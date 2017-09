La doctrina de Trump: Una carnicería contra el nuevo eje del mal

Corea del Norte, Irán, Venezuela son blancos de la guerra “compasiva” de Estados Unidos contra los “perversos”. ¿Quién es capaz de creer que Washington sienta que su hegemonía puede estar amenazada por esos países del Tercer Mundo?

Por Pepe Escobar

No fue un “discurso profundamente filosófico”. Y difícilmente un espectáculo de “realismo basado en principios” –como trato de presentarlo la Casa Blanca. En la ONU, el Presidente Trump fue un expositor de la “carnicería estadounidense”, para tomar prestada una frase previamente desplegada por su escritor de discursos Stephen Miller.

Tal vez uno debería recordar lo que, en el mismo escenario, Hugo Chávez dijo hace más de una década atrás: “El diablo… estuvo aquí”.

El presidente de los Estados Unidos, frente a una hinchada burocrática que se hace pasar como la “comunidad internacional”, amenazó con “borrar del mapa” a toda la República Popular Democrática de Corea (25 millones de personas). Y sin embargo, muchos millones de surcoreanos también serán condenados a perecer como daños colaterales.

Se han hecho múltiples intentos para conectar las amenazas de Trump a la teoría de los locos inventada por “Tricky Dicky” Nixon, en conspiración con Henry Kissinger, según la cual la URSS siempre debe tener la impresión de que el presidente de entonces estaba loco para, literalmente, ir a una guerra nuclear. Pero la RPDC no debe estar muy impresionada con este loco recargado.

Eso deja, sobre la mesa, una versión más aterradora de Hiroshima y Nagasaki (Trump invocó repetidamente a Truman en su discurso). Ahora, los juegos frenéticos de guerra deben estar reorganizándose en Moscú y Beijing: Rusia y China tienen su propia estrategia de estabilidad / conectividad en desarrollo para contener a Pyongyang –pero Trump la quiere desbancar.

El nuevo eje del mal

La Doctrina de Trump ha sido enunciada finalmente y para ello se ha delineado un nuevo eje del mal. Los ganadores –de este infame premio– son Corea del Norte, Irán y Venezuela. Siria bajo Assad es una especie de un mal menor, y también Cuba. Crucialmente, Ucrania y el Mar del Sur de China sólo recibieron una mención fugaz de Trump, sin acusaciones contundentes contra Rusia y China. Esto puede reflejar, al menos, cierto grado de realpolitik; sin “RC” –la asociación estratégica Rusia-China en el corazón del bloque BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO)– no hay ninguna solución posible para el estancamiento en la península coreana.

En esta batalla épica de los “justos” contra los “perversos”, con los Estados Unidos descrita asimismo como una “nación compasiva” que quiere “armonía y amistad, no conflictos y luchas”, es un poco difícil creer cómo el Estado islámico –retratado no hace mucho como un “mal”, al igual que Corea del Norte o Irán– ahora sólo sea mencionado en unos pocos párrafos.

El arte de desentrañar un acuerdo

De acuerdo con la Doctrina Trump, Irán es “un estado vengativo económicamente acabado, cuyas principales exportaciones son la violencia, el derramamiento de sangre y el caos”, un “régimen asesino” aprovechando un acuerdo nuclear que es “una vergüenza para los Estados Unidos”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, escribió en Twitter: “El discurso de odio ignorante de Trump pertenece a la época medieval –no a la ONU del siglo XXI– indigno de una respuesta”. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, volvió a hacer hincapié en el pleno apoyo al acuerdo nuclear antes de la reunión de ministros P5 + 1 programada para el miércoles, cuando Zarif debía estar sentado en la misma mesa que el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, quien es el único que quiere una renegociación.

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha desarrollado un argumento ineludible sobre las negociaciones nucleares. Él dice que el acuerdo –que el P5 + 1 y el IAEA están de acuerdo en trabajar– podría ser utilizado como un modelo en otra parte. La canciller alemana Angela Merkel está de acuerdo. Pero, dice Rouhani, si los Estados Unidos de repente deciden retirarse unilateralmente, ¿cómo podrían convencer a los norcoreanos de que vale la pena sentarse a negociar con los estadounidenses?

Volviendo a una Guerra Fría

A lo que la Doctrina Trump apunta es, de hecho, al viejo y favorito juego de los neoconservadores, volver a la dinámica de los años de la Guerra Fría Washington-Teherán, dirigidos por Dick Cheney.

El guion es el siguiente: Irán debe ser aislado (por Occidente, sólo que ahora esto no va con los europeos); Irán está “desestabilizando” el Medio Oriente (mientras que Arabia Saudita, el país donde está la fundación ideológica de todas las ramas del salafi-jihadismo, obtiene un pase libre); e Irán, porque está desarrollando un sistema balística que podría –supuestamente– lanzar ojivas nucleares, es la nueva Corea del Norte.

Así pues, el triunfo de Trump sería el 15 de octubre. Un peligroso resultado geopolítico que pondría a Washington, Tel Aviv, Riyadh y Abu Dhabi contra Teherán, Moscú y Pekín, con las capitales europeas no alineadas. Eso no es compatible con una “nación compasiva” que quiere “armonía y amistad, no conflictos y guerras”.

Afganistán llega a América del Sur

La Doctrina de Trump, como un enunciado, privilegia la soberanía absoluta del Estado-Nación. Pero luego hay esos molestos “regímenes deshonestos” que deben ser, por la voluntad del Imperio, cambiados de régimen. Por esto, según Trump, hay que entrar en Venezuela, ahora en “el borde del colapso total”, y dirigido por un “dictador”; por lo tanto, Estados Unidos “no puede esperar y ver”.

De hecho, no lo harán solos. El lunes, Trump cenó en Nueva York con los presidentes de Colombia, Perú y Brasil (el último acusado por el Fiscal General del país como líder de una organización criminal y disfrutando de una popularidad inverosímil del 95% de impopularidad). En el menú: el cambio de régimen en Venezuela.

Pero ocurre que el “dictador” venezolano Maduro está siendo apoyado por Moscú y, lo que es más importante, Beijing, que compra petróleo, ha invertido ampliamente en la infraestructura del país con la constructora brasileña Odebrecht, paralizada por la investigación de Lavajato.

Las apuestas sobre Venezuela son extremadamente altas. A principios de noviembre, las fuerzas brasileñas y estadounidenses serán desplegadas en un ejercicio militar conjunto en la selva amazónica, en la Triple-Frontera entre Perú, Brasil y Colombia. Llamémoslo un ensayo para el cambio de régimen en Venezuela. Sudamérica podría convertirse en el nuevo Afganistán, una consecuencia que deriva de la afirmación de Trump de que “las principales partes del mundo están en conflicto y algunas, de hecho, tendrán que irse al infierno”.

Y para quienes no hayan entendido el real significado de la palabra “soberanía”, el nuevo eje del mal los dice todo, una vez más, la “soberanía” del Imperio para cambiar regímenes desobedientes al “consenso de Washington”.

La integración euro-asiática

El objetivo de Rusia y China es desactivar el empantanamiento nuclear, y luego seducir a Corea del Norte a compartir la interpenetración de los proyectos Belt and Road Initiative (BRI) y la Unión Económica de Eurasia (EAEU), a través de un nuevo Ferrocarril Trans-Corea e inversiones en puertos de la RPDC. El nombre del juego, una vez más, es la integración eurasiática.

Irán es un nodo clave del BRI. Es también un futuro miembro de pleno derecho de la SCO, está conectado –a través del Corredor de Transporte Norte-Sur– con la India y Rusia, y es un posible proveedor futuro de gas natural para Europa. El nombre del juego, una vez más, es la integración eurasiática.

Venezuela, por su parte, tiene las mayores reservas de petróleo inexploradas del planeta y es vista por Beijing como una especie de punta de lanza del BRI en América del Sur.

Emulando a Napoleón

La Doctrina de Trump, sin embargo, introduce un nuevo conjunto de problemas para Rusia y China. Putin y Xi sueñan con recrear un equilibrio de poderes similar al del Concierto de Europa, que duró desde 1815 (después de la derrota de Napoleón) hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Fue entonces cuando Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia decidieron que ninguna nación europea debería ser capaz de emular la hegemonía de Francia bajo Napoleón. Al sentarse como juez y verdugo, los EE.UU. “compasivo” de Trump parece, ciertamente, intentar hacer eco de esa hegemonía.

Texto original: http://www.atimes.com/article/unmasked-trump-doctrine-vows-carnage-new-axis-evil/

Traducción: A. Mondragón