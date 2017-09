Fue un soborno o la invitación de un amigo, la visita de Menéndez a la villa de Melgen

NJ Advance Media

¿El Senador Robert Menéndez aceptó sobornos en forma de vuelos privados a una villa de lujo en la República Dominicana? ¿O simplemente estaba visitando la casa familiar de un buen amigo?

Esas son algunas de las preguntas que el jurado deberá considerar en el juicio por soborno y corrupción contra Menéndez, en una corte federal en Newark, Nueva Jersey. El demócrata se enfrenta a una docena de cargos, incluidos seis cargos de soborno.

Menéndez niega que haya aceptado unas lujosas vacaciones y otros sobornos del oftalmólogo Salomón Melgen, a cambio de favores políticos. Menéndez y Melgen, que es un co-acusado en el juicio, dicen que sólo son buenos amigos.

Durante el juicio, los fiscales han mostrado al jurado una serie de fotos para que se den una idea de los viajes que realizó Menéndez a la villa privada de Melgen en la República Dominicana. Las fotos del juicio fueron entregadas a NJ Advance Media y otras organizaciones de noticias la semana pasada, tras las solicitudes de los abogados de los medios de comunicación.

Viajes en aviones privados

Entre los supuestos sobornos están los vuelos que el senador realizó en los aviones privados de Melgen a la República Dominicana, donde el médico —un ciudadano dominicano— poseía una villa en el complejo Casa de Campo.

Una foto de los acusados ​​—sonriendo uno al lado del otro, con una bebida en la mano de Melgen— fue mostrada a los miembros del jurado y los abogados defensores argumentaron que eso era una evidencia de la antigua amistad de los acusados, y que eso es una base legítima para los regalos al senador.

Sin embargo, el fiscal del gobierno Peter Koski dijo al jurado que Menéndez vendió su cargo público “por una vida de lujo que (él) no podía permitirse”.

Pero un abogado defensor de Melgen trató de minimizar esa descripción en su propia declaración de apertura, mostrando al jurado fotos de la residencia caribeña, que él llamó “una casa familiar”.

Viajando con su novia

En una de las fotos mostradas al jurado, Menéndez y su entonces novia, Gwendolyn Beck, se sentaron en una mesa con Melgen, su esposa, hijos y amigos.

Kirk Ogrosky, el abogado defensor que mostró las fotos al jurado, dijo que el padre de Melgen había comprado una de las primeras casas privadas en la cercana Punta Cana en los años ochenta.

Posteriormente, Melgen compró su propia casa en Casa de Campo en 1995, pagando $480,000 dólares por una residencia de cinco dormitorios, al lado de un campo de golf, dijo el abogado.

“No me malinterpreten, es una casa muy bonita, pero no es lo que el gobierno retrata”, dijo Ogrosky, argumentando que la propiedad es una casa familiar y no un lujoso refugio.

“Lo que ustedes van a saber sobre la evidencia en este caso, es que estos hombres no estaban comiendo en restaurantes elegantes”, dijo. “La mayoría de sus comidas las tuvieron allí juntos”.

Mientras Menéndez se quedaba con Melgen, él “hacía su propia cama, planchaba su ropa, y daba dinero a la gente que cocinaba para comprar la comida”, dijo Ogrosky.

Sólo “quería su amistad”

Los hombres se sentaban a menudo en la cubierta trasera para fumar habanos y hablar de política, dijo. Menéndez, un bebedor social, se acostaba antes que el médico y, a menudo, llevaba libros para leer.

“Sal no quería nada a cambio de Bob”, dijo Ogrosky al jurado. “Quería su amistad. Estaba orgulloso de él. Estos vuelos que son la pieza central de las denuncias en este caso, son lo que llamamos (regalos) incidentales de hospitalidad personal. ‘Ven a mi casa. Estoy volando para mi casa. Ven en el avión conmigo’. Eso es lo que era”.

Los condominios en el resort valen entre $500.000 a $ 40 millones, dijo Andrés Pichardo Rosenberg, presidente del resort, quien testificó en el juicio. Las casas de campo cerca de Melgen, dijo, valen “teóricamente” entre $1.1 millones a $2.5 millones.

Los fiscales pasaron parte del juicio interrogando a Rosenberg sobre los servicios en el complejo de 7,000 acres, incluyendo tratamientos de spa de 100 dólares por hora. Pero, los abogados de la defensa se apresuraron a argumentar, que Melgen y Menéndez estaban en el resort juntos muchas veces, no hay pruebas de que el senador disfrutó de ninguna de las comodidades mientras estuvo allí.

Menéndez es acusado de aceptar otros viajes pagados por Melgen, incluyendo un viaje a París y un largo fin de semana con el médico y su esposa en una suite en Tortuga Bay, un lujoso hotel boutique en la República Dominicana.

Melgen también, supuestamente, permitió al senador tomar varios viajes en sus aviones privados.

El juicio tiene lugar en la Corte de Distrito de EE.UU., en Newark, Nueva Jersey.