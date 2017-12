Murphy y Guadagno ganaron elecciones primarias para ser candidatos a Gobernador de Nueva Jersey

Redacción LTH

Ganando casi la mitad de los votos, en las elecciones primarias de su partido el pasado martes 6 de junio, Phil Murphy, un ex ejecutivo bancario y embajador de Estados Unidos en Alemania, se convirtió el candidato oficial demócrata para Gobernador de Nueva Jersey, en las elecciones generales de noviembre próximo.

Murphy, que ha gastado millones de dólares de su propia fortuna en la carrera para ser electo gobernador, ganó sin dificultad a sus cinco rivales. Pero ahora la gran batalla es lograr ser el sucesor de Chris Christie.

La victoria de Murphy, que obtuvo el 48% de los votos, alrededor de 238,000, fue adelantada por la agencia de noticias Associated Press, aproximadamente una hora después de que se cerraron las urnas a las 8 p.m.

Murphy, de 59 años de edad, se enfrentará el martes 13 de noviembre a la Teniente Gobernador de Nueva Jersey, Kim Guadagno, quien superó a cuatro oponentes, para ganar la nominación oficial del partido republicano.

El martes, Murphy le ganó a dos veteranos legisladores estatales —el asambleísta John Wisniewski y el senador estatal Raymond Lesniak—, a un ex funcionario anterior del Hacienda de los EE.UU. Jim Johnson, y a un par de candidatos menos conocidos —el ex bombero Teaneck Bill Brennan y Mark Zinna, Presidente del Consejo Municipal de Tenafly.

Favorito para ganar en noviembre

Los expertos políticos dicen que Murphy es ahora el favorito para ganar las elecciones generales de noviembre y suceder a Christie, un republicano, cuyas calificaciones de aprobación han alcanzado mínimos históricos en los últimos meses.

Murphy nunca ha sido elegido para un cargo público, pero tiene antecedentes en política. Después de 23 años en la firma de inversiones de Wall Street Goldman Sachs, donde se retiró como ejecutivo, Murphy fue presidente de finanzas nacionales del Comité Nacional Demócrata y después sirvió como embajador de EE.UU. en Alemania, del 2009 al 2013, bajo el presidente Barack Obama.

Murphy gastó más de 20 millones de dólares en las elecciones primarias —casi cinco veces más que los otros 10 candidatos de los principales partidos combinados. Él prestó a su campaña $16.4 millones de dólares de su propio dinero.

Kim Guadagno por los republicanos

Del lado republicano, la Teniente Gobernador Kim Guadagno, quien ha pasado los últimos ocho años como la segunda al mando del gobernador Christie, derrotó a cuatro opositores para asegurar la nominación republicana y tratar de suceder a Christie como gobernador.

Associated Press anunció el triunfo de Guadagno, con el 47% de los votos, unos 113,000, una hora y veinte minutos después de que se cerraron las urnas.

Guadagno superó el desafío del Asambleísta estatal Jack Ciattarelli, de Comisionado de Nutley, Steven Rogers; del propietario de una pequeña empresa, Joseph Rullo; y del ingeniero aeroespacial Hirsh Singh.