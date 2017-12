Una oportunidad laboral: Long Island enfrenta escasez de plomeros

Redacción LTH

En tiempos de crisis, las oportunidades son para quienes tienen muy claro lo que hay en el futuro. Y lo que sigue a continuación es una de ellas.

Al igual que en toda la nación, Long Island tiene una escasez de plomeros, de acuerdo con expertos laborales y plomeros, citados por el Newsday. Pero visto de otro modo, a la misma vez, es una oportunidad para quienes buscan un oficio bastante rentable: El ingreso salarial de los casi seis mil plomeros que hay en Long Island, es de unos $95,000 anuales.

De hecho, ser un plomero licenciado en la isla requiere años de aprendizaje y trabajo, pero que empleo bien remunerado no requiere entrega y paciencia.

Por las jubilaciones de los “boomer”

Una de las razones clave de la escasez de plomeros es la oleada de las jubilaciones de los Baby Boomer que ejercen este oficio, los cuales están por pasar o ya pasaron la barrera de los 60 años.

E irónicamente, la plomería es una de las profesiones de más rápido crecimiento en Long Island. Entre el 2014 y el 2024, se espera que la cantidad de plomeros en la isla crezca un 32 por ciento, según muestran los datos del Departamento del Trabajo de Nueva York. Y actualmente la isla tiene 5,990 plomeros.

Aun así, la demanda está superando la oferta, dijeron varios plomeros locales entrevistados por el Newsday. Esa demanda está siendo impulsada por las nuevas construcciones y las reparaciones en las viejas casas construidas en Long Island, el suburbio más antiguo del país. Esos factores han creado una demanda constante de instalaciones de plomería, mantenimiento y reparaciones.

Pocos “millennials” interesados

Al mismo tiempo, muy pocos jóvenes —en particular los “millennials”— se interesan por un trabajo considerado de cuello azul, dijeron los contratistas de plomeros. El resultado obvio es que las compañías de plomería en actividad tienen más trabajo de lo que pueden manejar, algo de lo que se lamentan porque no encuentran el personal que pueda hacer esos trabajos.

“Rechazo un par de empleos al mes”, dijo Donald Conway, de 52 años, propietario de Essex Plumbing and Heating en Wantagh.

“Si tuviera más empleados calificados, podríamos asumir más trabajo”, dijo Conway al Newsday, quien también es vicepresidente del grupo Plumbing, Heating and Cooling Contractors of Long Island.

Joseph Cornetta, de 57 años, copropietario de Cornetta Bros. Inc. en Elmont y presidente del grupo local de plomería, dijo que él también tiene que dejar pasar algunos trabajos, especialmente cuando los clientes son millennials. “No quieren esperar”, dijo Cornetta. “Por eso, no tengo suficiente personal para hacer todo el trabajo”.

Personal calificado y licenciado

El mayor problema para los contratistas es hallar personal calificado y licenciado que, además, debe enfrentar la engorrosa burocracia local.

Cornetta, cuyo negocio emplea a 12 plomeros, le dijo al Newsday que solo ha podido encontrar dos trabajadores calificados en los últimos dos años, cuando estaba preparado para contratar el doble de esa cifra.

El estado de Nueva York exige que los plomeros tengan licencia, pero los municipios locales también exigen sus propias licencias, cuyos requisitos son tediosos. Por ejemplo, para obtener una licencia en el Town de Hempstead, un aspirante a plomero debe trabajar al menos siete años con un plomero autorizado y aprobar un examen, dijo Mike Deery, un portavoz del municipio.

Exigencia de licencias múltiples

Además, tener que pagar las tarifas de licencias múltiples para trabajar en Long Island también afecta el número de plomeros, dijo Sal Manzo, ex secretario del grupo de plomeros locales y propietario de Sal Manzo Plumbing & Heating en Wantagh.

Y las empresas no solo tienen problemas para encontrar empleados capacitados, sino que también corren el riesgo de que, a medida que algunos adquieren experiencia, algunos optan por entrar en un negocio por sí mismos o unirse al personal de los municipios o empresas más grandes.

Un oficio en la tierra de las oportunidades

Pero como dijimos antes ¿qué empleo bien remunerado no requiere entrega, dedicación, experiencia y paciencia? La cuestión quizá radica en que muchos “millennials” —que están pegados a sus móviles— no tienen esas cualidades de las generaciones pasadas —y eso si es un problema muy serio.

En fin, en la tierra de las oportunidades, ser un plomero en Long Island puede ser una de ellas, aunque seguramente a muchos “millennials” no les agrade ensuciarse las manos. Pero si es así, entonces no se deben quejar de que, ante la urgente necesidad, los inmigrantes terminen acaparando estos empleos de fontaneros en Long Island.