El gobernador electo Murphy ya pide un salario mínimo de $15

Redacción LTH

Haciendo hincapié a unos de los principales puntos de su campaña, el gobernador electo Phil Murphy dijo que su máxima prioridad será casi duplicar el salario mínimo de Nueva Jersey a $15 por hora, con el apoyo de los demócratas que controlan la legislatura estatal.

El gobernador Chris Christie, un republicano, vetó la iniciativa en agosto del 2016, tras ser aprobada por la Asamblea y el Senado estatal, calificándola como un “importante retroceso en el camino hacia la recuperación económica”. Pero Murphy dijo que es una cuestión de buena economía y justicia.

Un salario más alto se gasta de inmediato por lo que aumentará el consumo y la economía, dijo Murphy, quien asumirá el cargo en enero próximo.

“No solo es más justo, sino también vas más lejos en el fortalecimiento de la economía”, dijo Murphy en una conferencia de prensa en Trenton. “Esto es uno de los puntos más altos en la lista de prioridades, como todo lo que tenemos”.

El salario actual es de pobreza

El salario mínimo actual, de $8.44, está entre los más altos de EE.UU. y aumentará a $8.60 en enero, como resultado de una enmienda constitucional aprobada por los votantes de Nueva Jersey en el 2013. Pero por el alto costo de vida en el Estado Jardín, el salario mínimo no permite a los trabajadores que lo ganan salir de la pobreza.

Otros estados ya han aprobado subir el salario mínimo a $15 por hora, como en Washington, D.C., que alcanzará los $15 en 2020 y California en 2022. Aunque la Ciudad de Nueva York lo deberá alcanzar antes.

Un aumento en Nueva Jersey cuenta con el respaldo de los sindicatos y grupos que defienden la política progresiva, como un impulso para los que tienen bajos ingresos en un estado con altos gastos de subsistencia. Se oponen, como es obvio, los propietarios de pequeñas empresas.

Murphy, un ex director retirado de Goldman Sachs Group Inc. y ex embajador de Estados Unidos en Alemania, derrotó a la Vicegobernadora republicana Kim Guadagno por 13 puntos porcentuales este mes.

Por legalizar la marihuana

Además, él ha prometido instituir un impuesto estatal a los millonarios y legalizar e imponer impuestos a la marihuana recreativa, para ayudar a recaudar $1.3 mil millones en ingresos.

Desde que empezó la venta legal de marihuana, Colorado generó casi 800 millones de dólares, hasta principios del 2017, y se crearon más de 100.000 empleos entre directos e indirectos, gracias a los más de 300 dispensarios por todo el estado de Colorado. De la suma total, la recaudación total, se ha superado los 50 millones de dólares en impuestos procedentes de la venta de marihuana recreativa.

El objetivo principal de esta legalización era recaudar impuestos para invertirlos en educación y sanidad, pero una ley estatal obliga a repartir entre la ciudadanía cuando la recaudación es superior a una fórmula basada en la inflación y el crecimiento demográfico. Esta es la primera vez en la historia de Colorado que se supera este umbral.