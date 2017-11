¿Aterrorizando la libertad de expresión contra el gobierno?

Cientos enfrentan cargos de conspiración por solo participar en las protestas contra Trump, en Washington, D.C., el día de la inauguración de su presidencia

The Intercept

Cuando Alexei Wood, un fotoperiodista de Texas, vaya a la corte en Washington, D.C., el 15 de noviembre, él será una de las primeras personas en enfrentar cargos por protestar en la toma de posesión del presidente Donald Trump. Wood y otros cinco están siendo acusados ​​por su presunta participación en lo que los fiscales federales describen como un disturbio en la mañana del 20 de enero, horas antes de que Trump tomara posesión del cargo presidencial. Los nueve acusados ​​enfrentan hasta 70 años de prisión.

El resultado del caso podría sentar un precedente que afectaría a los más de 200 acusados ​​restantes, en espera de juicio por las protestas “J20”, que enfrentan la misma sentencia máxima estricta.

“Al gobierno no le gusta este tipo de actividad en su ciudad”, dijo el abogado de Wood, Brett Cohen.

Las tácticas del gobierno

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia no respondió a las solicitudes de comentarios, pero la información obtenida de la acusación del 27 de abril, indica el tipo de tácticas que el gobierno usará contra los acusados, quienes serán juzgados en grupos escalonados de alrededor de ocho a partir del 15 de noviembre.

Al acusar a todos junto con cargos de conspiración, el gobierno parece decidido a hacer de los manifestantes J20 un ejemplo de intimidación. “Nos están procesando como grupo”, dijo Wood.

El gobierno puede intentar forzar a los miembros de la misma defensa, a una situación en la que sus objetivos entren en conflicto entre sí. “Los demandados deben tener cuidado, independientemente de cómo se sientan respecto a las partes concretas de las acusaciones, que el caso de la fiscalía no perjudique a los demás codemandados”, dijo Sam Menefee-Libey, portavoz de Dead City Legal Posse, una red de apoyo para los acusados del “J20” que proporciona alojamiento, apoyo judicial y otros servicios para ayudarlos a navegar en el sistema judicial de la capital.

El inicio de un cambio radical

Para Menefee-Libby, fusionar a los manifestantes en su conjunto con los presuntos actos violentos de unos pocos en la multitud es preocupante. Sería una “inicio radical” de un cambio en la comprensión básica de la ley, dijo Menefee-Libby, sí el gobierno enjuicia a las personas únicamente por su proximidad a los delincuentes.

“Las personas solo pueden ser consideradas responsables de su propio comportamiento”, dijo Menefee-Libby, describiendo un principio fundamental del sistema de justicia de los EE. UU. —no del comportamiento de otros que están cerca de ellos, como pretenden los fiscales del gobierno.

El hecho de que el caso del gobierno no distinga entre actores y espectadores podría ser una indicación de futuras represiones de la protesta. “Incluso si tomamos la palabra del gobierno, que los miembros de la protesta tenían objetivos ilegales”, dijo la abogada Shana Knizhnik, del capítulo D.C. de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, “también es innegable que tenían objetivos legales”.

Un golpe a la Primera Enmienda

El objetivo legal de los manifestantes del 20 de enero era ejercer su derecho de la Primera Enmienda, a expresar su insatisfacción con el gobierno entrante de Trump. Con la posición de Trump como el presidente entrante más impopular en al menos 40 años, no fue sorprendente que la inauguración causara demostraciones.

Wood fue a Washington para documentar ese descontento, le dijo a The Intercept. Un fotoperiodista independiente a tiempo completo durante los últimos tres años, el trabajo de Wood se centra en los movimientos de resistencia. Salió de su casa en San Antonio, Texas, para viajar a Washington e informar sobre los eventos durante la inauguración.

“Estuve allí para documentar lo que pasó”, dijo Wood, agregando que no tenía idea de ninguna acción planificada. Wood transmitió en vivo las protestas con su teléfono y las grabó en una cámara de video por separado.

La situación rápidamente se volvió caótica. Algunos miembros de la multitud de protestas adoptaron tácticas de bloqueo, ocultando sus identidades (cubriendo sus rostros) y tomando parte en la destrucción de propiedades menores.

Relato de otro periodista

“Hubo ventanas rotas, químicos en el aire”, dijo Alex Stokes, otro periodista que fue arrestado el 20 de enero, aunque los cargos contra él fueron retirados. “Los policías no parecían tener ningún control sobre la situación”.

El Departamento de Policía Metropolitana dijo en un comunicado que no podía ofrecer comentarios sobre los detalles del litigio pendiente, pero señaló que había “personas que decidieron participar en actos delictivos, destruir propiedades y arrojar proyectiles, hiriendo al menos a seis oficiales”.

Y agregó: “Al igual que con cualquier asunto criminal o civil pendiente, continuaremos apoyando y respetando el proceso legal formal. Además, todas las instancias de uso de la fuerza por parte de los oficiales y las acusaciones de mala conducta serán completamente investigadas “.

Policía encajonó a manifestantes

El Día de la Inauguración, la marcha se movió por la ciudad “sin una coordinación real”, dijo Stokes hasta que los manifestantes llegaron a la intersección de las Calles L y 12. La policía luego usó una táctica conocida como “kettling” (encajonarlos en un área) para atrapar a los manifestantes antes de su arresto. “Los policías bloquearon un extremo de la calle y luego nos siguieron desde el otro lado”, dijo Stokes.

Stokes y Wood dijeron que cientos de manifestantes, incluidos periodistas y observadores legales, quedaron atrapados en la caldera. “Fue indiscriminado”, dijo Wood. Un grupo de alrededor de 100 hizo una pausa y escapó, pero el grupo restante de más de 230 fueron arrestados y encerrados durante el fin de semana.

Encarcelados por 36 horas

“Periodistas, abogados, el manifestante promedio: esas son las personas a las que asecharon, arrestaron y acusaron de delitos graves”, dijo Stokes. (Otro periodista que enfrenta cargos, Aarón Cantú, ha contribuido a The Intercept, aunque no estuvo asignado para el sitio web el 20 de enero).

La acusación de delito grave se produjo después de 36 horas en la cárcel, dijo Wood. Agregó que, mientras estaba detenido, se enteró de que el gobierno tenía una lista de delitos menores con los que iban a acusar a los manifestantes. Mientras estaba bajo custodia, sin embargo, Wood fue acusado de un delito grave. Tres meses después, el 27 de abril, un gran jurado emitió una nueva acusación que agregó 13 cargos adicionales.

La táctica del paraguas

El gobierno, de acuerdo con grupos de derechos civiles, está intentando usar los cargos de conspiración para hacer motines y usarlo como un paraguas bajo el cual puede responsabilizar a los acusados ​​de cualquier crimen presuntamente cometido durante la protesta.

“Bajo la ley de la conspiración”, explicó Knizhnik de la ACLU, “las personas acuerdan cometer actos ilegales y formar un grupo basado en ese acuerdo”. Y luego, si cometen actos ilegales en cumplimiento de ese acuerdo, pueden ser considerados responsables de los actos de todo el grupo”.

Wood y Cohen, su abogado, han hecho una moción para separar el caso de Wood de los otros acusados ​​porque su video podría ser utilizado de diferentes maneras durante el juicio. Los diferentes acusados ​​tienen diferentes prioridades para sus propias defensas, lo que puede presentar complicaciones en los tribunales. Es un problema común cuando se procesa a varios acusados ​​juntos, dijo Knizhnik: “Cuando se les enjuicia al mismo tiempo, no se pueden presentar teorías contradictorias”.

Usaron vídeo de un acusado

El caso del gobierno se basa en el video de Wood y tiene la intención de utilizar la documentación de las imágenes en cada prueba. El equipo de grabación de Wood fue confiscado cuando fue arrestado; no ha sido devuelto a él porque sus cargos no fueron retirados. Stokes, por otro lado, tuvo una experiencia diferente debido a que sus cargos fueron retirados. “Retuvieron el video hasta que mi caso fue desestimado”, dijo Stokes, “luego lo devolvieron”.

El tribunal decidirá la moción de Wood para ser enjuiciado por separado el o alrededor del 8 de noviembre, dijo Cohen a The Intercept. Y sobre las varias mociones de los otros arrestados, para separar sus cargos del grupo, el gobierno dio una respuesta única rechazándolas. Wood tuvo su propia respuesta por el video, en el informe del gobierno:

Los argumentos de indemnización de los Demandados [sic] no reconocen que el gobierno tiene la intención de utilizar Video de Wood, en su caso principal, en cada juicio, independientemente de la presencia del acusado Wood en el juicio. The Wood Video es admisible contra todos los acusados, ya que grabó, en tiempo real, las palabras y acciones de los participantes en el “bloque negro” durante los disturbios y graba la destrucción y la violencia durante los disturbios. Es una evidencia directa de los crímenes imputados a cada acusado.

Un escrito amicus curiae negado

La ACLU hizo una moción para presentar un escrito de amicus curiae ante el tribunal el 17 de octubre para argumentar que los objetivos de los acusados ​​se basaban, al menos en parte, en la Primera Enmienda. La moción fue denegada dos días después. A pesar del rechazo, la directora de comunicaciones estratégicas de ACLU-DC, Suzanne Ito, le dijo a The Intercept que la organización vigilará atentamente el caso a medida que avance a través de los tribunales.

En última instancia, no está claro qué sucederá con Wood y sus codemandados durante el juicio y en casos posteriores. “Nadie sabe qué esperar”, dijo Cohen, el abogado. Sin embargo, parece claro para los observadores que el caso contra Wood y el resto de los acusados —y las sentencias de 70 años que se avecinan— debe enviar un mensaje.

“No sé qué tipo de gimnasia mental van a tener que realizar en el tribunal para que parezca razonable”, dijo Stokes. “Podrías asesinar a alguien —alguien entrara al centro de D.C.— sacar una pistola y le dispararas a un policía en la cabeza, y podrías ser sentenciado por menos tiempo del que enfrentan estas personas”. Los cargos de asesinato en primer grado en D.C. tienen una sentencia mínima de 30 años.

Una drástica extralimitación

Stokes dijo que el caso representaba una drástica extralimitación en la respuesta de las fuerzas del orden público a las protestas. “Hay aproximadamente 200 personas enfrentando 70 años, yendo a juicio por seis ventanas rotas”, dijo. “Esto es una locura”. Stokes agregó que los manifestantes no recibieron una orden para dispersarse.

La injusticia del arresto, los cargos y el caso tampoco han doblegado la moral de Wood. Y aunque el gobierno puede estar intentando lanzar a los acusados ​​unos contra otros, él está manteniendo un sentido de solidaridad que planea llevar, incluso, después de que termine su propio caso. “Cualquier puto apoyo que pueda darles”, dijo Wood de los otros acusados ​​que enfrentan un juicio, “lo haré”.

Texto original: https://theintercept.com/2017/10/25/trump-inauguration-protest-j20-trial/

Traducción: A. Mondragón