Trabajador despedido regresa al trabajo, mata al supervisor y se suicida

Fuente: NY1N

Un incidente inusual, pero doblemente mortal, se produjo en un edificio en construcción en Manhattan, cuando el agresor, identificado como Sam Perry, de 44 años, le disparó a su ex jefe, dos días después de haber sido despedido.

Pero el incidente en el lugar de trabajo, ubicado en la Avenida 12 y la Calle 59, no terminó allí. El presunto homicida se suicidó poco después.

El incidente ocurrió a eso de las 7 y 10 de la mañana, en el piso 37, cuando Perry se le acercó a su ex supervisor, un jefe de carpinteros de 37 años de edad, y le disparó varias veces. Una bala lo hirió de muerte en la cabeza.

La policía dijo que Perry contaba con un historial penal de 4 arrestos, desde el 2009, y agregaron que tenía un temperamento fuerte y que fue despedido por ser irrespetuoso con sus jefes y compañeros.

Su cuerpo fue hallado en el quinto piso, donde al parecer se quitó la vida con un arma de 9 milímetros semi-automática, que fue encontrada en la escena.