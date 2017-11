Charlottesville ¿Un regreso al futuro?

Por David Brooks / La Jornada

Con amenazas de guerra nuclear, intervenciones militares en los países del “traspatio” que no se hinquen ante el poder imperial, y el Klan y los neo-nazis festejando su odio, todo sólo en una semana, de repente el futuro fue sustituido por el pasado.

Unas 24 horas después de que Trump comentó que está contemplando una opción militar para Venezuela, ya que en ese país “la gente está sufriendo y se están muriendo”, en Charlottesville, Virginia, ultraderechistas armados golpearon a manifestantes pacíficos, y en un incidente terrorista –equivalente a los atentados recientes en Europa usando vehículos como armas– un hombre blanco –asociado con los neonazis– atropelló a 20 personas, matando a una mujer.

El gobernador de Virginia declaró estado de emergencia y la Guardia Nacional se preparó para entrar en acción. Todo en un país donde circulan más de 300 millones de armas en manos privadas, y donde en promedio mueren a balazos 93 personas todos los días, siete de éstas menores de edad.

No es nuevo, pero sí diferente

Lo ocurrido el sábado en Charlottesville, Virginia, no es nada nuevo, pero sí es diferente, porque los participantes ahora afirmaron que forman parte de las filas de Trump. David Duke, ex líder de un sector del Ku Klux Klan, declaró ahí: “Vamos a cumplir con las promesas de Donald Trump”.

Las imágenes de los cientos de asistentes al acto denominado “Unir a la derecha” no ocultaron quiénes eran: esvásticas, águilas fascistas, consignas de “sangre y tierra” (de la frase nazi blut und boden), algunos coreando “los judíos no nos remplazarán”, junto con banderas de la Confederación y muchos con cachuchas y pancartas con “Trump” o su consigna de campaña “Haremos grande de nuevo a Estados Unidos”.

La respuesta ambigua y tardía de Trump el sábado –lamentando la violencia y el odio de “todos los bandos” sin condenar a los supremacistas blancos– fue tan aguada que líderes de su propio partido lo criticaron. [Esto obligó a Trump a criticar directamente a los supremacistas blancos, recién el lunes, algo que para la mayoría fue demasiado tarde.]

No es la primera vez que Trump rehúsa condenar expresamente este tipo de actos de violencia por gente que forma parte de su base, y que afirman que lo llevaron al triunfo. La semana pasada hubo un atentado terrorista contra una mezquita en Minneápolis (el presidente ha guardado silencio sobre ese incidente).

Amnesia del terrorismo blanco

Son agrupaciones que marchan al estilo nazi, una de los cuales, Vanguard America, tiene un manifiesto que se titula Fascismo Americano, combinadas con agrupaciones “supremacistas blancas” con largas y sangrientas historias de linchamientos y asesinatos de afroestadunidenses, activistas de izquierda y actos violentos antisemitas, y, por supuesto, violencia contra migrantes de países no europeos.

Esto no es nada nuevo. En este país, ha habido más de 30 atentados de terror cometidos por estadunidenses blancos desde el 11 de septiembre de 2001, cuyas víctimas son la mayoría de los estadunidenses afectados por el total de actos de terror. En 1995, el peor atentado terrorista en terreno estadunidense antes del 11-S fue cometido por ultraderechistas estadunidenses, quienes detonaron una bomba en un edificio federal en Oklahoma City que mató a 168 personas (incluyendo 19 niños) e hirió a 500 (para ver la lista completa).

Un renacimiento con Trump

La historia del fascismo en Estados Unidos ha estado presente desde los años 30 del siglo pasado, incluida la fundación de un Partido Nazi Americano. Pero ahora ellos, junto con las agrupaciones de supremacía blanca que tienen siglos de antecedentes en un país cuya Casa Blanca –y gran parte de su economía– fue construida por esclavos negros, gozan de un nuevo momento gracias a Trump. Ahora el Klan puede marchar en público sin cubrir sus rostros con una capucha.

Pero la semana pasada empezó con otro tipo de nostalgia: Trump amenazó a Corea del Norte con “fuego y furia” nuclear. A pesar de que los generales y jefes diplomáticos, incluyendo el propio secretario de Estado, Rex Tillerson, de inmediato buscaron tranquilizar a sus ciudadanos y aliados en otras partes del mundo al solicitar que, en esencia, no le hicieran caso al comandante en jefe, el ahora resucitado Dr. Strangelove de la Casa Blanca siguió amenazado. Peor aún, algunos empezaron –es en serio– a calcular las dimensiones mortíferas de un hipotético conflicto nuclear. Por su parte, analistas financieros estaban tratando de calcular que efecto tendría una guerra entre dos poderes nucleares sobre los mercados, reportó el Wall Street Journal.

En el kínder de Washington

Aunque el mensaje de los adultos en el kínder de Washington insistieron que no había guerra inminente, algunos medios indicaron que, con los protocolos que existen, si el comandante en jefe ordena un ataque nuclear, no requiere de la autorización del Pentágono ni del Congreso, y no existe un mecanismo que pueda frenarlo más que la renuncia de los altos mandos militares o, aunque no se sabe porque no hay precedente, se considera que su gabinete lo puede declarar mentalmente incapacitado.

Y, también con nostalgia por otros tiempos, cuando Estados Unidos era “grande”, el “presidente más presidencial”, según él, declaró que si el gobierno de Venezuela no hace lo que él dicta, no descartará una “operación militar”. A Trump no le han informado que, a estas alturas, es de mala educación amenazar a América Latina con otra intervención militar gringa (eso se hace ahora de otra manera, suavecito, con lo que llaman diplomacia y dólares para apoyar las fuerzas de la “democratización”).

Los generales en el control

Las cosas están tan alarmantes que muchos apuestan, para dormir un poco más tranquilos, que los generales controlarán al civil demente en la Casa Blanca.

Aún no se sabe si esos países latinoamericanos o la ONU que, por su supuesta preocupación por la democracia y la crisis socioeconómica exigieron que el gobierno de Venezuela cambiara sus políticas, ahora ofrecerán el mismo tipo de “intervención humanitaria” en Estados Unidos en nombre de poner fin a la violencia aquí, asistir a uno de cada seis estadunidenses que padecen hambre y rescatar a esta democracia.