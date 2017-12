Policía local usa cámaras residenciales para resolver crímenes

Fuente: NJ.com

La policía del municipio de Winslow, en Nueva Jersey, está usando las cámaras de residencias privadas para ayudar a resolver crímenes, mediante la creación de un registro voluntario de cámaras, según un informe de Philly.com.

El registro voluntario, denominado “Electronic Eye”, permite a la policía del municipio reunir los números de teléfono y direcciones de correo electrónico de las personas que poseen cámaras de vigilancia en sus casas, señala el informe. La policía se pondría en contacto con ellos para ver si hay imágenes de un incidente que ha ocurrido en el área donde viven. La base de datos sería confidencial y sólo accesible a las autoridades.

Los registros de cámaras de vigilancia no son nuevos en el área. El municipio de Lindenwold pidió a los residentes que se inscriban en un programa similar al del municipio de Winslow.

Mientras las autoridades municipales dijeron que han estado considerando el programa durante meses, un incidente donde la víctima fue un hombre de 78 años, a quien le robaron a punta de cuchillo, ayudó con su decisión. La policía fue capaz de capturar a un sospechoso después de que una cámara de vigilancia residencial grabó el incidente. Antes del video, la policía no había obtenido ninguna pista sobre el crimen durante seis días.

“No queremos ser Gran Hermano (en referencia a una novela de George Orwell), solo queremos una base de datos para poder ver dónde están todas las cámaras cuando hay un crimen”, dijo Richard Ostermueller, capitán de la policía de Winslow. “Vivimos en una era donde, si no crees que estás siendo grabado de alguna manera, cuando estás caminando por una calle, bueno, es mejor que sepas que siempre hay una cámara en alguna parte”.