Recuperando la Memoria sobre la Masácre de 1932, en la Universidad Columbia NY

Por: Francisco Manrique/LTH

Una parte de la historia olvidada de El Salvador es la Masacre de 1932, cuando dieron muerte a más de 30 mil indígenas, de las etnias pipil, náhuat, lenka y maya, por orden del entonces presidente, General Maximiliano Hernández Martínez. Los indígenas, en su mayoría campesinos quienes trabajan en grandes haciendas cafetaleras, se levantaron protestando por las condiciones casi esclavistas en las que vivían, resaltando entonces las figuras de Agustín Farabundo Martí, Feliciano Ama, entre otros, quienes lideraron el movimiento.

En este contexto, en la Ciudad de Nueva York y por primera vez, en el marco internacional de derechos humanos, expertos de diferentes países expondrán las más recientes investigaciones sobre los eventos de ese hecho acaecido en 1932.

El Comité Internacional contra los Crímenes de Lesa Humanidad de Nueva York y su Iniciativa para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Justicia, Verdad, Paz y Reconciliación de El Salvador 1932, es un esfuerzo que se ha perfilado en los último años en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, y que para este año ha logrado reunir un panel de expertos sobre un tema central para los pueblos indígenas de El Salvador, para examinar las corrientes que impulsan la narrativa sobre la denominada “La Matanza de 1932”, en el contexto de la memoria histórica y la justicia.

El forum, denominado VII Conferencia Anual de la Red de Justicia y Memoria Histórica, “Presente, pasado, memoria, tiempo y la negociación de la Justicia Histórica”, es organizado por www.historicaldialogues.org y la Universidad de Columbia y se llevará a cabo este sábado 9 de diciembre en la sede de Columbia University International Affairs Building, 420 West 118th Street, New York, NY 10027. La entrada será libre, pero los interesados tienen que registrarse en la página web de Historical Dialogues.

“Hacer presente el pasado”

Según los organizadores, el forum plantea una forma de “hacer presente el pasado”, no solo hablar del paso del tiempo y las fuerzas de la memoria multidireccional, sino también de las formas en que las comunidades entienden los problemas de justicia y rendición de cuentas, memoria y amnesia, prevención y cultura de “nunca de nuevo”. Por lo tanto, señalan, esta conferencia busca documentos que exploren las formas en que las comunidades negocian la narrativización del pasado a lo largo del tiempo y las implicaciones de tales cambios en los discursos públicos de la memoria en términos de realidades políticas presentes y futuras, transformación de conflictos y prevención de atrocidades, y el papel que tiene la historia en la configuración de las formas en que individuos y grupos se relacionan con el pasado y el futuro”.

Entre los panelistas participantes, se encuentran Erik Ching (Ph.D. Universidad de California, Santa Bárbara, 1997) profesor de historia en la Universidad de Furman con especialización en El Salvador. Es autor de Autoritario El Salvador (2013) e Historias de la Guerra Civil en El Salvador (2016). En esta presentación él Dr. Ching busca mostrar como los eventos de 1932 cumplen una función particular en esas narraciones de historias de vida. La forma en que se describen los eventos de 1932 es muy consistente dentro de grupos de memoria particulares, y muy divergente entre grupos de memoria rivales.

Ebany Dohle, candidata a doctorado en Lingüística de campo en SOAS, Universidad de Londres. Sus principales intereses incluyen investigar cómo se codifica el conocimiento en el idioma Náhuat-Pipil de El Salvador y cómo esto configura los procesos de categorización semántica, léxica y cognitiva, así como la formación de la identidad indígena y trata de demostrar como la “Matanza” de 1932 tuvo un impacto duradero en la percepción del lenguaje, cultura y identidad indígenas de El Salvador.

Asi, tambien el salvadoreño, Héctor Lindo Fuentes (Ph.D. Universidad de Chicago 1984) es profesor de historia en la Universidad de Fordham con una especialización en El Salvador. Autor, Recordando una masacre en El Salvador (2007) y Mentes modernizadoras en El Salvador (2012). En su presentación el Dr. Lindo abordara las formas en que varios actores políticos en El Salvador entre 1932 y 1992 recordaron los eventos de 1932 y los introdujeron en el discurso político, cambiado con el tiempo de acuerdo con sus exigencias políticas inmediatas.

Juan Ama, un testigo presencial

Como se sabe, este año se celebró el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, que puso fin a la guerra civil que libró ese país más de una década; sin embargo a 85 años de la masacre indígena de 1932, este evento ha pasado casi desapercibido, como señala el cineasta salvadoreño Daniel Flores y Ascencio, quien el 2001 estrenó un documental basado en esos cruentos hechos, “AMA, la memoria del tiempo”, teniendo como protagonista principal a Juan Ama, sobrino de Feliciano Ama, uno de los líderes del histórico levantamiento indígena, quien como testigo de excepción vivió esos oscuros acontecimientos cuando solo tenía 19 años.

Flores y Ascencio, dijo a LTH, a quien entrevistamos desde El Salvador, que el año 1932 es parte de la historia prohibida de El Salvador y por tanto resulta de suma relevancia que la Universidad de Columbia de Nueva York, sea parte del forum que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad.

“Aquí se juntan algo que muchos salvadoreños cargamos sobre la espalda, el estigma de ser indio y considerado comunista, porque ha existido un deliberado interés en mostrar, por un lado del estado, que en El Salvador no existen indios y por otro, de aprovechar el movimiento indígena en contra de la injusticia, solo como un movimiento político comunista, por lo que existe una pugna ideológica hasta ahora no clarificada. Pero tampoco se ha hablado de una reivindicación cultural y menos de una reparación social”, dijo Flores y Ascencio.

Flores, uno de los animadores y promotores del forum, quien ha sido uno de los primeros en poner el tema en el tapete, a través de su película, fustigó que ninguna organización e institución académica haya tomado el tema 1932 como objeto de estudio. “Ni la universidad nacional, ni ninguna institución académica seria, estudia, ni investiga la verdad de lo sucedido en 1932, solo existen investigaciones independientes aisladas; y es más, este hecho no figura en la historia oficial de El Salvador y así se ha mantenido en la conciencia colectiva por años, lo que en realidad fue una historia nefasta para las culturas indígenas salvadoreñas que fueron despojados de sus tierras, hasta llegar a su exterminio. Pero, este tema sigue siendo tabú en El Salvador y no se hace mucho por darlo a conocer entre las nuevas generaciones”.

Flores, tuvo una serie de entrevistas y conversaciones con Juan Ama, quien le trasmitió de primera mano muchos de los sucesos de 1932, cuyo protagonismo se observa en la película. “La producción la hicimos poco a poco desde 1999, recién la pudimos terminar en el 2001 y la función de estreno la hicimos en Izalco, en El Llanito, mismo lugar donde se fusilaron a la mayoría de indígenas, a la que asistió Juan Ama y su esposa, un tiempo después falleció a los 94 años”, recuerda.