Tom Suozzi presiona al Congreso de EE.UU. para aprobar el Dream Act

Redacción LTH

Thomas Suozzi, uno de los Congresistas de EE.UU. que representa a Long Island, se unió a favor de los “Dreamers” que se enfrentan a una posible deportación en un plazo de seis meses, al pedir públicamente la aprobación del “Dream Act”, un ley que podría proteger permanentemente a los inmigrantes traídos al país ilegalmente cuando eran niños.

Desde su oficina legislativa en Huntington, Suozzi, quien fue Ejecutivo del Condado de Nassau, instó a los republicanos de la Cámara de Representantes a programar una votación sobre el “Dream Act”, que daría protección a los menores indocumentados que se enfrentan a la deportación, tras la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) creado en el gobierno de Obama.

“Vamos a saber si en verdad hacemos las cosas como verdaderos estadounidenses”, dijo Suozzi el pasado lunes 25 de septiembre. “Tratar a todos los hombres y mujeres como si fueran creados igual”.

Durante sus declaraciones, Suozzi estuvo flanqueado por tres “Soñadores”, que llegaron al país cuando eran niños y que están protegidos por el DACA.

Trabaja para un asambleísta

“Me encanta este país porque me dio las oportunidades que de otro modo no habría tenido si me hubiera quedado en Honduras”, dijo Nelson Melgar, de 27 años y residente en Glen Cove, uno de los soñadores que acompañó a Suozzi.

Melgar llegó a Estados Unidos cuando tenía 13 años desde Honduras. Se graduó del Nassau Community College y Hunter College, fundó la North Shore Hispanic Civic Association y ahora trabaja para el Asambleísta Estatal Charles Lavine, un demócrata de Glen Cove.

Un “soñador” con dos hijos

Carlos Díaz Lezama, de 31 años y de Brooklyn, llegó al país cuando tenía 14 años desde la Ciudad de México y trabaja para Long Island Carpet Cleaners, en Queens. Él dijo que su familia quedaría sumamente afectada “si tuviera que volver a mi país”, hablando sobre sus hijos, de 10 y 5 años.

Trump decidió terminar con el programa —que protege a casi 800,000 inmigrantes en todo el país y hasta 14,000 en Long Island— y solo ha dado un plazo, hasta el 5 de octubre, para que se puedan re-inscribir aquellos cuyos permisos vencen hasta el 5 de marzo del 2018, que se calcula son entre 150,000 a 200,000, para quedar protegidos por dos años más. Mientras que el resto, más de 600,000 lo perderá paulatinamente la protección contra la deportación.

Quienes calificarían al “Dream Act”

Suozzi es copatrocinador del Dream Act en la Casa de Representantes, una ley que protegería a los inmigrantes que llegaron al país antes de cumplir 18 años. Para calificar, las personas deben ser graduadas de la escuela secundaria o su equivalente, o estar aún en la escuela; haber estado empleados por tres años consecutivos, ser un miembro del ejército o estar en la universidad y no tener antecedentes penales.

Cuando Trump anunció la cancelación del DACA, le pasó la pelota al Congreso para que aprobara el “Dream Act”, pero de promedio están las negociaciones para que él obtenga los fondos para construir su muro en la frontera con México.

Aunque el “Dream Act” cuenta con el apoyo bipartidario en el Senado de EE.UU., enfrenta serios obstáculo en la Casa de Representantes, controlada por los republicanos.