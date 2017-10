Menéndez era “muy hostil” para ayudar a su amigo con deuda del Medicare

Fuente: NJ Advance Media

Con cada día que pasa en su juicio, la situación del Senador Robert Menéndez se está complicando. Él sostuvo dos discusiones acaloradas con representantes del Medicare —incluyendo una donde estuvo al ex líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, y la ex Secretaria de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius— para presionar por un cambio en la política de reembolso que beneficiaría a su amigo, de acuerdo a un alto funcionario del Medicare, que dio su testimonio en el juicio el pasado lunes 2 de octubre.

La primera discusión fue sobre un pago excesivo de $8.9 millones del Medicare a Salomón Melgen, durante una llamada telefónica en julio del 2009, en la que Menéndez se puso “muy enojado” y “muy hostil” cuando el Medicare no cambió su política sobre cómo los médicos serían reembolsados ​​por el medicamento Lucentis, dijo Jonathan Blum, ex director adjunto de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Presionando a funcionarios

Tres años más tarde, Menéndez volvió a plantear el tema. Pero esta vez buscó a funcionarios de más alto rango en el gobierno federal, en una reunión convocada por Reid que incluyó a Sebelius, según testificó Blum en el juicio de soborno federal contra Menéndez y Melgen, que se lleva a cabo en Newark, Nueva Jersey.

“No estaba contento con la respuesta y me presionó fuertemente”, dijo Blum sobre la reacción de Menéndez, al resultado de la llamada telefónica del 2009. Dijo que la llamada duró casi 15 minutos y terminó cuando Menéndez le colgó abruptamente.

Por una deuda de $8.9 millones

Menéndez y Melgen están acusados ​​de intercambiar regalos pródigos por influencia política, entre el 2006 y principios del 2013. Los fiscales federales han acusado a Menéndez, entre otros cargos, de usar su autoridad legislativa para tratar de convencer a los funcionarios del Medicare, de perdonarle a Melgen una deuda de $8.9 millones que el médico debía a la agencia federal por sus cobros excesivos.

El testigo declaró que los empleados (de Menéndez) “no estaban de acuerdo” y actuaban “muy agresivamente” con la posición de los representantes del Medicare y que una conferencia telefónica fue “bastante contenciosa”.

Encabezando el reclamo

Los fiscales federales ofrecieron el testimonio de Blum para demostrar que Menéndez se puso por encima de la cadena de mando, para tratar de ayudar a su amigo a no pagar los $8.9 millones al Medicare, que Melgen debía de devolver porque estaba facturando de una manera no adecuada por el uso de un medicamento no aprobado por la agencia.

Blum, quien por entonces era el segundo al mando de la CMS, dijo que le pidieron que fuera parte de la llamada telefónica del 27 de julio de 2009 con Menéndez, sobre un problema de facturación de la Parte B del Medicare, porque el senador quería “hablar con alguien del alto mando en la agencia con respecto a esos problemas”.

No mencionó a su amigo

Él dijo que la llamada comenzó cordialmente pero terminó “hostil”, por parte de Menéndez, cuando Blum se mantuvo firme en su posición que el Medicare no pagaría por los usos múltiples de un solo frasco de Lucentis, una medicación usada en el tratamiento de enfermedades de degeneración macular en el ojo.

Él dijo que Menéndez nunca mencionó a Melgen por su nombre en la conversación para cambiar la política de reembolso, pero que el personal de CMS sabía que Menéndez estaba defendiendo al oftalmólogo de la Florida por sus tratos previos con el asunto.

Blum dijo que recordó ser “curioso” en cuanto a por qué un senador de Nueva Jersey se estaba centrando en un tema que afectaba a un médico de Florida.

El senador le colgó la llamada

Hacia el final de la llamada telefónica, Blum le explicó a Menéndez que el médico tenía derecho a apelar la cuestión del sobrepago.

Eso no le gustó a Menéndez, dijo.

“Dijo algo como ‘no me diga cuáles son los derechos de apelación’ y la llamada fue terminada abruptamente”, dijo Blum a los miembros del jurado.

Él dijo que Menéndez le colgó la llamada.

Otra llamada en el 2012

El problema volvió a surgir tres años después, cuando se le pidió a Blum que participara en una reunión organizada por Reid en Washington, D.C., para incluir a Sebelius, la principal funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa Medicare.

Blum dijo que Reid abrió la reunión, luego se lo pasó a Menéndez para discutir sus preocupaciones con respecto a la política de pago del Medicare.

Él dijo que, entonces, Sebelius explicó que, debido a que el asunto estaba en proceso de apelación, ella no tenía la autoridad para intervenir. Blum dijo que luego explicó la política de la agencia y Menéndez se volvió a poner “muy enojado”.

“Fue un intercambio muy hostil”, dijo.

Amenazó usar su autoridad

Al final de la reunión, Menéndez amenazó usar su autoridad como miembro del Comité de Finanzas del Senado, para realizar una acción al respecto, dijo Blum.

Blum dijo que no era infrecuente que él interactuara con los miembros del Congreso, pero él notó que la reunión con Menéndez se quedó en su mente porque el tono de la discusión “era muy agresivo y adversarial”, y porque no implicaba una cuestión nacional o un tema que afectaba a uno de los constituyentes de Menéndez, quien representa a Nueva Jersey, en tanto que Melgen vive en Florida.

En la segunda reunión, Menéndez tampoco mencionó específicamente a Melgen, pero Blum sabía que se trataba del médico de Florida, debido a la presentación de Reid en la que mencionó tener una “amistad” con Melgen.