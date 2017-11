Triunfo de jornaleros, corte federal dice que tienen derecho de solicitar trabajo en la calle

Redacción LTH

En una larga disputa que lleva ocho años, el pasado martes 22 de agosto una corte federal de apelaciones volvió a rechazar una ordenanza del Town de Oyster Bay, en Nueva York, que restringe a los jornaleros de solicitar trabajo en las calles, determinando que la norma viola la Constitución de Estados Unidos.

La decisión confirmó una resolución de un tribunal inferior, que consideró que la ordenanza de la ciudad, del 2009, violaba los derechos de la Primera Enmienda de los trabajadores, al restringir la libertad de expresión comercial, que está protegido legalmente.

La demanda inicial fue presentada en el 2010 contra el Town de Oyster Bay, por el Centro de la Comunidad Hispana de Locust Valley y The Workplace Project, una organización con sede en Hempstead y que aboga por los derechos de los latinos. En el 2015, el juez federal de distrito Denis Hurley dictaminó contra la ciudad.

Sujeto a la Primera Enmienda

“La ordenanza restringe el discurso basado en su contenido y, por lo tanto, está sujeto a la Primera Enmienda”, sostuvo el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan.

Dos de los tres jueces dictaminaron que la ordenanza “es una prohibición excesiva del libre discurso comercial”.

La ordenanza fue promulgada en respuesta a la queja de los residentes locales por los jornaleros que buscaban trabajo en un sector de la Forest Avenue, en Locust Valley.

Diseñado contra los jornaleros

“Oyster Bay promulgó una ley inconstitucional dirigida específicamente a los jornaleros y los latinos en particular”, dijeron en un comunicado el director legal de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y el abogado de los demandantes Arthur Eisenberg.

“Estaba diseñado para impedir que estos trabajadores entraran en la ciudad y buscaran empleo dentro de la ciudad, y la corte la invalidó adecuadamente”, señalaron.

La corte rechazó el argumento de la ciudad de que la ordenanza se refería a la seguridad pública, que podría surgir de los autos que se detenían en la avenida para emplear a los jornaleros.

“La ordenanza no se refiere (específicamente) ninguna conexión entre el libre discurso prohibido —la solicitud de empleo— y el interés declarado — el tráfico y la seguridad de los peatones”, escribió el tribunal, señalando que la corte había dicho que la ordenanza también debería aplicarse a “los niños que venden limonada al lado de la calzada de un vecino”.

No se resignan, irán a la Corte Suprema

El supervisor de la ciudad de Oyster Bay, Joseph Saladino, dijo el martes que la ciudad pedirá a la Corte Suprema que considere la posibilidad de revisar el caso.

“No entiendo por qué ningún tribunal de esta nación permitiría a los extranjeros ilegales a reunirse en la calles residenciales buscando trabajo ilegalmente, mientras evitan pagar impuestos”, dijo Saladino en un comunicado. “Esta es una cuestión de calidad de vida y siempre he estado a favor de proteger la seguridad de nuestros residentes, la integridad de nuestras comunidades y proteger los empleos de nuestros ciudadanos”.

Cuando se le preguntó cómo Saladino sabía que los trabajadores afectados por la ordenanza no tenían un estatus legal, el portavoz de la ciudad, Brian Nevin, dijo: “Eso es obvio”, según el Newsday.