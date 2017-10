El patriotismo es el becerro de oro estadounidense

Por Bob Livingston

Cuando era un chico, yo disfrutaba ver a las gallinas Bantam de mi familia que ponían huevos muy pequeños y de los cuales nacían pollitos bien chiquitos —era como un mundo en miniatura.

Un día, una de las gallinas comenzó a sentarse en sus huevos para incubar a sus polluelos. Algo salió mal con los huevos, pero ella seguía sentada, así que decidí ponerle un huevo de pato debajo de ella. Los huevos de pato son por lo menos tres veces más grandes que los huevos de las gallinas Bantam y tardan unos días más en incubarse, pero ella se sentó obedientemente en el huevo varios días más. Hasta que ella incubó el patito y, como se pueden imaginar, el patito pensó que su mundo era normal y que la gallina era su madre.

El patito finalmente se convirtió en un pato de gran tamaño, probablemente cinco o seis veces el tamaño de su madre gallina. El pato adulto seguía a su madre gallina como lo hacían los polluelos normales. Verlo era un espectáculo divertido.

Pero recuerdo haber pensado, incluso cuando era pequeño, que la realidad entera del pato era que la gallina era su madre y así funcionaba su mundo. No tenía necesidad de considerar nada más.

Bueno, así es el mundo del pueblo estadounidense hoy en día. Sus percepciones de la realidad los controlan a ellos y quienes controlan sus percepciones controlan al pueblo estadounidense.

EE.UU. es la madre patria

Nuestra percepción de los Estados Unidos siempre ha sido que ella es la madre patria, ordenado por Dios, buena y justa, y un faro de libertad. Esto es martillado en nuestra psique desde nuestros primeros días.

Desde la edad preescolar, nos enseñan a adorar al estado. No sé si todavía se hace, pero en el sistema público de (anti) educación, durante muchos años, los escolares de todo el Sur —y en otros lugares del país, supongo— recitan el Juramento de Lealtad cada mañana. Los mítines políticos y las reuniones del gobierno aún comienzan, muy a menudo, con una recitación de la promesa.

La gente lo dice con fervor patriótico, con las manos colocadas en sus corazones.

Los eventos deportivos, los mítines políticos y otros lugares públicos, a menudo, se inician con la interpretación musical y / o el canto del Star Spangled Banner, nuestro himno nacional. Antes de que comience la canción, se instruye a la gente a levantarse, a los hombres a quitarse los sombreros, y la gente pone sus manos sobre sus corazones. No se dan cuenta de su valor como una herramienta de propaganda.

Patriotismo = Gobierno

Hemos llegado a igualar la bandera, el juramento de lealtad y el himno nacional con el patriotismo, y el patriotismo con el gobierno, el país y el apoyo (ciego) al gobierno, el apoyo a las guerras extranjeras y los veteranos. Cualquier cosa menos es “anti estadounidense”.

Y más allá de su fervor patriota está el fervor y el simbolismo casi religioso de las acciones del pueblo estadounidense cuando empiezan el juramento de lealtad y el himno nacional: es un ritual, hay que sacarse los sombreros, colocarse las manos a la altura del corazón y recitarlo y/o cantarlo. En el libro de Daniel, los israelitas Hananías, Misael y Azarías (Sadrac, Mesac y Abednego) se negaron a adorar la imagen de oro de Nabucodonosor, contrario al decreto del rey. El rey ordenó que fueran arrojados al fuego.

El jugador de la NFL Colin Kaepernick creó un revuelo (en el 2016) cuando se negó a pararse para cantar el himno nacional. Aunque no hubo un rey que ordenara su lanzamiento al fuego, fue quemado simbólicamente por muchos aficionados que incendiaron sus camisetas. Los estadounidenses gritaron que él debería “irse” de EE.UU. si él no puede respetar la bandera, a la nación y a los veteranos a los que ha faltado.

Como becerros de oro

¿Qué estamos diciendo cuando decimos que alguien “no ha respetado a la bandera”, “no respeta el país”, “no respetaba a los veteranos” y elige no cantar el himno nacional? ¿Qué es la bandera sino un trozo de tela? Por la reacción contra Kaepernick, parece que estos símbolos se han convertido en un becerro de oro que representan a la madre patria o al dios del gobierno.

Pero nuestra madre se ha convertido en una bruja. Sí, los mismos símbolos, la misma bandera, el mismo juramento de lealtad, pero con un espíritu decadente que controlan las percepciones del pueblo estadounidense, manteniéndolos en la granja de animales (controlando sus percepciones) el tiempo suficiente como para empobrecerlos y esclavizarlos.

Los rebeldes que cuestionan

El tiempo y el gradualismo pueden cambiar un sistema, desde la libertad humana hasta la esclavitud (la granja de animales) a lo largo de unas pocas generaciones sin que nadie se dé cuenta, salvo unos pocos, los que hacen preguntas… los rebeldes que cuestionan.

“Estados Unidos, amalo o déjalo”, es la carnada. Uno no puede dejarlo excepto a un gran costo. Recordemos que en 1860-1861, once Estados intentaron “dejarlo” para preservar su libertad y sus derechos como estados soberanos. Fueron calificados como “insurrectos” y atacados por el Partido de la Guerra y el resultado fue su destrucción económica y social, la subyugación y la muerte de unas 850.000 personas (el equivalente a unos 8.5 millones de personas en la actualidad). Cuando se habla de secesión hoy, se le califica de racista, demente o radical y se dice que la secesión es “ilegal”.

Se puede amar a su país pero odiar su gobierno y sus acciones. Me encantan los Estados Unidos, pero no la gente que controla a Estados Unidos y su gobierno. Amo a EE.UU, pero sus gobernantes son ajenos a la libertad individual, su gobierno ahora es un anatema a la libertad.

Un gobierno que miente y miente

Si la bandera es un símbolo del gobierno y ese gobierno miente a cada paso, esclaviza a su gente, le roba su trabajo, aprueba leyes que son una execración a su fe cristiana, les quita su libertad, ordena el asesinato de 1 millón de bebés al año, importa decenas de miles de inmigrantes para reemplazar a los trabajadores estadounidenses y bajar los salarios, y hace la guerra a otros países que no nos han amenazado, ¿por qué debería reconocer su presencia con más que un desprecio?

Las guerras no son por el patriotismo y la “democracia”, esas son meras propagandas. Y nuestra libertad no ha sido amenazada por fuerzas externas en 200 años. Las guerras son para matar; es decir, un ritual de asesinatos masivos. Además, los grandes bancos y lo globalistas en asociación con Satanás cosechan beneficios masivos por el asesinato y el sacrificio de hombres jóvenes (corderos) en todos los lados de las guerras.

Una Constitución muerta

Si la bandera es un símbolo de la Constitución, esa Constitución murió hace mucho tiempo —destruida por un abogado de los ferrocarriles y compinche de los mercantilistas que hizo la guerra en un pueblo soberano para beneficiarse de los intereses monetaristas.

Si la bandera es símbolo de la libertad, esa libertad ya no existe —fue robada hace mucho tiempo por las corporaciones y los banksters globalistas, los oligarcas irresponsables y los satanistas adoradores de ídolos, quienes usurparon su autoridad, creando leyes de la nada bajo el disfraz de “interpretar la Constitución”, un dictado que no les fue otorgado bajo el documento original.

La falsa forma de patriotismo inculcada dentro de la población es una poderosa influencia contra el pensamiento independiente, manteniendo a la gente ignorante de la traición por parte de nuestro propio gobierno.

Un estado más avanzado del fascismo

Los Estados Unidos es hoy un estado más avanzado del fascismo que la Alemania e Italia de la Segunda Guerra Mundial. El fascismo nunca es identificado como totalitarismo. Siempre se le llama democracia.

La democracia es la palabra políticamente correcta y el término para encubrir el fascismo estadounidense moderno.

El fascismo norteamericano tiene todos los atributos y adornos del totalitarismo benevolente. Pero el totalitarismo benevolente es una farsa total.

La palabra benevolente, en este caso, sólo significa que la percepción general de la gente acerca del sistema americano es que es benevolente. Esto es sólo para decir que los Estados Unidos de hoy es un fascismo total con una cara bonita. Es tan mortal para la libertad humana como cualquier tiranía de la historia y, yo añadiría, mucho más siniestra debido a su sofisticada propaganda.

Cualquier régimen que pueda girar toneladas de moneda de papel impreso en color verde o escritos electrónicamente en una pantalla, es un sistema esclavo, independientemente de lo que se llame o sin tener en cuenta la percepción de la población en general.

Nuestra madre se ha transformado en una bruja, no importa cuánto la amemos.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2017-09-23/danger-patriotism

Traducción: A. Mondragón