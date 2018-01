Un fiscal federal con mano de hierro contra las pandillas en Long Island

Redacción LTH

Un fiscal federal que tendrá mano de hierro contra las pandillas de Long Island, acaba de ser nombrado como el Fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York (EDNY). Se trata de Richard P. Donoghue, nominado al cargo por el Fiscal General de EE.UU., Jeff Sessions, quien dejó en claro que con el nombramiento se trata de perseguir a los miembros de las pandillas, la MS-13 en particular.

“Cuando me convertí en fiscal general, el presidente Trump me dio órdenes claras de ir tras la MS-13”, dijo Sessions. “Desde entonces, este Departamento de Justicia ha sido implacable y ha arrestado a cientos de miembros de la MS-13, desde Los Ángeles hasta Long Island. Hoy, estoy nombrando a alguien como fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York que tiene una gran experiencia procesando a MS-13: Richard Donoghue”, agregó en el comunicado.

La nominación de Donoghue entró en vigencia el pasado viernes 5 de enero, según un comunicado del Departamento de Justicia (DoJ) de EE.UU. Él fue Fiscal Auxiliar de los EE.UU. en el EDNY, del 2000 a 2011, y se desempeñó como Jefe de la División Criminal y Jefe de la División Criminal de Long Island.

Lo que los pandilleros “deben saber”

“Como fiscal federal durante más de una década, incluso como jefe criminal de esa oficina, (Donoghue) ha estado involucrado en el enjuiciamiento de miembros de pandillas, terroristas y funcionarios públicos corruptos”, dijo Sessions en el comunicado.

“Todos los miembros de MS-13 en Long Island deben saber que Richard Donoghue utilizará todas las herramientas a su disposición para sacar a los delincuentes de nuestras calles”, agregó.

Donoghue está reemplazando a Bridget M. Rohde, quien se desempeñó como Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de NY, desde que Trump solicitó la renuncia de 46 Fiscales de Estados Unidos en marzo pasado, incluido Robert Capers de Brooklyn. Rohde retomará su rol como primera asistente del Fiscal de los EE.UU.

Dos fiscales más contra pandillas

También se conoció que la oficina del EDNY, con sede en Central Islip, recibirá a dos fiscales asistentes adicionales que estarán encargados de enjuiciar a los pandilleros más violentos de la MS-13 y otros crímenes relacionados a las pandillas, según lo anunció el DoJ.

Los nuevos fiscales se centrarán en enjuiciar los delitos más violentos cometidos por miembros y asociados de la MS-13, así como por otras pandillas como los Crips, Bloods y Latin Kings, “todos los cuales tienen una presencia significativa en el Distrito” federal, según un comunicado de prensa del DoJ.

El Distrito Este incluye los condados de Nassau y Suffolk, así como también Brooklyn, Queens y Staten Island.

Hay 109 fiscales en el EDNY

Los funcionarios se negaron a decir en qué área geográfica se centrarían específicamente los nuevos fiscales, señalando que tanto Long Island como los tres distritos de la Ciudad de Nueva York tienen problemas serios con las pandillas.

Actualmente hay 109 fiscales federales adjuntos en el Distrito Este de Nueva York, que están procesando actividades criminales, dijeron las autoridades.