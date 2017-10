Un ex Embajador de EE.UU. declara en contra de Menéndez en juicio

NJ Advance Media

William Brownfield, un ex embajador de los Estados Unidos, declaró el martes 24 de octubre, que para él estaba claro que el Senador Robert Menéndez quería una resolución favorable a su amigo, el Dr. Salomon Melgen, en una disputa contractual extranjera para la compañía del médico de la Florida y co-acusado en el juicio.

Los fiscales en el juicio federal por cargos de soborno contra el senador demócrata de New Jersey, han alegado que a cambio de generosos sobornos, Menéndez presionó a Brownfield y otros funcionarios del gobierno, para intervenir en nombre de Melgen, en una disputa contractual entre una de las compañías del médico y el gobierno de la República Dominicana.

En el 2011, según los fiscales, Melgen compró una compañía llamada ICSSI, que tenía un contrato de seguridad portuaria en la isla caribeña, que posteriormente el gobierno dominicano se negó a cumplir.

No quería involucrarse

Brownfield, quien se jubiló del Departamento de Estado el pasado 30 de septiembre, después de liderar recientemente el Buró de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, le dijo al fiscal JP Cooney que él no quería involucrarse “de ninguna manera” en las discusiones de dicho contrato.

Pero en una reunión de septiembre del 2011, según lo testificó, él le había dicho a Menéndez que, ante las preocupaciones del senador, el departamento estaba trabajando en una iniciativa de seguridad portuaria en la República Dominicana, una solución para la cual el senador impuso un plazo de julio del 2012, durante una reunión en mayo de ese año. En ambas reuniones, según testificó Brownfield, el senador planteó el problema de la disputa contractual de Melgen, aunque no por su nombre, pero sí por el asunto.

Extractos del testimonio

Entre los testimonios que el ex diplomático dio el martes en el interrogatorio, están que:

– Mientras que las preocupaciones de Menéndez abarcaron el contrato de seguridad portuaria en la República Dominicana, como un tema de política general, como Brownfield testificó el lunes, el senador también estaba preocupado, en particular, por el contrato de seguridad portuaria de Melgen, que Brownfield declaró entenderlo como un “asunto de Menéndez”, en palabras de Cooney.

– Después de sus reuniones con Menéndez, cuando Brownfield se reunió con el presidente de la República Dominicana, durante una visita al país en el 2012, le dijo al mandatario que era importante mantener el apoyo de los “miembros clave” del Congreso, para mantener las relaciones entre sus dos países. Aunque no nombró al senador, Brownfield dijo en el juicio que Menéndez era uno de esos miembros claves, y el único preocupado por la disputa contractual que también planteó indirectamente al presidente dominicano.

– Durante el interrogatorio final de Brownfield, por parte de Cooney, el Juez de Distrito de los Estados Unidos, William H. Walls, le preguntó directamente a Brownfield que, en base a sus conversaciones con el senador, qué entendía de lo que Menéndez quería de él. “Mi impresión, mi creencia, es que él quería que se resolviera con éxito para la empresa afiliada de EE. UU.”, respondió Brownfield.

Brownfield había testificado el lunes 23 que, aunque Menéndez le planteó que el asunto podría ser tratado en una posible audiencia en el Senado, el diplomático de carrera no lo tomó como una “amenaza”.

“Según el significado de la palabra en el idioma inglés, no”, dijo.

Brownfield testificó el martes que la posible audiencia mencionada por Menéndez, estaba dentro del alcance de las medidas que el Congreso podría tomar, para que la rama ejecutiva cumpla sus promesas, y que el senador parecía “genuinamente preocupado” por la seguridad portuaria, en palabras del abogado defensor Kirk Ogrosky.

Al ser reexaminado por Ogrosky, un abogado del equipo de la defensa de Melgen, Brownfield dijo que no tenía una opinión sobre cómo se resolvió el problema de seguridad portuaria, y que él sólo quería “desaparecer” del asunto.

Además del contrato de seguridad portuaria, Menéndez supuestamente intervino en una disputa de facturación del Medicare por $ 8.9 millones y las solicitudes de visas de las novias extranjeras del doctor, a cambio de obsequios que van desde vuelos en avión privado hasta contribuciones de seis cifras a su campaña electoral.

El juicio continúa en Newark.