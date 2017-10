Grupo hispano pide remover de un parque una estatua de Colón

NJ Advance Media

El desafío a la idolatría histórica de Cristóbal Colón no es nada nuevo. Hace unos meses la Ciudad de Los Angeles decidió reemplazar el “Columbus Day” por el “Día de los Pueblos Indígenas”.

Ahora, en la otra costa continental de Estados Unidos, un grupo hispano en el pueblo de Long Branch, en Nueva Jersey, está pidiendo el retiro de una estatua de Cristóbal Colón, que se encuentra en una comunidad donde los negros y latinos son la mayoría

El monumento, de 6 pies de altura, fue erigido en el Slocum Park de Long Branch, en 1961, cuando la ciudad era predominantemente blanca. Más de medio siglo después, la ciudad ha visto una enorme afluencia de inmigrantes latinos, y por lo menos un grupo de ellos quisiera ver la estatua trasladada a un lugar diferente.

“El hombre no es un héroe nacional, y la estatua se muestra en el centro de un barrio negro e hispano, como si hiciera algo realmente grande”, dijo Walter Alomar, presidente de la Organización para la Cultura de Orígenes Hispanos, según reportó NJ Advance Media. “Esta no es la verdadera historia”, remarcó.

Alomar, que pide que la estatua sea trasladada a un barrio diferente, dijo que Colón oprimió a la población indígena que encontró al llegar al Caribe a finales del Siglo XV.

Una figura polarizante

La controversia se produce días antes de que la ciudad celebre tanto un festival latino como un Desfile del Día de Colón, símbolos de la diversidad de culturas que habitan en la ciudad, poblada por unas 30,719 personas.

Columbus se ha convertido en una de las figuras más polarizadoras de la nación, con un creciente debate sobre su dignidad para la celebración. Los partidarios lo saludan por traer la influencia europea a un continente que era desconocido por el Viejo Mundo, mientras que los críticos dicen que él trató cruelmente e inhumanamente a los pueblos indígenas y abrió las puertas al genocidio de los pueblos nativos en las décadas siguientes al “descubrimiento”.

Como los confederados

El debate sobre quién merece ser honrado con monumentos públicos, ha aumentado este año, a raíz de un movimiento para desmontar las estatuas de líderes confederados, criticados por algunos por su apoyo a la esclavitud. Los monumentos a los confederados fueron desbancados el verano pasado, en ciudades desde San Diego, en California, a la Ciudad de Nueva York.

En Long Branch, los italianos americanos tenían una fuerte presencia cuando la Sociedad Amerigo Vespucci instaló la estatua de Colón, hace casi medio siglo. Ahora, la organización encabezada por Alomar quiere que la estatua sea movida a otro lugar, como el césped delantero de la sociedad que lo instaló o un museo.

Una figura histórica propia

En lugar de Colón, Alomar dijo que le gustaría ver una estatua de una figura histórica, que los residentes negros e hispanos pueden mirar con dignidad, como la abolicionista estadounidense Harriet Tubman o Simón Bolívar, quien ayudó a Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, a liberarse del dominio español.

El monumento que honra a Colón es parte de la historia del país y no debe ser destruido, dijo Alomar, pero tampoco pertenece a ese barrio.

“Ellos erigieron la estatua en la década de 1960, cuando era una comunidad predominantemente italiana”, dijo Alomar. “Dejaron la estatua cuando se fueron del vecindario”.

En busca de las autoridades

Alomar ha estado hablando con los medios de comunicación y tantas personas como él puede, para aumentar la conciencia en su búsqueda para remover la estatua. Él está tratando de reunirse con el alcalde de Long Branch o compartir sus preocupaciones al concejo de la ciudad.

“Hice mi deber, en cuanto a educar a la comunidad”, dijo. “Ahora tengo que reunirme con las autoridades”.

Kevin Hayes, administrador de negocios de la ciudad, dijo a NJ Advanced Media que Alomar no se había acercado a los funcionarios de Long Branch y que no podía tomar posición sobre el asunto, hasta que se hubiese producido una conversación.

Afro-americanos neutrales

El presidente de la NAACP de Greater Long Branch, le dijo al consejo de la ciudad, en una reunión del 12 de septiembre, que su organización no quería que la estatua fuera removida, sino que ayudó a educar a la gente sobre los pro y los contras del viaje de Colón a las Américas.

“No estamos a favor de tratar de quitar las estatuas”, dijo Bill Dangler, según un video de la reunión. “Estamos más a favor de enseñar la historia de esa persona, no importa que sea buena o mala, sigue siendo nuestra historia, y nuestros hijos necesitan saber qué es eso”, dijo.