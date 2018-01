Condenado de 2 a 7 años de cárcel por forzar a novia a caminar desnuda en NYC

Redacción LTH

Jasson Melo, un sujeto que agredió a su ex novia y la obligó a caminar desnuda mientras filmaba el incidente, fue sentenciado de 52 meses a 7 años en una prisión estatal, según informó la oficina del Fiscal del Condado de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr.

Previamente Melo, de 26 años, fue hallado culpable por un jurado del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York por el cargo más grave del cual fue acusado, Coacción en 1er grado, además de Asalto en 3er grado, Amenaza en 2do grado, de Poner en peligro el bienestar de un Menor y de Acoso Agravado en 2do grado.

“En este atroz caso de violencia doméstica, Jasson Melo agredió repetidamente a la madre de su hijo de dos meses, la obligó a caminar desnuda en enero (del 2016), filmó su acto de absoluta humillación y luego lo diseminó en internet, que se convirtió en un video viral”, dijo el Fiscal Vance.

Como se demostró en el juicio, según el reporte de la fiscalía, aproximadamente a las 5:00 a.m. del 17 de enero del 2016, Melo regresó a su casa en el 142 West Street, después de una salida nocturna. Su ex novia y su hijo de dos meses se encontraban dentro del departamento. El acusado y la víctima comenzaron a discutir y en el transcurso de las siguientes dos horas, el acusado golpeó repetidamente a la víctima en su cara y cuerpo, golpeándola en las costillas, el estómago y el área genital. También amenazó con tirarla por las escaleras y golpearla con una estatua.

A eso de las 8:00 a.m., según la fiscalía, Melo obligó a la víctima a salir con una toalla y caminar por la 142 West Street, mientras él la regañaba y filmaba el incidente. Finalmente él le quitó la toalla y continuó grabando mientras ella estaba desnuda en la calle. Luego del incidente, Melo envió el video a varias personas, incluyendo amigos y familiares de la víctima. La víctima llamó a la policía al día siguiente y buscó tratamiento médico para lidiar con el dolor, los hematomas, el enrojecimiento y la hinchazón que resultaron de la agresión.

“Tengo la esperanza de que cualquier persona que sufre de violencia doméstica y abuso sabe que hay ayuda disponible. Encarecidamente exhorto a cualquier persona que crea que ha sido o conozca a una víctima a que llame a la Línea Directa de Violencia Doméstica de mi Oficina al (212) 335-4308 o visite uno de los Centros de Justicia Familiar de nuestra ciudad”, dijo el Fiscal Vance en un comunicado.