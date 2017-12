Mexicanos de Nueva York preocupados, pero listos para ayudar tras el sismo

Redacción LTH

Con decenas de miles de mexicanos residiendo en la Ciudad de Nueva York y áreas aledañas como Nueva Jersey y Long Island, desde Elizabeth, Brooklyn y hasta el Condado de Suffolk se pudieron sentir los efectos del devastador terremoto que sacudió a México, la tarde del martes 19 de septiembre, justo en el 35to aniversario del trágico sismo que, en 1985, cobrara más de 12,000 vidas.

El epicentro del terremoto del martes se localizó en el estado de Puebla, un área de donde provienen la mayoría de inmigrantes mexicanos en la Ciudad de Nueva York.

Y aunque el grueso de la comunidad mexicana en Nueva York llegó aquí en las últimas tres décadas, sin importar el paso del tiempo y como parte de su propia idiosincrasia, ellos mantienen estrechos sus vínculos con sus familiares que dejaron atrás.

“Mi familia vive allá. Es algo que sí me preocupa porque México ha sufrido a través de los años y fue un terremoto grande que se destruyó la Ciudad de México”, señaló un joven entrevistado por el canal NY1 Noticias.

Comunicación a través de las redes

En vecindarios como Sunset Park, donde viven muchos mexicanos, se percibió la preocupación de los mexicanos de primera generación, que pasaron muchas horas sin poder comunicarse con sus familiares debido a la congestión de las líneas telefónicas, aunque la comunicación fue más rápida a través de las redes sociales.

“La verdad, estamos muy preocupados. No me he podido comunicar ni con mi hermana y con mis hermanos con mis tíos”, mencionó alguien más a NY1N.

Sin conocer aún la extensión de los daños ni las fatalidades registradas, el mismo día del sismo se contabilizaban más de un centenar de muertos, pero la cifra crecía conforme pasaban las horas, los mexicanos en Nueva York dijeron estar listos para ayudar: “Ahorita los podemos ayudar sólo con dinero, porque está muy difícil ir para allá”, dijo una mujer.