La barrera del idioma en casos de abuso doméstico y la policía de NY

Fuente: NYT

Desde hace mucho tiempo el idioma castellano —o español como se le suele decir comúnmente— es el segundo mayor hablado en Nueva York. No obstante, cuando se trata de los servicios públicos, como la policía, existe una dramática ausencia de oficiales que puedan dominar ese idioma para atender a la creciente población hispana que no domina el idioma inglés. Y, a veces, eso resulta en hechos lamentables.

Este fue el caso de Arlet Macareno, quien fue arrestada en su casa en Staten Island, hace casi cinco años, después de una llamada al 911 que había hecho su sobrina, tras encontrarla tirada al pie de la escalera.

En una entrevista con The New York Times (NYT) y también en un proceso judicial, Macareno contó que ella había tratado de decirle a la policía que su esposo la había empujado por las escaleras. Sin embargo, en lugar de arrestar al marido, los policías se la llevaron arrestada, descalza y herida.

La inmigrante, de 30 años y oriunda de México, fue acusada de obstruir la justicia, según la demanda legal, cuando ella trataba de pedirle a los policías la asistencia de un intérprete. El abogado defensor declaró que el agente que la arrestó indicó que ella no le había permitido escribir su informe.

Con lo poco que ella entendía de inglés, o de sus derechos, y con el apuro por regresar con su hijo de 7 años, la mujer se declaró culpable en una corte penal por un delito menor de conducta desordenada y fue liberada.

“Me sentí destruida”, dijo ella durante una entrevista con el NYT.

Miedo a la deportación

Christine Clarke, directora de Justicia de Derechos Civiles de Legal Services NYC, dijo que este es un momento crítico para los migrantes, quienes podrían perder el interés en reportar el abuso doméstico si el contacto con la policía los pone en riesgo de caer en la trampa de la deportación, atizada por el gobierno de Donald Trump.

“Se trata de la población que más pavor le tiene a la policía”, dijo Clarke al NYT. “El hecho de que el Departamento de Policía de Nueva York se ponga a disposición de la gente que no habla inglés es un gran paso para hacer de Nueva York una verdadera ciudad santuario”.

Asesinada por su pareja

En otro caso, el homicidio de Deisy García, una inmigrante guatemalteca, y sus dos hijas en el 2014, centró la atención pública en la barrera del idioma entre la policía y los inmigrantes afectados.

La policía declaró que García, de 21 años, había detallado el abuso de su marido en dos reportes de incidentes domésticos escritos en español antes de que este la asesinara. Los reportes nunca se tradujeron, lo cual motivó al Departamento de Policía a recordarle al personal que tenían que transcribir y traducir esos reportes.

García fue una de las 27 personas que murieron a manos de sus parejas sentimentales en 2014, según los datos policiales que dio a conocer la Oficina del Alcalde para Combatir la Violencia Doméstica. En 2015, 26 personas fueron asesinadas por sus parejas; el año pasado fueron 36.

Acuerdo de una demanda

En un intento por remediar la situación, Macareno fue una de las mujeres que presentaron una demanda por discriminación federal en contra de la ciudad de Nueva York en el 2013, alegando que la policía violó sus derechos civiles al negarle el acceso a un intérprete. Las partes llegaron a un acuerdo que, según el NYT, exige al Departamento de Policía implementar nuevos protocolos y capacitación para los policías que respondan a los incidentes de violencia doméstica donde los involucrados, víctimas y testigos, no hablen bien el inglés.

Conforme a los términos del acuerdo, aprobado el pasado 24 de mayo por un juez federal en Manhattan, el Departamento de Policía de NYC capacitará a sus agentes en los próximos 18 meses sobre cuándo llamar a un intérprete, en persona o a través de teléfonos inteligentes.

Además, los oficiales deberán documentar si un intérprete participó en la investigación de incidentes de violencia doméstica y para reportar el incidente ya no podrán basarse en testigos ni colegas que no sean intérpretes certificados.

Indemnización a demandantes

Como parte de ese acuerdo, la ciudad pagará un total de 297,500 dólares a las quince demandantes; 460,000 dólares adicionales serán para Legal Services NYC, el grupo que representó a las mujeres, y para el Violence Intervention Program, un grupo de defensa de mujeres latinas que también fue una de las partes demandantes.

El arreglo llega en un momento en el cual la ciudad está ampliando sus servicios para las víctimas y tratando de fortalecer las acciones penales. No obstante, enfrenta el aumento de los asesinatos a manos de parejas sentimentales y un mayor número de víctimas que buscan ayuda.