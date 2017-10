Sin ser electo ¿ya comenzó el 3r término de Ed Mangano?

The Island Now

Aún faltan semanas para la elección de noviembre, pero parece que el tercer gobierno del Ejecutivo del Condado de Nassau, Edward Mangano, ya comenzó. Lo cual es sorprendente ya que Mangano, un republicano, ni siquiera está en la balota electoral.

La causa de esta pesadilla de déjà vu son los acuerdos alcanzados por el condado con los sindicatos de empleados del gobierno, que sirven como un recordatorio de la cultura de corrupción que ha plagado al condado de Nassau por muchos años y plantean la cuestión de si el futuro del gobierno será más de lo mismo.

El primer acto del 3er gobierno de Mangano comenzó en julio pasado, cuando el condado firmó un acuerdo en que 38 puestos nominados a la discreción del ejecutivo —empleos de mecenazgo— fueron traspasados al principal sindicato de servicio civil del condado.

Esto significa que —siendo empleos protegidos por el sindicato— 26 representantes de servicio comunitario y 12 abogados asistente del condado, nombrados por Mangano, seguirán en el próximo gobierno, sin importar quién —la legisladora del condado de Nassau, Laura Curran, una demócrata, o el ex senador estatal Jack Martins, un republicano.

Pactos con los sindicatos

El 2do acto fue septiembre pasado, cuando el condado firmó memorandos de acuerdos con los sindicatos de condado, para reestablecer los pagos anuales de “longevidad” a los trabajadores sindicales que permanecían sin cambios desde el 2011, cuando la Autoridad Financiera Interina de Nassau (NIFA) impuso una congelación salarial.

Los acuerdos también les aseguraron a los sindicatos que no habría despidos durante la mayor parte del 2018, cuando un nuevo ejecutivo tratará de equilibrar el presupuesto. A cambio, los sindicatos acordaron diferir la mitad del pago de longevidad restaurado.

En ambos casos, los acuerdos fueron negociados por el presidente de la Asociación del Servicio Civil de Nassau, Jerry Laricchuita, y el viceejecutivo, Rob Walker.

Un vice-ejecutivo investigado

Este es el mismo Rob Walker que, durante el juicio por corrupción política contra el ex líder de la Mayoría del Senado estatal Dean Skelos, testificó que estaba siendo investigado por presuntamente otorgar contratos del condado a los colaboradores de las campañas electorales.

El testimonio de Walker, que fue objeto de una concesión de inmunidad, se centró en un contrato adjudicado por el condado a AbTech Industries, una compañía que empleó al hijo de Dean Skelos, Adam.

Algunos podrían preguntarse cómo —a un vice-ejecutivo investigado— se le permite a Walker negociar contratos laborales para el condado. Y Walker se negó a comentar sobre el acuerdo, según The Island Now.

Un nominado que es crítico

Para sorpresa de muchos, el abogado del condado Carnell Foskey, otro nominado por Mangano, sí comentó sobre los acuerdo. Y para mayor sorpresa fue crítico.

Foskey dijo que los acuerdos con los sindicatos “exceden los términos ordinarios y la sustancia habitual” de dichos acuerdos. Esto se puede traducir a “¿qué hizo el?”.

También dijo que los acuerdos necesitarían la aprobación de la Legislatura del condado y la NIFA, y señaló que los pactos no estaban escritos “en una forma adecuada” para ser sometidos a su aprobación, y que una cláusula era “objetivamente incorrecta”.

El momento de los comentarios de Foskey no fue bueno para Martins, el candidato republicano para el ejecutivo del condado, que tuvo lugar el mismo día en que la Asociación de Empleados del Servicio Civil lo endosó.

A costa de los contribuyentes

Jerry Laricchiuta, presidente de CSEA Local 830, dijo que el sindicato respaldaba a Martins porque tenía una mejor experiencia y un “plan sólido para terminar el período de control impuesto en 2011 por NIFA”, según un comunicado de la campaña de Martins.

“El plan de Jack no equilibrará el presupuesto sobre las espaldas de la fuerza laboral del condado”, dijo Laricchiuta según lo citado. “No estamos seguros acerca de Laura”.

Dado el estado de las finanzas del condado, esas no son exactamente palabras reconfortantes. Ciertamente, uno se pregunta qué hizo que Laricchiuta confiara tanto en las intenciones de Martins.

Martins, quien ha hecho campaña en favor del “gobierno honesto”, dijo al Newsday que no estaba al tanto de los acuerdos de Walker con los sindicatos y que no había hecho ninguna promesa a los sindicatos sobre la restauración de los beneficios perdidos durante la congelación salarial.

“He dicho que, como ejecutivo del condado, seré justo con ellos”, dijo Martins, según el Newsday. Qué tan “justos” serán Martins o Curran con los sindicatos, podría determinar si la administración de Mangano continúa por otros cuatro años.

Texto original: https://theislandnow.com/opinions-100/editorial-ed-manganos-3rd-term-already-begun/

Traducción: A. Mondragón