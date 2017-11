El “Frankenstein” del ICC lanza investigación por crímenes de guerra de EE.UU.

Por Andrei Akulov

Todo el mundo conoce la historia sobre Frankenstein, el monstruo que se volvió contra su creador. Tales cosas suceden en la vida real. El respetable Wall Street Journal fue utilizado por John Bolton, un abogado y diplomático estadounidense que ha servido en varios gobiernos republicanas, como una trompeta para dar la voz de alarma. La amenaza a los Estados Unidos ha sido planteada por la Corte Penal Internacional (CPI).

La Corte Penal Internacional, establecida en el 2002, es la primera corte permanente del mundo creada para enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El organismo, sin embargo, es conocido por su favoritismo occidental. Esa fue la razón por la cual los estados africanos abandonaron la CPI el año pasado.

En general, la corte ha sido utilizada como un instrumento para tratar con aquellos que se negaron a ceder ante la presión —o mejor dicho los intereses del 1%— de los EE. UU. y otras potencias occidentales. Pero las cosas han cambiado hoy, la CPI es vista por los EE.UU. como una fuente de peligro y como un cuerpo que socava su imagen a nivel mundial.

La fiscal jefe pide investigar

El suceso extraordinario que desencadenó la reacción del Sr. Bolton es el reporte de que Fatou Bensouda, el fiscal jefe de la CPI, está buscando la aprobación para investigar las denuncias de crímenes de guerra en Afganistán, incluida una posible tortura por parte de las fuerzas estadounidenses y la CIA. En una declaración en el sitio web de la CPI, la Sra. Bensouda dijo que la oficina del fiscal creía que era necesario una investigación debido a “la gravedad de los actos cometidos… y la ausencia de procedimientos nacionales relevantes contra aquellos que parecen ser los más responsables de los crímenes más graves dentro de esta situación”. Es probable que la medida provoque enojo en Washington y el artículo del Bolton es solo la primera salva.

Crímenes entre el 2003 y 2014

El próximo paso es que una sala de jueces previa al juicio considere la solicitud del fiscal. Un informe emitido el año pasado dijo que el ejército estadounidense y la CIA, pueden haber cometido crímenes de guerra torturando a detenidos en Afganistán entre el 2003 y 2014.

El portavoz del Pentágono Eric Pahon, obviamente, rechaza las acusaciones. Según él, “Nuestra opinión es clara: una investigación de la CPI con respecto al personal de EE. UU. sería totalmente injustificada e innecesaria. En términos más amplios, nuestra evaluación general es que el inicio de una investigación de la CPI no servirá a los intereses de paz o justicia en Afganistán”.

La lista incluye crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, como asesinatos, encarcelamientos, ataques contra trabajadores humanitarios, uso de niños soldados y ejecuciones sin sentencia del sistema legal formal.

Un golpe contra la reputación

Human Rights Watch también critica al ejército estadounidense en Afganistán. Si se investigan las historias de Wikileaks, la evidencia será abundante.

El solo hecho de que las agencias estatales de EE.UU. –el ejército y la CIA– estén bajo investigación internacional, será un duro golpe contra la reputación internacional de Estados Unidos. Washington puede proteger a su personal de los fiscales de la CPI, pero el sentimiento de impunidad puede haber desaparecido. Estados Unidos no se ha registrado en la CPI, pero sus ciudadanos pueden ser acusados ​​de crímenes cometidos en países que son miembros.

El presidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero nunca fue sometido a la ratificación del Senado. En el 2002, el presidente George W. Bush informó al secretario general de la ONU que Estados Unidos ya no tenía la intención de ratificar el Estatuto de Roma y que no reconocía ninguna obligación con respecto al Estatuto de Roma. En realidad, él “no firmó” el tratado antes de que entrara en vigencia. Pero el Estatuto es ratificado por los miembros de la Unión Europea. Este hecho refuerza la legitimidad de la corte.

La advertencia a Trump

John Bolton expresó la esencia de la posición de los Estados Unidos en una oración. “La administración de Trump no debe responder a la Sra. Bensouda de ninguna manera que reconozca la legitimidad de la CPI. Incluso meramente impugnando su jurisdicción corre el riesgo de llevar a los EE. UU. a lo más profundo de las arenas movedizas”. Entonces, Estados Unidos es un caso especial y su ejército puede cometer crímenes con impunidad.

Curiosamente, Estados Unidos apoyó la idea de referir a Siria a la CPI. Encontró buenas razones para justificar tal decisión. Washington dijo que Rusia estaba impidiendo la justicia al vetar la decisión. Estados Unidos respaldó a Francia cuando quería que Rusia fuera remitida a la CPI por presuntos crímenes en Siria. Pero cuando se trata de Estados Unidos, la actitud cambia. La mera mención de que la CPI indague sobre las actividades de EE.UU. desencadena la ira. Entonces, el ejército sirio no puede cometer “crímenes” en su país, pero el ejército de EE. UU. puede hacerlo en Afganistán y ninguna CPI debe interponerse en su camino.

Texto original: https://www.strategic-culture.org/news/2017/11/26/icc-launches-probe-into-us-military-monster-turns-against-creator.html

Traducción: A. Mondragón