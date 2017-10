Trump estará en el Condado de Suffolk para hablar sobre la MS-13

Redacción LTH

Dentro de la misma estrategia para distraer la opinión pública del ataque mediático por su presunta colusión con los rusos, ahora que su yerno deberá declarar ante un Comité del Congreso de EE.UU. sobre sus conversaciones con los rusos durante la campaña presidencial del 2016, el presidente Donald Trump visitará el condado de Suffolk el viernes 28 de julio, para discutir la violencia de la pandilla MS-13, según lo dio a conocer el Congresista Peter King el lunes 24 por la noche. Sin lugar a dudas, será un gran show mediático.

King, un republicano que representa a partes de los condados de Nassau y Suffolk, dijo que el presidente discutirá asuntos de la aplicación de la ley, con un enfoque en la pandilla MS-13 de Long Island, a la que se le acusa de ser responsable de 11 homicidios en el último año, dijeron las autoridades.

La “MS-13 es la razón por la que viene” Trump, dijo King. “Es por eso que escogió este lugar”, agregó.

Como se sabe, en el pasado Trump se ha referido en varias ocasiones a los miembros de la MS-13 como “gente mala” y un “objetivo principal” a eliminar, como parte de su campaña de deportar a los “bad hombres” indocumentados.

Estaría visitando Islip

Por precauciones de seguridad, el congresista King se negó a decir en dónde se presentará Trump en Suffolk, pero una fuente republicana dijo que estará en la ciudad de Islip y no formará parte de ningún tipo de manifestación política.

La aparición de Trump en Long Island se produce tres meses después de que el Fiscal General Jeff Sessions pronunció un discurso en la Corte Federal de Central Islip, donde prometió que el gobierno de Trump “demolería” a la MS-13.

Fue el mismo King quien invitó a Sessions a Suffolk, a raíz de los asesinatos de cuatro jóvenes hispanos, cuyos cuerpos fueron encontrados en un parque en Central Islip. Hasta la fecha, tres miembros de la MS-13 han sido acusados ​​por los asesinatos de las cuatro víctimas, según documentos de la corte federal.

Trump se ha referido regularmente a la MS-13 como una plaga brutal y el mes pasado, en un Twitter, escribió que, “Como se prometió, nuestra campaña contra la pandilla MS-13 continúa”, agregando un enlace a una historia en Internet sobre una redada federal donde se arrestó a casi 40 miembros de la pandilla.

Legisladora Martínez: Es una “politización” de las tragedias

Ante la anunciada visita de Trump al Condado de Suffolk, la Legisladora Mónica Martínez manifestó, en un comunicado escrito, que la visita de un presidente a una comunidad “debe servir para detectar, anunciar o materializar nuevas oportunidades que vayan en beneficio de sus residentes”.

“Pero lo que no aceptamos es que nuestra comunidad sea usada para realizar conferencias de prensa pomposas y con un fin eminentemente mediático. Brentwood y Central Islip no necesitan que las autoridades federales vengan a politizar la tragedia de nuestros jóvenes para avanzar con su agenda política”, dijo Martínez.

Ella lamentó que el presidente “visite esta comunidad trabajadora motivado por un tema negativo”, y lamentó “que no se ha dado a conocer la agenda que desarrollará ni los supuestos beneficios que anunciaría”.

“Lo que no necesitamos son promesas vacías y retórica tóxica. No necesitamos discursos que promuevan el racismo, la desunión y que incentiven un ambiente de intolerancia”, dijo finalmente.