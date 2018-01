El Departamento de Justicia pide incluir la pregunta de la ciudadanía en el Censo 2020

Fuente: ProPublica

El Departamento de Justicia (DoJ) está presionando para que se agregue una pregunta sobre la ciudadanía de las personas, en el formulario del Censo 2020, una medida que, según los observadores, podría disminuir la participación de los inmigrantes que temen que el gobierno pueda usar la información en su contra.

Y la no participación de los inmigrantes, en particular los indocumentados, podría tener efectos potencialmente negativos para todo lo que determina el Censo: desde cómo se distribuyen los escaños del Congreso en todo el país, hasta cuanto y en donde se gastan cientos de miles de millones de dólares federales.

La excusa de la votación

El DoJ realizó la solicitud en una carta no reportada —fechada el 12 de diciembre y obtenida por ProPublica— que fue dirigida del oficial del DOJ Arthur Gary al más alto funcionario de la Oficina del Censo, que es parte del Departamento de Comercio. La carta argumenta que el DoJ necesita mejores datos de ciudadanía para aplicar mejor la Ley de Derechos Electorales “y sus importantes protecciones contra la discriminación racial en la votación”.

Un vocero de la Oficina del Censo confirmó que la agencia recibió la carta y dijo que “la solicitud pasará por el proceso bien establecido de que cualquier pregunta posible pueda ser considerada”.

“Una receta para sabotear el censo”

Los observadores dijeron temer que, al agregar una pregunta sobre la ciudadanía de los encuestados no solo reduciría los porcentajes de respuesta, sino que también encarecería el censo y pondría una llave en el sistema con solo dos años antes del conteo, que será el 2020. Por lo general, las preguntas se someten cuidadosamente a pruebas de campo, un proceso que puede llevar años.

“Esta es una receta para sabotear el censo”, dijo Arturo Vargas, miembro del Comité Nacional de Consejeros del Censo y director ejecutivo de NALEO Educational Fund, un grupo de defensa de los latinos.

“No se va a contar a la gente porque temerá que la información se use con fines negativos”, dijo Steve Jost, ex alto funcionario de la oficina durante el Censo del 2010. “Esta línea sobre la aplicación de los derechos de voto es un giro nuevo y aterrador”, dijo. Y señaló que desde el primer censo en 1790, el objetivo ha sido contar a todos en el país, no solo a los ciudadanos.

Objetivo: Redistribuir Distritos Electorales

Sumándose a las preocupaciones sobre el recuento 2020, Politico informó en noviembre pasado que el gobierno de Trump puede designar a un alto cargo en la oficina del censo a un republicano experto en redistribución de distritos electorales, que escribió un libro titulado “Redistribución de Distritos y Representación: Por qué las elecciones competitivas son malas para Estados Unidos”. El recuento de población de la Oficina determina cómo se distribuyen los 435 escaños de la Cámara de Representantes de EE.UU.

El censo de 2010 incluyó un puñado de preguntas que cubrían la edad, el sexo, la raza, el origen hispano, las relaciones familiares y el estado del ocupante de la casa propietario / arrendatario —pero no la ciudadanía.