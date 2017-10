Christie termina con el cierre del gobierno, pero las fotos en la playa son los clavos de su ataúd político

Redacción LTH

Chris Christie, el Gobernador de Nueva Jersey, llegó a un acuerdo con los legisladores estatales para poner fin al cierre del gobierno estatal, pero eso no lo salvó de convertirse ahora en una figurita más en el álbum de los políticos tristemente célebres.

Aunque logró que la Asamblea Estatal aprobara su presupuesto final y así dar por terminado el cierre del gobierno estatal, que duró tres días, eso no lo salvó de ser el hazmerreír de la opinión pública luego que se difundieran varias fotos aéreas, originalmente publicadas por NJ Advanced Media, donde se le ve a él descansando en una playa estatal, que estaba cerrada al público debido al cierre del gobierno causado por su intransigencia.

El gobernador republicano firmó el presupuesto de 34,700 millones de dólares el martes 4 de julio temprano, un día después que las fotos fueran publicadas. Pero incluso habló en tono burlón sobre las fotos aéreas tomadas en la residencia del gobernador en el Island Beach State Park.

Las fotos, como era obvio, provocaron una reacción global, con incontables memes con un recorte silueteado de la foto original de Christie en una silla de playa sobre diversos otros escenarios, titulares en sitios de noticias internacionales y un bombardeo de medios a gran escala del portavoz de Christie.

Saliéndose por la tangente

“Si hubieran volado ese avión sobre esa playa y yo estuviera sentado junto a una rubia de 25 años en esa silla de playa junto a mí, esa sería una noticia”, dijo. Pero “no estaba sentado al lado de una rubia de 25 años, estaba sentado al lado de mi esposa de 31 años”.

No obstante, en su descaro, Christie omitió que la noticia no era con quien estaba, sino el día, la hora y el lugar donde estaba, mientras el resto de sus constituyentes —o tal vez vasallos, en la mente del gobernador— no podían disfrutar lo mismo que la familia real.

Pero no es la primera vez que Christie es el centro de las críticas por su estilo y carácter para gobernar, al punto que muchos lo han retratado como un matón. Las fotos son parte de una serie de errores garrafales del gobernador, que en muchas ocasiones ha sido una superestrella republicana de las burlas y críticas, como lo fue después de que la Supertormenta Sandy afectó su estado en el 2012.

Una aprobación impopular

La aprobación del trabajo de Christie en Nueva Jersey se ha reducido al 15 por ciento, tras las convicciones de tres ex ayudantes en un plan para causar deliberadamente atascos en el puente George Washington, su fallida carrera presidencial y su apoyo —cuasi servil— al presidente Donald Trump.

Y con lo de la playa, Christie se ha convertido en una peste política en Nueva Jersey, al punto que la Teniente Gobernadora Kim Guadagno, quien aspira a sucederle, lo criticó por las fotos de la playa diciendo: “Más allá de las palabras”.

La gente en New Jersey y de todo el país, como era de esperarse, se dio un banquete de críticas con el obeso gobernador.

“Los contribuyentes no pueden usar los parques y otros sitios públicos que pagan, pero ¿él y su familia pueden pasar el rato en una playa que nadie más puede usar?”, preguntó Mary Jackson, una residente de Freehold. “¿No se da cuenta de lo que parece, que la gente lo verá como una bofetada a ellos?”.

Entre la tozudez y la arrogancia

Después de la firma del presupuesto el martes, Christie reconoció de alguna forma que metió la pata, pero en su tozudez predijo que si Guadagno gana todavía podría tener alguna influencia con los legisladores, pero no si gana el demócrata Phil Murphy.

Y en su conocida arrogancia, Christie negó que las fotos de la playa jugaron un papel en cómo él tuvo que negociar rápidamente con los legisladores para aprobar el presupuesto y dijo que era “la presión del cierre” del gobierno, lo que contribuyó a la solución del presupuesto. También dijo sólo se preocupa de las encuestas cuando se está postulando a un cargo electo —pero no ahora, cuando solo le quedan 6 meses de su segundo gobierno.

Pero los expertos dijeron que las fotos fueron decisivas para que, en 24 horas, tuviera que hacer las paces con los legisladores.

“Las fotos son probablemente los clavos del ataúd político de Christie, cuyos índices de aprobación pueden caer a un dígito”, dijo Brigid Harrison, una profesora de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Montclair, según NJ Advanced Media.