que no se atreven a votar directamente por la línea demócrata, optando votar por el Partido Independiente y así respaldar al candidato que respalda su organización.

“El Partido de la Independencia tiene muy pocos votantes registrados en su distrito y el hecho de que la legisladora Martínez tenga que respaldarse en estos republicanos, crea una circunstancia paradójica porque, supuestamente, ella es una demócrata”, dijo la Sra. Ramos.

Más dinero recaudado

De otro lado, el diario Newsday también reportó que la campaña de la Sra. Ramos ha recaudado casi tres veces la cantidad de dinero que la campaña de Martínez.

De acuerdo al reporte, la Sra. Ramos ha logrado recaudar entre la comunidad alrededor de $100,000, lo que es casi tres veces más comparado con los $35,000 que ha recaudado Martínez.

“Este es otro ejemplo de la ola de apoyo de la comunidad a mi candidatura, porque la gente quiere tener como representante a una legisladora que cumpla con todas sus promesas. Y más importante, luche en todas las instancias para lograr más recursos a nuestras comunidades abandonadas”, dijo la Sra. Ramos.