La riqueza económica entre los hispanos en N.J. varía ampliamente

Fuente: NJ Spotlight

La creciente población hispana en Nueva Jersey es un grupo diverso de casi 1.8 millones de personas, cuya fortuna económica varía ampliamente tanto por ascendencia de origen nacional, como por residencia actual, según la muestra datos de del Buró del Censo de Estados Unidos.

Las tablas de población publicadas por los funcionarios del Censo, el pasado 15 de julio, proporcionan datos sobre 416 grupos de población específicos, incluyendo hispanos, asiáticos, indios americanos y otros, además de una información detallada sobre su educación, ingresos, vivienda y docenas de otros temas, que la oficina proporciona para toda la población. Publicadas sólo cada cinco años, los datos estadísticos de los grupos raciales y étnicos específicos, proporcionan detalles que de otra manera serían desconocidos.

20% de la población es hispano

La población hispana de Nueva Jersey, el segundo grupo étnico o racial más grande del estado, ha seguido creciendo y, de paso, ayudando a incrementar el pequeño aumento general de la población del estado. Así, el número de hispanos aumentó en un 15 por ciento entre el 2010 y 2016, mientras que la población total de Nueva Jersey aumentó en menos del 2 por ciento. Uno de cada cinco residentes en el Estado Jardín es hispano, es decir el 20% de la población es latina.

Los nuevos datos del censo muestran que los hispanos de New Jersey no son un sólo y enorme grupo étnico, sino más bien personas nacidos o con raíces en más de una docena de países. Cada grupo tiene características que lo diferencian y cada uno ha enfrentado de modo diferente a los otros los años posteriores a la Gran Recesión.

Los puertorriqueños son el grupo hispano más grande del estado, con alrededor de 471,000 o más del 25% de todos los latinos. Los dominicanos y los cubanos tienen algunas de las raíces más antiguas del estado, mientras que los dominicanos son el segundo grupo hispano más grande del estado y el más rápido crecimiento, registrando un aumento del 35 por ciento de su población, desde el 2010.

Las diferencias en los ingresos

De los 10 grupos nacionales hispanos en Nueva Jersey que tienen una mayor antigüedad en sus raíces, los cubanos tuvieron el ingreso familiar promedio más alto durante el período 2011-2015 (ajustado a la inflación) con $60,212. Mientras que el ingreso promedio más bajo, estimado en $40,755, fue para los de República Dominicana. Pero en general, el ingreso promedio de las familias hispanas fue significativamente menor que el de los blancos no hispanos, quienes tuvieron un ingreso promedio de $82,102 durante el mismo período.

Los datos sobre la pobreza

Aunque son similares en cuanto a ingresos promedio, los datos sobre la pobreza representan un panorama algo diferente sobre las fortunas de los grupos hispanos. Los colombianos son los menos propensos a vivir por debajo del nivel de la pobreza federal, con una tasa de pobreza del 11 por ciento, mientras que tres de cada 10 mexicanos eran considerados pobres en todo el estado, con un porcentaje tan alto como el 41 por ciento en el condado de Cape May.

En cuanto al carácter laboral, que caracteriza a los inmigrantes hispanos, los peruanos tenían la tasa de desempleo más baja (7.8 por ciento), mientras que los puertorriqueños tenían la tasa más alta (12.4 por ciento).

Menos protección de la salud

En cuanto a las protecciones sociales, todos los grupos hispanos están en una situación bastante peor que los blancos no hispanos en el estado, con respecto a tener un seguro de salud. Las tasas de los que no tienen un seguro médico varían entre el 11.3% para los cubanos y casi el 44% para los mexicanos. Solo un 6.4 por ciento de los blancos no hispanos no estaban asegurados durante el mismo período.

Mientras que los grupos hispanos de Nueva Jersey, por lo general, se quedaron rezagados con respecto a los blancos no hispanos en todas las medidas económicas, tienden a estar un poco mejores que sus pares en todo el país en la mayoría de las medidas, excepto el seguro de salud, donde las diferencias varían según la ascendencia. Por ejemplo, más del 20 por ciento de los cubanos a nivel nacional no tenía seguro de salud, una tasa que era casi el doble que en los cubanos de Nueva Jersey. Pero alrededor del 28 por ciento de los mexicanos en todo el país no estaban asegurados, unos 16 puntos porcentuales más que la población mexicana de Nueva Jersey.

Para más detalle sobre los datos de la población hispana en Nueva Jersey, incluyendo sus diferencias en cuanto a ingresos económicos en cada condado, puede verlo en: http://www.nj.com/news/index.ssf/2017/07/economic_fortunes_of_hispanic_groups_vary_widely_m.html