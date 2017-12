“Siento una tremenda culpa” que Facebook esté “deshaciendo el tejido social”

Por Tyler Durden

En la historia más irónica del día, y tal vez del 2017, un ex ejecutivo de Facebook cuyo trabajo era, literalmente, hacer que el mundo se enganchara al “crack del Internet” —que son las redes sociales—, ahora llama a la gente a tomarse un “descanso” de un servicio que, él cree, está “desgarrando el tejido social de cómo funciona la sociedad”.

En un discurso ante un grupo de estudiantes de la Stanford Graduate School of Business, Chamath Palihapitiya, que se unió a Facebook en el 2007 y se convirtió en su vicepresidente para el crecimiento de usuarios, dijo sentirse “tremendamente culpable” por su papel en la construcción del gigante de las redes sociales y advirtió que “si alimentas a la bestia, esa bestia te destruirá“.

Y esto fue lo que dijo:

“Siento una tremenda culpa”.

“Creo que hemos creado herramientas que están desgarrando el tejido social de cómo funciona la sociedad. Eso es realmente donde estamos”.

“Alentaría a todos ustedes, como futuros líderes del mundo, a internalizar realmente cuán importante es esto. Si alimentas a la bestia, esa bestia te destruirá. Si la rechazas, tienes la oportunidad de controlarla y dominarla”.

Erosionando la base social

“Hay un momento en que la gente necesita un descanso de algunas de estas herramientas”.

“Los lazos de retroalimentación a corto plazo impulsados ​​por la dopamina que hemos creado, están destruyendo la forma en que funciona la sociedad. No hay un discurso civil, cooperación; hay desinformación y falsedad. Y no es un problema estadounidense: no se trata de propaganda rusa. Es un problema global”.

“En este momento, en mi opinión, estamos en una situación muy mala. (Facebook) Está erosionando las bases fundamentales de cómo las personas se comportan entre sí y entre ellas”.

“Y, no tengo una buena solución. Mi solución es que ya no uso estas herramientas. No lo hice durante años. Cree una enorme tensión con mis amigos. Enormes tensiones en mis círculos sociales”.

Manipulación inescrupulosa

Como lo nota CNBC, Palihapitiya pasó a describir un incidente en la India, donde los mensajes falsos sobre secuestros, compartidos en WhatsApp, llevaron al linchamiento de siete personas inocentes.

“A eso nos enfrentamos”, dijo Palihapitiya. “E imagina llevar eso al extremo, donde ahora gente inescrupulosa puede manipular a grandes cantidades de gente para hacer lo que quieran”. Como se señaló anteriormente, Palihapitiya continuó diciendo que solo ha publicado en Facebook algunas veces en los últimos 7 años y dijo que sus hijos “no pueden usar esa m….a”.

Palihapitiya no solo criticó a Facebook, sino también a todo el sistema de capital de riesgo de Silicon Valley, al decir que los inversores inyectan dinero en “empresas estúpidas, inútiles e idiotas”, en lugar de abordar problemas reales. Actualmente, Palihapitiya dirige su propia empresa de capital de riesgo, Social Capital, que se enfoca en financiar compañías en sectores como el cuidado de la salud y la educación.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2017-12-11/i-feel-tremendous-guilt-former-facebook-exec-says-company-ripping-apart-social-fabri

Traducción: A. Mondragón