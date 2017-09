Una corte de apelaciones revoca la convicción de Skelos y su hijo

Redacción LTH

En lo que algunos consideran un golpe a la lucha contra la corrupción en Albany, una corte federal de apelaciones anuló la convicción de Dean Skelos, el expresidente del Senado de Nueva York, y de su hijo, debido a que el jurado no consideró una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. sobre las acusaciones de corrupción.

De esta manera, la decisión del tribunal federal derriba uno de los casos más emblemáticos que el ex-fiscal federal Preet Bharara emprendió en su lucha contra la corrupción política. Pero Skelos no está librado del todo y puede enfrentar un nuevo juicio.

El 2do Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos dijo que la condena de Skelos y su hijo Adam, por usar la influencia de Dean, como presidente del Senado de Nueva York, para extorsionar y obtener beneficios financieros para su hijo, tuvo que ser revocada debido a un error en las instrucciones de los fiscales al jurado.

El Tribunal Supremo, en un caso el año pasado que involucró al ex gobernador de Virginia Robert McDonnell, dictaminó que las condenas por corrupción sólo podrían basarse en la realización de un “acto oficial” que represente un ejercicio formal del poder del gobierno –y no sólo una llamada telefónica o una reunión con un cabildero.

“Debido a que no podemos concluir que el error fue inofensivo, más allá de una duda razonable, estamos obligados a anular las convicciones”, dijeron los jueces Reena Raggi, Ralph Winter y Alvin Hellerstein, en su decisión no firmada.

Evidencias para un nuevo juicio

Sin embargo, el panel de tres jueces dictaminó que había suficiente evidencia para que los cargos den como resultado una convicción por soborno a cambio de algo, sí un jurado hubiera sido instruido apropiadamente, y dijeron que los Skelos puede ser juzgados nuevamente.

“La abundante evidencia de que Dean Skelos intercambió sus votos en la legislatura… a cambio de beneficios para su hijo… era suficiente para permitir que un jurado infiriera razonablemente la existencia de un acuerdo a cambio de algo”, dijeron los jueces.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que llevó a juicio a los Skelos, no se quedará con las manos cruzadas y ya anunció que volverá a enjuiciar al ex senador y su hijo.

“Aunque estamos decepcionados por la decisión y vamos a estudiar las opciones de apelación, estamos deseando tener rápidamente un nuevo juicio donde tendremos otra oportunidad de presentar las abrumadoras pruebas de la culpabilidad de Dean Skelos y Adam Skelos”, señaló en un comunicado el fiscal Joon H. Kim.

Liberado igual que Silver

La decisión del tribunal es similar a la sucedió el pasado mes de julio, cuando una corte de apelaciones también revocó la convicción contra Sheldon Silver, el expresidente de la Asamblea Estatal de Nueva York.

La condena de los dos dirigentes, que eran los dos legisladores más poderosos de Nueva York, obligó a que ambos renunciaran a sus puestos y supuso todo un terremoto político en el estado.

Skelos, junto a su hijo Adam, fue hallado culpable a finales de 2015 de ocho cargos de corrupción, incluidos extorsión, sobornos y conspiración para cometer fraude.

De acuerdo con la Fiscalía federal, el veterano político, que había reclamado su inocencia, usó su influencia para beneficiar a su hijo, presionando a distintas compañías para que contratasen los servicios de su hijo como consultor.

La justicia deberá prevalecer

Bharara, en un tweet, calificó el fallo de “no inesperado” y se quejó de que el fallo de la Corte Suprema “había hecho más difícil castigar la corrupción, pero la justicia debe prevalecer aquí”, escribió.

Pero Alexandra Shapiro, la abogada que manejó la apelación de Skelos, aplaudió la decisión y dijo que el ex senador nunca debería haber sido acusado de un crimen.

“El Senador Skelos está agradecido por la cuidadosa consideración por parte del tribunal y espera los próximos pasos”, dijo Shapiro en un correo electrónico, citado por el Newsday. “Creemos que a medida que se desarrollen los acontecimientos va a quedar claro que este es un caso que nunca debió llevarse a cabo”.

Dean Skelos, de 59 años, y Adam, de 34 años, ambos de Rockville Centre, fueron condenados en 2015 por usar la influencia de Dean en tres planes para extorsionar a Physician’s Reciprocal Insurers, una firma de negligencia de Roslyn, Glenwood Management y el contratista de aguas pluviales del condado de Nassau AbTech Industries para ayudar a Adam.

Ellos fueron sentenciados, respectivamente, a cinco y 6-1 / 2 años de prisión por la juez federal de distrito de Manhattan Kimba Wood, pero no han pasado ningún día en la cárcel desde que las apelaciones de sus casos estaban pendientes.

Testigo clave cuestionado

Si el caso es juzgado de nuevo, podría ser más difícil para el gobierno en algunos aspectos. Uno de sus principales testigos del primer juicio, Anthony Bonomo, ejecutivo de seguros de mala práctica, ha sido destituido por los reguladores estatales de seguros por la práctica ilegal del favoritismo, proporcionando a la defensa de Skelos un buen argumento para desafiar su credibilidad como testigo.

La convicción de Silver de hacer favores para un médico y dos compañías de bienes raíces, que le canalizaron honorarios legales a través de un estudio de abogados donde Silver trabajaba, fue anulada en julio por los mismos motivos. Silver está buscando una decisión de la Corte Suprema para impedir un nuevo juicio, pero si su solicitud es rechazada, su nuevo juicio se ha fijado para abril próximo.