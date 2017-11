Una “caricia de Dios”: La visita del Cardenal Rosa Chávez a Long Island

Por: Francisco Manrique/LTH

Como histórica fue calificada la visita pastoral de tres día que hizo el primer Cardenal de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez, a Long Island, Nueva York, donde se reunió con los feligreses de la gran comunidad salvadoreña residente en el área.

Como era de esperarse, los actos más concurridos fueron las eucaristías celebradas el sábado 19, en la Iglesia Santa Ana, en Brentwood, y el domingo 20 en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto, en Hempstead, así como en la Escuela Secundaria de Uniondale, eventos en la que la comunidad salvadoreña hizo una presencia masiva, pese a los cupos limitados.

Pero además de las actividades litúrgicas, la visita más connotada del Cardenal Rosa Chávez fue su visita a los internos de la cárcel del condado de Nassau. Era la primera vez en la historia de dicho centro penitenciario que un cardenal católico se hizo presente, para llevar un mensaje de esperanza para los reos.

En general, la visita del cardenal fue una gran fiesta católica que respondió con creces a la convocatoria hecha por la Diócesis de Rockville Centre, organización anfitriona de la visita histórica.

Orgullosos de la visita

“Como salvadoreños, nos sentimos muy orgulloso de la visita de nuestro primer cardenal y, como católicos, creo que es un mensaje de esperanza que Dios siempre está cerca de nosotros, sobre todo en estos momentos que no sabemos qué puede pasar con nuestros inmigrantes que todavía no tienen papeles, pero también con el mundo ante una amenaza de una guerra”, dijo Faustino Hernández, un salvadoreño que estuvo presente en la misa que el cardenal dio en la Escuela Secundaria Kellenberg, en Uniondale, donde se notó la asistencia de una comunidad más diversa, pero marcada por el sello salvadoreño.

Durante el evento en la escuela hubo presentaciones de bailes folclóricos centroamericanos, y el acto terminó con una celebración eucarística.

“Es una bendición tenerlo con nosotros, y viene con la palabra de Dios, que es muy importante para nuestra comunidad que en estos momentos vive una incertidumbre ante lo que pueda ocurrir. Necesitamos esa paz que nos transmite y eso nos traído el Cardenal Rosa Chávez, la gracia de Dios”, dijo Federico Nájera, un inmigrante mexicano, presente en Uniondale.

Las pandillas y las familias

Y en su visita a Long Island, el Cardenal Rosa Chávez no podía dejar de hablar sobre la violencia de las pandillas, precisando que el tema es un problema complejo que tiene sus raíces en la disfuncionalidad familiar. En ese contexto, dijo el prelado, “es muy importante que los padres se preocupen por pasar más tiempo con sus hijos, que en ganar dinero”.

Pero el cardenal también dijo que la represión policial de la MS-13 no es la manera de resolver el problema de las pandillas.

“Cuando una respuesta es represiva pone a los victimarios contra la pared y se vuelven más salvajes, y eso es lo que está sucediendo en El Salvador… las pandillas reaccionan matando a policías y a sus familias. Esa escalada indica que no es el camino a seguir”.

Entrevista con el cardenal

En medio de una agenda muy apretada, en el que tenía programadas presentaciones y actividades en distintos lugares de los condados de Nassau y Suffolk, La Tribuna Hispana pudo tener una breve conversación con el cardenal, para conocer su mensaje a todos los salvadoreños que viven en Long Island y Estados Unidos.

LTH: En el centenario del nacimiento del Monseñor Romero, hay una gran deuda social con el pueblo salvadoreño que no se salda y tiene que ver con la justicia, la pobreza y la violencia que vive. ¿Qué le sugiere todo esto?

Cardenal Rosa Chávez: “Nuestro país vive actualmente un momento mágico en que celebra este centenario, que nos permite caminar buscando un horizonte nuevo, lo que da a nuestro pueblo una gran esperanza. Le toca a los líderes ahora saber responder a esas expectativas, en todos los campos, político, económico y social; pero también a nosotros los pastores. El Salvador merece una vida mejor, tiene derecho a eso, y ya es tiempo que se le escuche y atienda su legítimo derecho y es nuestro pedido a Dios por intercesión del Monseñor Romero”.

LTH: Los salvadoreños que viven aquí en Long Island lo aguardaban con mucha expectativa. ¿Cómo ha percibido esa señal y qué es lo que más le han pedido?

CRCH: “Sin duda el tema más preocupante es el de los inmigrantes que están en peligro de ser deportados y, por otro lado, la violencia de las pandillas. Estuve en la zona donde murieron cinco chicos salvadoreños, con sus familiares, la comunidad, quienes están muy preocupados por la seguridad de sus hijos, a quienes hemos dado mucha esperanza. Pero también hemos estado visitando la cárcel, donde hemos tenido una experiencia bellísima compartiendo con miembros de nuestra comunidad que están presos y llevándoles un mensaje de fortaleza, pero sobre todo de fe y esperanza, porque creo que mi visita ha traído eso, esperanza”.

LTH: ¿Qué se lleva de esta primera visita como Cardenal que ha hecho a Long Island, donde viven miles de salvadoreños?

CRCH: “Bueno una gran alegría compartida, en el marco de celebración de los 100 años de nacimiento del Monseñor Romero, que coincide con mi designación como el primer Cardenal de El Salvador. Hay mucho júbilo por ello, pienso que es como una caricia de Dios para nuestro país, pero que también toca a quienes viven fuera de ella”.

LTH: ¿Qué mensaje le deja a esa inmensa población de salvadoreños que vive en Estados Unidos?

CRCH: “Que no olviden nunca sus raíces, que tengan memoria de la historia que ha pasado, que se lo cuenten a sus hijos, nietos; porque sin raíces no hay vida y sin memoria no hay futuro. Somos un pueblo maravilloso con profundas raíces cristianas, pero también somos solidarios y vamos a renacer de nuestras cenizas. Eso no hay que perderlo nunca”.

Una visita de la esperanza en la cárcel del condado de Nassau

Redacción LTH

Uno de los hitos en la histórica visita del primer Cardenal de El Salvador Gregorio Rosa Chávez, a Long Island, Nueva York, fue su visita a los presos de la cárcel del condado de Nassau, en East Meadow. Era la primera vez en la historia de ese centro penitenciario que un cardenal católico lo visitaba.

Un grupo de unos 50 reclusos, vestidos con sus uniformes color naranja, se vieron sorprendidos cuando el Cardenal Rosa Chávez entró a la capilla de la prisión, para realizar una misa matutina, el pasado sábado 19 de agosto.

“Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir este momento”, dijo el cardenal en español, cuyas palabras fueron traducidas por el Obispo Auxiliar de Rockville Center, Nelson Pérez.

“En esta cárcel hay una capilla”, dijo Rosa Chávez. “Cristo vive entre ustedes”, agregó.

Dos reclusos se dirigieron a Rosa Chávez en los comentarios pronunciados en un podio frente a la capilla.

La voz de los presos

“Queremos que sepas que estamos trabajando para promover una cultura de vida, de fraternidad y paz detrás de estos muros”, dijo uno de los presos, cuyo nombre no fue revelado.

Algunos de los que están detrás de las rejas, dijo, están “tratando de convertir nuestros corazones, mentes y almas y ser mejores seres humanos”.

Durante un segundo servicio religioso para los internos de habla hispana, Rosa Chávez saludó a cada prisionero al entrar en la capilla, preguntó de qué país provenían y dio a cada uno un breve abrazo.

El sheriff Michael Sposato, que supervisa la cárcel, calificó la visita como un “gran honor”.

Los presos “no podían creerlo”, dijo Sposato. “Nadie podía creer que hubiera un cardenal aquí”.

No jueces, sino pastores

Luego, fuera de la cárcel, Rosa Chávez dijo que mientras el espera que la cárcel sirva de lugar de rehabilitación y “conversión”, también envía un mensaje de “solidaridad” a las familias de las víctimas de la violencia por parte de la banda MS-13.

El cardenal dijo que él y los otros líderes de la iglesia llegaron a la cárcel “no como jueces, sino como pastores”, que él espera ayudar a los rezagados a repensar los caminos que han tomado.

“Se puede ver la alegría en sus rostros”, dijo en una entrevista. “Ha sido una mañana para comunicar la esperanza.”