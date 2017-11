Agentes de inmigración ordenaron a mexicano beber metanfetamina mortal

Fuente: La Jornada

La trágica historia de Cruz Velázquez Acevedo, un adolescente de 16 años que vivía en Tijuana, parecía sepultada en el olvido (ocurrió en el 2013) y bajo un acuerdo judicial para indemnizar a su familia con un millón de dólares.

Pero un video obtenido por la cadena ABC volvió a recrear el pasado viernes (28 de julio del 2017) el momento en que dos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, le ordenaron beber metanfetamina líquida que transportaba en dos botellas de jugo en su mochila.

El incidente, ocurrido la tarde del 18 de noviembre del 2013, ha puesto en evidencia a dos oficiales que, a pesar de haber ordenado al joven beber un líquido que sospechaban era droga, no fueron sancionados y siguen en sus puestos de trabajo.

La brutalidad de los agentes

A pesar de que la tragedia ocurrió hace tres años y medio, la imagen del joven a quien se puede ver nervioso en los sistemas de control aduanal y, posteriormente, se colapsa tras ingerir metanfetamina líquida, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la brutalidad que los agentes de la patrulla fronteriza y de aduanas han empleado contra visitantes y migrantes sin ningún recato, antes y después del arribo al poder de Donald Trump.

En el video, difundido por la cadena ABC, los agentes Valerie Baird y Adrian Perallon, ordenan al joven demostrar que, el líquido que lleva en dos envases, es jugo de manzana como declaró a los oficiales.

Tras un primer sorbo, el agente Perallon le ordena, entre sonrisas, ingerir nuevamente en al menos tres ocasiones consecutivas.

Como una cobaya de laboratorio

En cuestión de minutos, Cruz Velázquez comenzó a sudar copiosamente. Súbitamente comenzó a convulsionar y a gritar “mi corazón… mi corazón” mientras cerraba los puños.

El pulso se le disparó a 220 latidos por minuto y su temperatura alcanzó los 40 grados de golpe.

En ese momento, Velázquez confesó que el líquido que contenían las botellas era un químico. Una ambulancia se lo llevó de emergencia a un hospital de emergencia en Chula Vista, donde falleció por intoxicación dos horas después de haber ingerido la metanfetamina concentrada.

A pesar de que los agentes tenían a la mano el suficiente material y reactivos para hacer una prueba de control al líquido, decidieron convertir al joven en su cobaya de laboratorio para obligarle a ingerir la droga altamente concentrada.

El trágico papel de “mula”

El abogado de la familia Velázquez, Eugene Iredale, informó que Cruz era un adolescente que apenas cursaba la preparatoria. Al parecer, un cartel le ofreció 200 dólares para transportar como “mula” las dos botellas de metanfetaminas concentrada.

Luego de tres años y medio de intensa batalla legal, en la que el gobierno de Estados Unidos llegó al extremo de alegar que, al no ser un ciudadano estadounidense, Cruz no tenía derechos constitucionales, la administración decidió llegar a un acuerdo con el abogado de la familia por un millón de dólares, en enero del 2017.

La decisión de compensar a la familia, no fue acompañada por ninguna sanción contra los agentes Valeria Baird y Adrian Perallon, que siguen trabajando en sus puestos.