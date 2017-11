Jurado inicia deliberaciones en juicio por corrupción de Menéndez

Redacción LTH

El juicio por corrupción federal contra el Senador de los Estados Unidos Robert Menéndez, entró a su fase final con el inicio de las deliberaciones del jurado, el pasado lunes 6 de noviembre por la tarde, dejando que siete mujeres y cinco hombres decidan sí los generosos regalos que aceptó de un amigo rico, el médico Salomón Melgen, fueron actos de generosidad o un pago por su influencia política en los asuntos económicos y personales de su co-acusado.

En más de dos horas y media de sus comentarios de cierre, Abbe Lowell, la principal abogada defensora de Menéndez, argumentó que la investigación del gobierno a su cliente, realizada durante varios años, no había producido ninguna evidencia de que los obsequios de Melgen o las acciones del senador, a favor de su amigo, fueran parte de un arreglo explícito de quid pro quo (dar algo, para recibir algo a cambio).

“Ni un solo correo electrónico, ni un documento siquiera insinúa un acuerdo corrupto”, dijo Lowell al jurado, según reportó NJ Advanced Media.

Las acusaciones contra el Senador

El Departamento de Justicia acusó a Menéndez, de 63 años, de aceptar vuelos de avión privados, contribuciones de campaña y otros obsequios de Melgen, un rico oftalmólogo del estado de Florida, a cambio de intervenir en nombre del médico en una disputa de facturación de Medicare por $ 8.9 millones, por un contrato de seguridad portuaria extranjera y las solicitudes de visa de mujeres que el gobierno describió como las novias extranjeras de Melgen.

El senador también está acusado de ocultar intencionalmente al Senado los obsequios de Melgen, al omitirlos de sus formularios anuales de divulgación de regalos.

Obsequios por una amistad

La defensa sostiene que los obsequios de Melgen fueron parte de una amistad de más de 20 años, y que las reuniones de Menéndez con los funcionarios del gobierno surgieron de sus viejas preocupaciones sobre la inmigración, la seguridad portuaria y las políticas de salud, subyacentes a los problemas del doctor con el gobierno.

El hecho de que el senador no revelara los regalos, según sus abogados, fue el resultado de una supervisión ligera y de las confusas reglas de divulgación del Senado.

“Los verdaderos amigos no ofrecen su hospitalidad como sobornos”, argumentó Lowell. “Y los verdaderos amigos ayudan cuando pueden, y no porque necesiten ser sobornados”, dijo.

La refutación de la fiscalía

En los argumentos de refutación, el fiscal federal Peter Koski le dijo al jurado que la experiencia de la vida y el sentido común “enseña que la explicación más simple suele ser la correcta”.

Menéndez, argumentó Koski, usó su posición para que el Departamento de Estado presionara al gobierno dominicano a que cumpla el contrato de seguridad portuaria de Melgen, e intervino en los niveles más altos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en un intento de anular una demanda de reembolso del Medicare en contra de su amigo.

El senador, incluso, retuvo información a su propio personal sobre el interés personal de Melgen en los temas en cuestión, con el fin de ocultar sus motivos para organizar esas reuniones, dijo el fiscal.

“Esto es corrupción… es soborno”

“No es así como se comportan los senadores de los Estados Unidos”, dijo Koski. “Esta no es la política usual. Ni siquiera se asemeja. Esto es corrupción. Esto es soborno. La conducta del acusado en este caso representa la asociación criminal entre el dinero y el poder… El Senador Menéndez y el Dr. Melgen son responsables de sus acciones”, agregó, según el reporte de NJ Advanced Media.

Menéndez y Melgen están acusados, cada uno, ​​de conspiración para cometer sobornos, de sobornos, de fraude de servicios honestos y violación de la Ley de Viajes federal. Menéndez también está acusado de un cargo de hacer declaraciones falsas.

Melgen, quien fue declarado culpable en abril pasado, por cargos federales de fraude a la atención médica en Florida, está bajo custodia federal.