Una nueva visión para la agencia CASA del Condado de Nassau en el 2018

La abogada Gabriela Castillo fue nombrada como la nueva Directora Ejecutiva de la agencia CASA del Condado de Nassau, en el nuevo gobierno de la Ejecutiva Laura Curran que comenzó el 1ro de enero.

Por: Francisco Manrique/LTH

Con la nueva Ejecutiva del Condado de Nassau, Laura Curran, se inicia también una nueva etapa en CASA (Coodinated Agency for Spanish Americans), la agencia del condado para los hispanos, en la cual la abogada Gabriela Castillo ha sido nombrada como la nueva Directora Ejecutiva. Y desde el gobierno de Tom Suozzi (2001-2008) es la tercera mujer hispana en dicho cargo, donde la han precedido Marianella Jordan y Eldia González.

Castillo es una joven abogada, con una amplia trayectoria de trabajo en organizaciones sin fines de lucro pro inmigrantes, en los estados de Carolina del Norte y Nueva York. Nacida en El Salvador, llegó con sus padres a EE.UU. cuando tenía cinco años, vivió inicialmente en Queens y desde los once años creció en Long Island, asistiendo a las escuelas de Freeport y luego al Nassau Community Collegue y Molloy Collegue, graduándose en leyes en el Touro Collegue.

A lo largo de su carrera ha trabajado en organizaciones comunitarias como SEPA Mujer, Make the Road y últimamente fue coordinadora de la Mesa cívica de Long Island, que reúne a varias organizaciones cívico comunitarias. La Tribuna Hispana la entrevistó antes de asumir el cargo, para conocer sus impresiones acerca de su nombramiento.

La Tribuna Hispana: Cómo recibes tu nominación como Directora de CASA, sabiendo que hasta el momento la agencia no ha cumplido a cabalidad los fines para los cuales fue creada.

Gabriela Castillo: Para mí el nombramiento es una gran responsabilidad. Vengo de una familia inmigrante y conozco de cerca cuáles son las barreras que enfrentan los hispanos como tales. Creo que va a ser importante un análisis de cuál fue el propósito original de la creación de CASA. Entiendo que la intención fue apoyar con recursos varios a la comunidad latina, pero creo que el enfoque debe ser más integral; es decir hacia toda la comunidad inmigrante. Los hispanos hemos crecido mucho, pero también las comunidades haitiana, la musulmana, etc. ellos también necesitan saber qué está pasando en nuestra comunidad, cómo les está impactando y poder hacerlos sentir parte activa del condado no solo porque vivan aquí, sino afectivamente. Queremos utilizar bien los recursos que tenemos, trabajar en lo que no se ha hecho antes, en procurar mejores servicios, trabajar en coordinación con organizaciones comunitarias, adoptar medidas para que nuestra comunidad pueda crecer y defenderse, porque en verdad estamos en tiempos muy difíciles. Creo que será necesario salir a la calle, conversar con ellos, saber qué piensan; es decir sudar la camiseta, no se puede hacer todo desde un escritorio. Esa será mi promesa en todo caso.

LTH: Su experiencia en organizaciones comunitarias que defienden a los inmigrantes ¿será un aporte que aplicarás en tu gestión?

GC: Creo que mi experiencia de diez años de trabajo con comunidades vulnerables, me ha permitido ver de cerca la realidad, sobre todo la discriminación que existe, y este será sin duda un tema en el cual habrá que trabajar mucho al interior del condado, no solo a nivel político, sino también con las agencias gubernamentales. Tenemos argumentos suficientes para demostrar el importante aporte de nuestros inmigrantes, pero hay que enfatizar en la necesidad de educarnos y empoderarnos, para estar a la altura de lo que representamos. Esto es lo que debemos tener siempre presente.

LTH: ¿La Ejecutiva Laura Curran te ha trasmitido su visión respecto de lo que quiere para nuestra comunidad?

GC: Ella sabe la importancia que tiene la comunidad hispana en Nassau, por ello piensa que CASA tiene que cambiar su visión de lo que ha sido en los últimos ocho años y convertirse en un verdadero nexo entre la comunidad y el condado. Ella está comprometida en que la agencia tiene que crecer. Laura reconoce que nuestra comunidad es grande y está agradecida por el respaldo que recibió a través del voto latino, por eso le interesa saber qué es lo que piensa y necesita nuestra gente, sobre todo en los dos primeros dos año que van a ser muy difíciles. Y hay que recordar que viene el Censo 2020 y esto traerá consigo una nueva dimensión que enfrentar.

LTH: En el gobierno saliente, CASA terminó confinada en un sótano. ¿Qué hay respecto al presupuesto que el gobierno de Curran le asignará a CASA?

GC: Este será otro de los retos. Creo que a CASA nunca le han otorgado el presupuesto que necesita; sin embargo también le ha faltado eficiencia en la gestión y eso es lo que queremos mejorar. Lo he vivido con mi trabajo en organizaciones sin fines de lucro, donde siempre el bajo presupuesto ha sido una constante, creo que es un tema que se puede manejar, sin dejar de darle importancia por lograr los recursos necesarios. Sobre la última locación de CASA, que terminó en un sótano, no es sino lo que representaba esta agencia para la anterior administración y sobre todo la falta de liderazgo de quienes dirigían la agencia.

LTH: La Mesa Cívica, del cual formaste parte, fue una de las organizaciones comunitarias que luchó para que el condado de Nassau implemente el servicio de acceso al lenguaje en los diferentes servicios públicos, de lo cual se hizo caso omiso. ¿Ahora que estas en el gobierno, impulsarás su implementación?

GC: Creo que la nueva ejecutiva está convencida de que esta implementación es necesaria. No lo hemos conversado en detalle, pero llegado el momento estoy dispuesta a coadyuvar a que esta medida se implemente al cien por ciento, porque es algo que va a ayudar mucho a nuestra comunidad que lo necesita.

LTH: Sobre el voto latino que apoyó a Curran ¿crees que los hispanos han tomado conciencia de que por fin es importante votar?

GC: Creo que sí, si esto no fuera cierto los republicanos no estarían preocupados porque estamos creciendo como votantes. El voto sí cuenta y en esta línea tenemos que seguir creciendo, quizá tomando como ejemplo a la comunidad afroamericana quienes son fieles en las votaciones, salen masivamente a votar. Necesitamos educarnos e informarnos acerca de los plazos de inscripción, así como del mismo proceso de votación.