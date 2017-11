Aprueban la liberación de “mosquitos armados” en Nueva York y Nueva Jersey

Por Tyler Durden

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) acaba de darle el pase a MosquitoMate, Inc., una compañía de biotecnología basada en Lexington, Kentucky —centrada en las deficiencias del control de mosquitos, especies de mosquitos invasores e importantes transmisores de enfermedades humanas— para liberar mosquitos infectados con bacterias en 20 estados del país y Washington D.C., entre ellos Nueva York y Nueva Jersey.

La noticia fue reportada por primera vez en Nature.com:

El 3 de noviembre, la agencia le dijo a la empresa de biotecnología MosquitoMate que ya podía liberar la bacteria Wolbachia pipientis al medio ambiente, como una herramienta contra el mosquito tigre asiático (Aedes albopictus). Los mosquitos criados en un laboratorio transmitirán la bacteria a las poblaciones de mosquitos silvestres.

La decisión, que la EPA no ha anunciado formalmente, permite a la compañía, con sede en Lexington, Kentucky, liberar los mosquitos infectados con bacterias en 20 estados de EE.UU. y en Washington DC.

Mosquitos con bacterias

La Universidad de Kentucky explica su rol en el fomento de la ciencia detrás del MosquitoMate, junto con la comprensión de cómo funciona esta tecnología.

Según David O’Brochta, un entomólogo de la Universidad de Maryland en Rockville, “Es una forma no química de tratar con los mosquitos, por lo que desde esa perspectiva, uno pensaría que tendría mucho atractivo. Me alegra ver que avanzó, ya que, creo, podría ser potencialmente muy importante”.

Los mosquitos cultivados en los laboratorios de la compañía, llamados machos ZAP, que no pican y son un Aedes albopictus macho (mosquito Tigre Asiático), llevan una bacteria llamada Wolbachia. Como se explica en el sitio web de la compañía, Wolbachia “es común en todos los insectos del mundo, y los científicos estiman que más de la mitad de todos los insectos son portadores de la infección”. Cuando los machos infectados con bacterias se aparean con las hembras no afectadas, las hembras se vuelven estériles.

En Nueva Jersey y Nueva York

Los 20 estados donde se han aprobado la liberación del mosquito son: California, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Maine, Maryland, Misuri, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nevada, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont y Virginia Occidental, así como a Washington, D.C.

La iniciativa del MosquitoMate ha sido en respuesta a los mosquitos que portan el Zika y otras enfermedades mortales. La “Guerra contra el Zika” comenzó a principios de este año con 20,000 MosquitoMate liberados en los Cayos de Florida, dirigidos a las hembras mosquito que portaban Zika. En julio, la ciudad de Fresno, California aumentó su nivel y lanzó 20 millones de MosquitoMate en nombre de “combatir el Zika”.

Los riesgos de Wolbachia

Sin embargo, pocos se han centrado en el control de los Riesgos de Wolbachia y en una sorprendente revelación, este es un territorio desconocido. Sciencemag.org hace una muy buena observación: “Pocos se han centrado en la probabilidad de que las cepas de Wolbachia sean capaces de transferirse a otros insectos y conlleve posibles impactos medioambientales y económicos”.

El artículo continúa diciendo que las cepas Wolbachia pueden transferirse horizontalmente entre distantes parentescos de artrópodos. Además, algunos parásitos pueden transmitir la cepa Wolbachia a otras especies. El artículo hace otro gran punto, las transferencias de las bacterias Wolbachia a especies nativas es complejo y escasamente entendido.

¿Qué es lo que podría salir mal?

Como la cepa de Wolbachia se encuentra en la naturaleza y no está genéticamente modificada, el MosquitoMate no es aplicable al Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología, una regulación de seguridad de las Naciones Unidas para la transferencia, manipulación y uso de organismos modificados genéticamente, firmado por 170 países. Por lo que sabemos, no hay países que tengan reglamentación sobre los organismos infectados por Wolbachia, por lo que al ser el primero es, por lo tanto, terra incógnita.

The Event Chronicle pregunta: ¿Qué podría ir mal?

¿Qué pasa si los mosquitos están clasificados incorrectamente? ¿De verdad crees que de 20 millones de mosquitos, ningún mosquito hembra ha pasado por el proceso de clasificación?

¿Qué pasa si la Wolbachia se muta? Algo que no es dañino ahora podría transformarse en algo mucho peor que el Zika.

¿Qué pasa si los científicos creen que esto les da permiso innato para realizar “estudios de campo” de otras cosas? Oh espera. Aparentemente, ya sienten que no requieren nuestro permiso para convertir nuestros vecindarios en laboratorios de prueba.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2017-11-09/epa-just-approved-release-weaponized-mosquitoes-us-states

Traducción: A. Mondragón