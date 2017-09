Ex Congresista Weiner sentenciado a 21 meses de cárcel por “sexting”

Fuente: NY1N

Anthony Weiner, un ex Congresista de EE.UU. que representó a New York, fue sentenciado a 21 meses de cárcel por el delito de “sexting”, al enviar mensajes de texto con contenido sexual a una adolescente de 15 años. La sentencia tuvo lugar el pasado lunes 25 de septiembre, en una corte federal en Manhattan.

Al oír su sentencia emitida por el propio juez, Weiner, de 53 años, bajó la cabeza, la puso entre sus manos y lloró. Él deberá presentarse a las autoridades de la prisión el próximo 6 de noviembre.

“Tengo una enfermedad, pero no tengo una excusa”, dijo Weiner en mayo cuando se declaró culpable de transferir material obsceno a una menor.

Renunció como congresista el 2011

La sentencia completó un extraño y sórdido camino para quien, en su momento, era considerado como un político demócrata promisorio. Pero Weiner comenzó a desbaratar su carrera como congresista cuando, en el 2011, tuvo que renunciar a su puesto debido a los mensajes de texto que había intercambiado con mujeres jóvenes, donde mostraba parte de su cuerpo desnudo.

Luego Weiner destruyó igualmente su posición como candidato con posibilidades de ganar en la elección para alcalde de New York en 2013, con otro escándalo en el que se descubrió que también había enviado imágenes de contenido sexual a otra mujer. El escándalo por el cual fue condenado el lunes se habría consumado en el invierno del 2016.

Estos escándalos le han costado además el divorcio de su esposa Huma Abedin, quien era un ayudante personal de Hillary Clinton.

Hasta Hillary Clinton fue afectada

Los fiscales argumentaron que el tiempo en prisión era necesario como una sentencia para que Weiner terminara con el “ciclo trágico” de “sexting”.

El caso de Weiner alcanzó resonancia nacional debido a que su esposa era una ayudante de Hillary Clinton, por entonces candidata presidencial. Cuando las autoridades investigaban el caso de “sexting” en la computadora de Weiner, los investigadores encontraron lo que suponían eran mensajes vinculados a Clinton. Tal descubrimiento llevó a la famosa intervención del jefe del FBI James Comey a pocos días de la elección, que según Clinton fue decisivo en el resultado final.