Declaran las “novias” de Melgen en juicio contra el Senador Menéndez

Redacción LTH

A una semana de comenzar el juicio por soborno contra el Senador Bob Menéndez, el proceso llamó aún más la atención cuando, el martes 12 de septiembre, dos modelos y presuntas novias del doctor Salomon Melgen, un amigo del senador y acusado de darle pródigos regalos a cambio de favores gubernamentales, testificaron en la Corte Federal en Newark, Nueva Jersey.

Las mujeres fueron Rosiell Polanco y Svitlana Buchyk, que los registros de la corte identifican como una modelo dominicana y una modelo y actriz ucraniana, respectivamente. Menéndez no ha negado que ayudó a que las mujeres obtuvieran visas para llegar a los Estados Unidos, pero los abogados defensores afirman que no hubo nada impropio en ello.

Rosiell Polanco, la dominicana

Los documentos de la corte dicen que Polanco es una modelo, pero en varios sitios web dominicanos, ella es identificada como una agente de bienes raíces.

Ella, sin embargo, tiene una serie de fotos como modelo, publicadas en Twitter y otros sitios web, aunque su página de Facebook ha sido eliminada. Y según su testimonio en la corte, ella vive actualmente en Raleigh, Carolina del Norte.

Los fiscales dicen que Menéndez ayudó a Polanco ya su hermana, Korall, entonces de 22 y 18 años, respectivamente, a obtener visas en el 2008, para visitar a Melgen en Estados Unidos. Sus solicitudes fueron denegadas al principio.

Polanco testificó que apeló a Melgen, quien le dijo que buscaría ayuda de Menéndez. Después de que el senador envió una carta e instruyó a los empleados a llamar a la Embajada de los Estados Unidos, las mujeres fueron re-entrevistadas y sus solicitudes visas fueron aprobadas, declaró Polanco.

Un e-mail con: “Hola mi amor”

Según la acusación contra Menéndez, la modelo dominicana le envió un correo electrónico a Melgen, incluido en la acusación, y donde supuestamente dice: “Hola mi amor, te escribo para recordarte que necesito que me envíes una copia de lo que la oficina del senador Bob Menéndez te envió, lo necesito para la embajada… Gracias. Un beso”.

Polanco testificó que en su primera entrevista para la visa, el funcionario de la Embajada no revisó su documentación. Pero en la segunda entrevista, cuando eventualmente logró una aprobación, recibió una consideración más justa.

El equipo de defensa de Menéndez no ha negado que intervino a favor de la modelo, pero sostiene que no hubo nada ilegal en sus acciones.

Según LinkedIn, la hermana de Polanco, Korall, vive en la República Dominicana, trabajando en marketing. Los fiscales nunca la han identificado como una novia de Melgen, sólo como una compañera de viaje de su hermana.

Svitlana Buchyk, la ucraniana

Los fiscales alegan en los documentos de la corte que Buchyk, que vivía en España cuando obtuvo la visa, viajó a los Estados Unidos en el 2007 para ver a Melgen, y para una consulta para un procedimiento de cirugía plástica. Los investigadores dicen que Menéndez la ayudó a conseguir una visa, y cenó con ella y con el médico en Miami.

Pero en la corte, Buchyk fue hostil con los fiscales federales, diciendo que no sabía realmente por qué era parte del juicio, y que Melgen le había presentado al senador “de broma”, como la persona que la ayudó obtener la visa para venir a los EE.UU.

“Nada tiene que ver con el senador”, dijo. “Nada”.

Según el New York Post, Buchyk, que según los reportes se llama “Lana Moyzuk”, se mudó a los Estados Unidos, viviendo primero en Florida y ahora en Los Ángeles, donde trabaja como actriz y modelo.

Un sitio web de Lana Moyzuk, que aparentemente ha sido retirado, indica que se mudó a los Estados Unidos en el 2011.