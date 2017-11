Señalan al candidato Jack Martins como un “traficante del odio” por usar las pandillas y relacionarla con la comunidad inmigrante, para atacar a su rival

Redacción LTH

Un grupo de activistas y miembros de la comunidad salvadoreña del condado de Nassau, Nueva York, llevaron a cabo una convocatoria en Mineola, el pasado miércoles 1 de noviembre en la tarde, para protestar contra una propaganda dela campaña de Jack Martins, el candidato republicano para ejecutivo del condado, que lanzó contra su rival demócrata Laura Curran, usando a la pandilla MS-13 y relacionándola con la comunidad inmigrante. La comunidad salvadoreña-americana respondió que el político republicano no debe confundir a una comunidad trabajadora e integrada a la sociedad, con un puñado de “manzanas podridas”.

La propaganda de Martins dice que Curran “desplegará una alfombra de bienvenida” a la pandilla MS-13, por proponer que el condado sea declarada una “ciudad santuario”.

Es por eso que decenas de activistas cívicos, líderes religiosos y funcionarios electos demócratas, se reunieron el miércoles 1 de noviembre en Mineola para criticar la propaganda del candidato republicano, que fue pagado por el Partido Republicano del Estado de Nueva York, y muestra a tres hombres hispanos sin camisa, cubiertos de tatuajes, con el titular: “¡Conoce a tus nuevos vecinos!”.

La otra cara de la tarjeta de propaganda, que fue enviada por correo a las residencias de los votantes del condado de Nassau, es un anuncio tradicional de Martins que promociona sus planes antipandillas.

Un “traficante del odio”

En la manifestación, el abogado de derechos civiles Frederick Brewington llamó a Martins un “traficante del odio” e instó a Martins a denunciar el anuncio.

“Usted es cómplice de esto Sr. Martin”, dijo Brewington. “Y lo sabemos, y todos saben que no hay candidato en esta carrera que acepte a la MS-13”.

Por su parte, Pedro Quintanilla, un miembro electo de la Junta Escolar de Westbury, acusó a Martins de utilizar tácticas anti-inmigrantes similares a las que maneja el presidente Donald Trump para ganar votos. “Está mal y es un crimen inmoral”, dijo.

Curran, quien no asistió al mitin cívico de protesta contra la propaganda de Martins, dijo que trabajaría con los funcionarios federales para deportar a inmigrantes indocumentados condenados por crímenes y que no permitiría que Nassau se convierta en un condado “santuario”.

“Jack Martins está recurriendo a la mentira, el hostigamiento racial y el miedo a la intimidación, porque está tratando desesperadamente de distraer (a los votantes) de la cultura de corrupción de Nassau”, dijo Curran el miércoles en un comunicado.

La respuesta de Martins

En una conferencia de prensa por separado en Mineola con las fuerzas del orden público y los sindicatos de la administración pública, Martins, un ex senador estatal de Old Westbury, se puso de pie junto al correo y acusó a Curran de politizar el asunto.

“El folleto apunta a una preocupación muy real que tiene cada familia en el condado de Nassau”, dijo Martins. “El tema de la violencia de pandillas es uno que debemos estar preparados para enfrentar de frente. Y los votantes tienen derecho a saber dónde se encuentran los candidatos en relación con ese tema, a medida que nos acercamos a la última semana de esta elección”, agregó, según el Newsday.

Martins dijo que el objetivo del anuncio publicitario es “señalar cuán cerca está mi oponente a los grupos que creen en los condados santuario; que tienen propuestas avanzadas y legislación que… previene la deportación de criminales violentos”.

Respuesta de la comunidad

Las voces de la comunidad también salieron en respuesta a la propaganda de desprestigio y odio lanzada por la campaña de Martins.

“Yo le diría al Sr. Martins que si él busca a un médico, va a encontrar a un médico salvadoreño, que si él quiere a una enfermera, va a encontrar a una enfermera salvadoreña, si va a buscar un maestro, encontrará a un maestro salvadoreño, que si quiere buscar a un político electo salvadoreño, también lo va a encontrar, así como a un jardinero o un mecánico salvadoreños que le pueda arreglar el jardín de su casa o reparar su auto”, dijo Carlos Canales, un organizador laboral del Workproject Place, en Hempstead, Nueva York.

Para Canales, lo que Martins debe tener muy en claro es que en la inmensa comunidad salvadoreña-americana que vive en el condado de Nassau, todos “con la excepción de unas manzanas podridas”, son gente profesional y de la clase trabajadora inmigrante, a la cual no puede ni deber enlodar comparándolas con las pandillas.

“En todas las comunidades, no sólo hoy en día, sino también en el pasado, siempre hay manzanas podridas, pero no por ello el Sr. Martins debe confundir a esos malos elementos con toda la comunidad”, dijo Canales, agregando “incluso sí él quiere, que le pregunte a los mismos dueños de los restaurantes portugueses, de donde son los cocineros y meseros”, enfatizando la ironía de que Martins mismo es hijo de padres inmigrantes de Portugal.

De otro lado Luis Méndez, otro salvadoreño-americano, dijo que ante la ofensa de Martins, todos los latinos que estuvieran en la campaña del candidato republicano, se deberían de retirar por dignidad.