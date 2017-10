El Gobernador Christie y su familia tomaron el sol en la playa que su gobierno cerró al público

Redacción LTH

La gente que esperaba visitar Island Beach State Park, en el pasado fin de semana de vacaciones, no se les permitió debido al cierre del gobierno estatal ordenado por el Gobernador Chris Christie, en medio de una disputa con los legisladores estatales en Trenton.

Sin embargo, en el colmo de la frescura —por decir lo menos— allí había una familia disfrutando del sol, la arena y la playa: La familia “real” de Christie. Ellos estaban usando la casa de playa de verano proporcionada por el estado al gobernador.

La frescura real del gobernador quedó demostrada en unas fotos aéreas exclusivas de NJ Advance Media, en las cuales se ven a Christie rodeado por su esposa Mary Pat y otros miembros de su entorno familiar.

Las fotos fueron tomadas el domingo 2 de julio, poco antes de que el gobernador se dirigiera a Trenton para celebrar otra conferencia de prensa sobre el cierre del gobierno.

En la conferencia de prensa del domingo sobre el cierre, a Christie se le preguntó si había disfrutado del sol ese día.

“No lo hice”, dijo. “Hoy no me he soleado”.

Cuando más tarde se conocieron las fotos, Brian Murray, el portavoz del gobernador, dijo:

“Sí, el gobernador estuvo en la playa brevemente hoy, hablando con su esposa y familia antes de dirigirse a la oficina, no se soleo, él tenía un sombrero de béisbol”.

Christie, quien una semana antes había revelado sus planes de fin de semana, dijo el domingo que tomó el helicóptero estatal para ir y venir entre Island Beach State Park y Trenton.

Duerme donde está su familia

“Viajé allí, regresé y viajaré otra vez” allí, dijo Christie. “Allí es donde mi familia está durmiendo, así que es donde voy a dormir esta noche. Cuando tengo la opción entre dormir con mi familia, y dormir solo, generalmente me gusta dormir donde está mi familia”, dijo.

El sábado 1 de julio, Christie dijo a los periodistas que la casa de la playa está separada del parque y que su familia no pedirá ningún servicio estatal.

Preguntado si eso es justo, Christie dijo el sábado: “Corrí para gobernador” y por haber ganado puedo “tener una residencia allí”.

Pero los críticos se lanzaron a los medios de comunicación social para opinar sobre las acciones del gobernador, publicando algunos “memes” y comentarios muy sarcásticos, como el que aparece en este artículo.