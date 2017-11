Jurado decidió anular juicio contra Senador Bob Menéndez, acusado de hacer favores especiales a un amigo

Redacción LTH / Agencias

Como esperaban los abogados de la defensa, luego de que el jurado no se ponía de acuerdo para un veredicto unánime, tras diez días de liberaciones, el juicio por corrupción contra Robert Menéndez, uno de los dos Senadores de Estados Unidos que representa a Nueva Jersey, fue anulado el jueves 16 de noviembre.

Tras diez días de deliberaciones, el jurado no llegó a una determinación sobre si los regalos de vuelos en aviones privados, vacaciones lujosas e importantes donaciones electorales a Menéndez, de parte de un adinerado amigo convicto en otro caso por separado, constituían un crimen.

Con lágrimas en los ojos al final del juicio de nueve semanas y a la salida de la Corte federal en Newark, Menéndez, de 63 años, denunció que los cargos fueron una “acusación injusta”.

“La manera como este caso empezó estuvo mal. La manera como fue investigado estuvo mal. He cometido mis errores, pero mis errores no fueron nunca crímenes”, dijo, según la agencia AFP.

Las acusaciones de que usó su oficina para favorecer los intereses de Salomón Melgen, un oftalmólogo de Florida y donante de sus campañas, lo pusieron en riesgo de ir a prisión, una decisión que habría tenido consecuencias políticas de envergadura a nivel nacional.

Menéndez, que negó las acusaciones, se benefició de vacaciones en la villa de Melgen en República Dominicana y en el lujoso hotel Park Hyatt Paris-Vendôme, en Francia, además de comidas, partidas de golf y 750,000 dólares en donaciones a su campaña electoral.

A cambio de esas prebendas, según la acusación, el senador ayudó a que una compañía de seguridad de Melgen obtuviese un lucrativo contrato en República Dominicana y a obtener visas estadounidenses para las novias brasileñas, dominicanas y ucranianas del médico.

El senador enfrentaba 22 cargos, entre ellos por conspiración y soborno, presuntamente cometidos entre 2006 y 2013. De haber sido condenado, Menéndez habría recibido una enorme presión para abandonar el Senado, y la designación de su suplente hubiese quedado en manos del gobernador de Nueva Jersey, hasta enero el republicano Chris Christie, quien muy probablemente habría designado a alguien de su partido.

El cambio habría hecho a los demócratas perder una curul en el Senado, donde la actual composición es de 52 republicanos y 48 demócratas.

Pero Menéndez, que forma parte de los 12 senadores que han sido imputados en la historia de Estados Unidos, podría enfrentar ahora una investigación del Senado, según dejó entrever el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell. En su opinión, el Código de Conducta del Senado pudo haber sido infringido, por lo que llamó a la Comisión de Ética de la Cámara Alta a investigar las acciones de Menéndez.

La declaración escrita de Menéndez tras el juicio

“Quiero darle Gracias a Dios, porque fue por su poder el que permitió que hoy saliera de esta corte igual que como entre, un hombre inocente. Completamente inocente”.

“Quiero agradecerles a mis hijos, Alicia y Roberto, por su amor, cariño y respaldo. Han estado acá conmigo desde el principio todos los días en la corte. A mi hermana Caridad, a su esposo Perin, gracias por también estar aquí conmigo. Gracias a todos los miembros de la comunidad religiosa que me acompañaron todos los días. Quiero darle también las gracias a los abogados acá conmigo, algunos de los más ejemplares de la nación; Abbe Lowell quien es un abogado de defensa sin igual, Jenny Kramer su colega, Ray Brown y sus colegas, todos quienes jugaron un papel enorme, como también los abogados del Dr. Melgen. Tengo un gran amor por la familia Melgen. Son mi familia, y espero que él pueda conseguir la misma justica que hemos conseguido aquí el día de hoy”.

“Déjeme decirle, es increíble que el gobierno haya traído este caso en mi contra. Me han enseñado mucho sobre nuestro sistema de justicia. Nuestro sistema de justicia se basa en la habilidad que cualquiera puede costear su defensa, porque si no fuera por aquellos que me han apoyado atreves de toda la nación, aportando millones de dólares para permitirme defenderme, no hubiera podido tener la defensa que hemos tenido ante un caso tan injusto. Le doy las gracias a todos esos en distintas partes de nuestro país, y en nuestro estado, que nos han apoyado. Le agradezco a los medios de comunicación, por mantener al pueblo informado y por demostrar que cuando se actúa de manera profesional ilustraron la importancia de la verdad”.

“También quiero decir simplemente a aquellos que me abandonaron es estos momentos, los perdono; a esos que me abrazaron, tiñen mi amor incondicional; y a esos que trataron de preparar mi entierro político, se quién eres y no lo olvidaré. Por último, termino como empecé, agradeciéndole a Dios por poder salir de aquí de la manera que entre, un hombre inocente”.