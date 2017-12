Con la renuncia de Oscar López Rivera, los manipuladores políticos controlan el Desfile Puertorriqueño de NY

Redacción LTH

La decisión de Oscar López Rivera de renunciar su designación como “Héroe de la Libertad Nacional” de Puerto Rico, aunque él sí marchará el 11 de junio, fue una sorpresa para algunos, pero quizá no tanto para quienes han manipulado políticamente el desfile, mucho antes de la controversia del nacionalista puertorriqueño.

La renuncia de Oscar López fue, sin duda alguna, el resultado de la presión política del Alcalde de Bill Blasio, a través de su empleada y presidenta del Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York, Lorraine Cortes-Vázquez, y de Melissa Mark-Viverito, la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York —que promovió a Oscar López como héroe.

Así, el hecho de que estas personas sean ahora tan transparentes en mostrar públicamente cómo han manipulado y arruinado políticamente el desfile, “revela que no expresan ninguna vergüenza en lo que han hecho a esta importante institución comunitaria”, según Ángel Falcón, del National Institute for Latino Policy (NiLP).

El daño ya es irreparable

Aunque Oscar López Rivera ha tratado de controlar los daños, renunciando a su designación 9 días antes del desfile, tras la presión de las corporaciones patrocinadoras del desfile y políticos de altos cargos —como el Gobernador Andrew Cuomo y el Senador Charles Schumer—, el daño es evidente e irreparable.

En este contexto, los reclamos de victoria de los manipuladores son verdaderamente pírricos. Por el contrario, ellos deben ser cuestionados y la pregunta clave es sí ellos ¿se harán responsables por lo sucedido?

¿Lorraine Cortes-Vázquez permanecerá como Presidenta del Desfile, a pesar del daño que ha hecho? ¿Se mantendrá la Junta de Desfile con los negocios, como de costumbre, teniendo la potestad de decidir quién puede ser homenajeado y quién no?

Los manipuladores del desfile

“Una forma en que la Junta puede restablecer algo de respetabilidad es exigir la dimisión de Lorraine Cortes-Vázquez como Presidente del Desfile o de su posición como Asesora Senior del Alcalde de Blasio”, opina Falcón.

También debe señalarse a otros actores políticos como Mark-Viverito, así como al Alcalde de Blasio, como los manipuladores del desfile, con propósitos de reelección en noviembre de este año.

Y es que, en este punto, todo parece indicar que el Desfile estuviera dirigido por el Alcalde y la Presidente del Concejo Municipal, no por el Presidente del Desfile, quien se ha mostrado más como una marioneta que como una líder de la comunidad puertorriqueña.

El deseo del alcalde de Blasio

No por nada, el hecho de que Oscar López haya quedado al margen, fue el explícito deseo del alcalde de Blasio cuando dijo: “El desfile siempre ha sido sobre Puerto Rico y los puertorriqueños, no es un participante, es una celebración de una cultura y una comunidad en el centro de lo que hace que la ciudad de Nueva York sea grande. De Puerto Rico han sido eclipsados ​​por una controversia innecesaria de Oscar López Rivera, quien está de acuerdo en apartarse de cualquier papel formal en el desfile, un paso crítico para reenfocar la atención de nuestra ciudad en los asuntos más importantes que enfrenta Puerto Rico”.

De Blasio no pudo haber expresado mejor sus deseos, para no verse ensombrecido en el desfile por la figura de Oscar López, y dar a entender tácitamente quien manda aquí.

Un cambio en el liderazgo

No obstante, lo eventos de este año hacen una cosa clara que los verdaderos puertorriqueños deben defender. “El Desfile Nacional del Día de Puerto Rico es un evento que pertenece a todos los puertorriqueños, y no sólo a una facción política”, dice Falcón.

“Y a medida que avanzamos más allá del 11 de junio, todos hemos aprendido lecciones valiosas sobre cómo debemos avanzar al Desfile de 2018 y cambiar fundamentalmente su actual liderazgo”.