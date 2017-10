Más muertos en accidentes de tráfico relacionados con el alcohol en N.J.

NJ Advance Media

Las muertes causadas por conductores ebrios en Nueva Jersey, aumentaron más de un cuarto que el año pasado, y más que todos los otros tres estados, según muestran las estadísticas federales.

La Administración Nacional de Seguridad en el Transporte de Carreteras informó, el viernes 6 de octubre, que 137 personas murieron en accidentes relacionados al alcohol en el estado el año pasado, un 27 por ciento más de las 108 muertes reportadas en el 2015. Sólo Alaska, Iowa y Vermont tuvieron un aumento porcentual mayor.

“Primero, obviamente necesitamos hacer más educación”, dijo Cathleen Lewis, una portavoz de la AAA Northeast. “Segundo, la gente está tomando ese riesgo menos en serio”.

A nivel nacional, el número de personas que murieron en accidentes relacionados con el alcohol aumentó un 1.7 por ciento, a 10,497 en el 2016, de 10,320 en el 2015. Las muertes en accidentes relacionados con el alcohol en Nueva Jersey disminuyeron 31 por ciento del 2014 al 2015, mientras nivel nacional aumentó un 3.2%.

Cifras mortales siguen aumentando

Las muertes aumentaron en el Estado Jardín por segundo año consecutivo.

En total, 601 personas murieron en accidentes de New Jersey en el 2016, frente a 561 un año antes. El aumento del 7.1 por ciento superó el promedio nacional de 5.6 por ciento, lo que representa un aumento de 1,976 muertes entre el 2015 y 2016. El año pasado, 37,461 personas murieron en las carreteras de la nación, frente a 35,485 en el 2015.

Mientras tanto, el tráfico sigue aumentando. Los conductores viajaron un récord de 3.2 billones de millas el año pasado, el quinto año consecutivo de crecimiento, según la Administración Federal de Carreteras.

Este fue el tercer año consecutivo en el cual las facilidades de tráfico aumentaron en el Garden State, y el mayor porcentaje de aumento durante ese período. De 1975 al 2014, las muertes en la carretera en el estado cayeron 47 por ciento.

Las estadísticas de la NHTSA siguen de cerca los números preliminares publicados por la policía del estado de New Jersey a principios de año.

Sistemas electrónicos de distracción

Aunque la NHTSA informó de una disminución de las muertes debido a la conducción distraída y somnolienta, Lewis dijo que esos números son engañosos porque no incluyen los sistemas tecnológicos en el automóvil que la AAA, dijo, son distracciones como hablar en un teléfono celular.

“Alguna tecnología en el vehículo puede crear situaciones inseguras para los conductores en el camino, aumentando el tiempo que sus ojos se distraen y pierden la atención en la carretera con sus manos al volante”, dijo David Yang, director ejecutivo de la AAA Foundation for Traffic Safety.

También peatones y ciclistas

Mientras tanto, más peatones murieron en las carreteras estadounidenses en el 2016, 5,987, que en cualquier año desde 1990; y más ciclistas, 840, el más alto desde 1991.

Más personas caminan y andan en bicicleta, y algunos de ellos no están prestando atención, dijo Lewis.

“También estás viendo a caminantes y ciclistas distraídos”, dijo. “El hecho de que no estés en un vehículo, no significa que no tengas que seguir las reglas de la carretera, y los automovilistas también deben ser más conscientes de los ciclistas y peatones”.

Lewis también expresó su preocupación por la decisión de legalizar la marihuana en el estado que, según él, conducirá a más casos de conductores afectados por la hierba.

“Si la gente no toma la conducción en serio, ¿qué van a pensar cuando toman una sustancia que piensan que es segura?”, dijo Lewis. “No debes conducir cuando estés drogado o mientras estás borracho”.