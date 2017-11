De cómo Trump y los Republicanos siguen arruinando a Nueva Jersey

Debido al plan republicano de impuestos federales, el aumento de impuestos a los millonarios del Estado Jardín está perdiendo apoyo entre los legisladores demócratas locales. El gobernador electo Phil Murphy se está quedando sin piso.

Por Tom Moran / The Star-Ledger

Por ahora, cualquiera que preste atención puede ver que los republicanos en Washington están dispuestos a arruinar a los dueños de casa en Nueva Jersey. Vamos a pagar impuestos más altos según su plan, a pesar de que ya subsidiamos el resto del país.

Pero, ¿sabías que también podrían descarrilar los planes para aumentar los impuestos a los millonarios aquí en Nueva Jersey? Es un nuevo giro, y otra razón poderosa para resistir este regresivo plan de impuestos de los republicanos.

“Realmente tenemos que dar un paso atrás”, dijo el presidente del Senado Steve Sweeney, un Demócrata de Gloucester.

“Debería detenerse por completo”, dijo el asambleísta Craig Coughlin, un Demócrata de Middlesex, quien será el sucesor en el cargo.

Este es un gran problema. Porque si Nueva Jersey no puede aumentar los impuestos a los millonarios, no podrá restaurar los fondos para las escuelas, ni arreglar el decrépito sistema de transporte, ni aliviar la carga de los impuestos a la propiedad.

Una patada para gobernador electo

Sería una patada de $700 millones en los dientes del gobernador electo, Phil Murphy, que ha puesto este aumento de impuestos en el centro de su plan de recuperación fiscal.

Entonces, ¿por qué reconsiderar este aumento de impuestos ahora? Esto se debe a que Nueva Jersey tiene uno de los impuestos sobre la renta más progresivos del país, con el 1 por ciento superior que proporciona alrededor del 40 por ciento de los ingresos. Es decir, golpeamos a los ricos con una tasa máxima de 8.97%.

Y los planes republicanos, tanto en la Cámara como en el Senado de los EE.UU., eliminarían la deducción por los impuestos estatales a la renta. Y aunque el impacto podría variar, para una fuente de ingresos estándar superior el aumento sería de alrededor del 3.5%. Y un aumento en el impuesto estatal a los millonarios agregaría casi un 2 por ciento más a la tasa máxima.

Entonces, ocurre que los ricos tendrían una razón mucho más fuerte para abandonar Nueva Jersey y pasar a un estado con menores impuestos a la renta.

Amenaza de un éxodo de los ricos

Los conservadores han estado advirtiendo sobre un éxodo de los ricos durante años. El escenario de horror se desarrolló en diciembre del 2015 cuando David Tepper, el hombre más rico del estado, huyó a Florida. Estaba ganando un promedio de $1.5 mil millones al año en ese momento, lo que normalmente le implicaría pagar impuestos por aproximadamente $135 millones.

“¿Cómo puedes culparlo?” preguntó el Asambleísta Jon Bramnick, el líder republicano de la cámara baja.

De acuerdo, la historia de Tepper es aterradora. Pero no es típica. La población de millonarios en Nueva Jersey sigue creciendo a un ritmo saludable, a pesar de los repetidos aumentos de impuestos. En la década más o menos antes de que Tepper se fuera, la cantidad de familias en Nueva Jersey con ingresos de más de $500,000 casi se duplicó. Las encuestas muestran que las personas tienden a mudarse por un nuevo trabajo, o por razones familiares, pero no para buscar impuestos más bajos.

¿Cuánto podemos exprimirlos?

Entonces, la pregunta real es ¿con cuánto podemos contar con los millonarios para ayudarnos a salir de esta crisis fiscal? Como Chris Christie podría decir, ¿cuánto jugo podemos exprimir de la naranja?

Esa es la pregunta que los demócratas se preguntan ahora. Estaban sólidamente unidos por un aumento en la tasa máxima al 10.75 por ciento, un aumento de poco menos del 2 por ciento. Pero el plan federal de Trump y los Republicanos agregaría un 3.5% más. Eso aumentaría el riesgo de hacerse realidad el éxodo advertido por los conservadores.

Gordon MacInnes es presidente de New Jersey Policy Perspective, un centro de pensamiento liberal que ha sido el mayor impulsor de la escalada de este impuesto. Le pregunté sobre la vacilación que ahora expresan Sweeney, Coughlin y otros demócratas.

“Creo que la nota de precaución del senador Sweeney es sensata”, dijo. “Lo que se propuso antes podría tener que cambiarse”.

Cuente esto como otra razón para oponerse al plan impositivo republicano. Es realmente una tarea horrible, una que infla la deuda federal, defrauda a la clase media y penaliza a los estados azules con altos impuestos, como Nueva Jersey.

¿Qué hará Phil Murphy?

Dos de los cinco republicanos de Nueva Jersey en el Congreso han ayudado a este horror. Uno de ellos es Tom MacArthur, el único que votó por la versión final de la Cámara. También votó a favor de la derogación del Obamacare, y parece decidido a ser un fiel seguidor de nuestro presidente grosero y bufón.

Y algo de culpa tiene el congresista Rodney Frelinghuysen. Apoyó el plan en la votación anticipada crítica, pero se apartó al final para evitar las consecuencias políticas en su distrito de origen. Pero no se dejen engañar por ese truco. Consultó con los líderes del partido de antemano, y obtuvo permiso para parecer inocente. Sin embargo, sus huellas dactilares están en este monstruo.

¿Qué hará Murphy? Le preguntaron la semana pasada si está reconsiderando su plan de impuestos a los millonarios. “Por el momento, no”, dijo.

Si los demócratas se ven obligados a retirarse, Nueva Jersey tendrá que aumentar algún otro impuesto, o cortar en el músculo y los huesos de los grandes programas, como las escuelas públicas y el tránsito.

La matemática es implacable. Y crecerá aún más si Donald Trump se sale con la suya.