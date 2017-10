El Fiscal General Jeff Sessions quiere “legalizar el robo” de la policía

Alex Emmons / The Intercept

El miércoles 19 de julio puede ser marcado como un Día de la Infamia para los estadounidenses. Ese día, el Departamento de Justicia de Donald Trump revivió un programa federal que otorga a las autoridades policiales estatales y locales, más poder para confiscar las propiedades de las personas que no han sido acusadas, menos aún condenadas, de un crimen.

La práctica —conocida como la “confiscación de activos civiles”— se generalizó como parte de la represión contra las drogas en la década de 1980, después de que el Congreso aprobó una ley en 1984 permitiendo al Departamento de Justicia mantener la propiedad incautada. En ese momento, el decomiso se consideraba una forma de socavar los recursos de las grandes mafias delictivas, pero la policía lo consideraba como una forma de respaldar sus presupuestos, y se habían enfocado en gran medida contra las personas que no tenían los medios para desafiar las incautaciones ante los tribunales.

Confiscaciones más que robos

La práctica ha llegado a ser tan extensa que en el 2014, las autoridades han “confiscado” más propiedades de los estadounidenses que todos los robos los robos de casas y oficinas combinados.

Las organizaciones de libertades civiles han llamado a la confiscación de bienes un “robo legalizado”, y como la práctica se ha extendido, se ha convertido en muy impopular. Según una encuesta realizada el año pasado por el Instituto Cato, el 84 por ciento de los estadounidenses se oponen a las incautaciones de propiedad de personas no condenadas por un delito. La mayoría de los estados han aprobado leyes que restringen la práctica, o la prohibición directa.

Pero Donald Trump ha mostrado un fuerte apoyo personal para la confiscación de propiedades civiles. En una reunión de alguaciles en la Casa Blanca en febrero pasado, después de que un legislador del estado de Texas estaba tratando de reformar la práctica, Trump dijo: “Vamos a destruir su carrera”.

Reabriendo una laguna legal

El miércoles 19 de julio, el Departamento de Justicia reabrió una laguna legal específica que permite a la policía estatal y local eludir las leyes estatales, a través de una práctica conocida como las confiscaciones adoptivas.

El vacío legal permite que la policía estatal y local continúe saqueando la propiedad de los ciudadanos, incluso sí existen prohibiciones locales sobre la práctica, siempre y cuando remitan el caso a las agencias federales después de que se apoderen de la propiedad. Ellos pueden llegar a quedarse con hasta el 80 por ciento de lo que toman, y pueden usarlo para sus propios presupuestos. Los federales toman el resto del 20 por ciento del botín.

Obama lo había prohibido

El vacío legal había sido una política de 30 años del Departamento de Justicia, hasta que el Departamento de Obama lo prohibió en el 2015. En respuesta a su reinstalación, la ACLU publicó una declaración llamando a la medida como una “parte de la agenda de Sessions para traer de vuelta la fallida y racista Guerra Contra las Drogas”.

La medida incluso fue rechazada por los miembros del propio partido de Trump. El Senador republicano Rand Paul, de Kentucky, dijo que la práctica viola la Quinta Enmienda, y el Senador Mike Lee, de Utah, publicó una declaración diciendo que “el DOJ parece decidido a perder en la corte antes de que cambie sus políticas para mejor”.

Una parche inadecuado

El departamento también publicó pautas que pretenden limitar el uso de las confiscaciones adoptivas. Ellos requieren que el Departamento de Justicia vigile y se asegure de que “las confiscaciones involucren bienes legítimamente incautados” —una medida que los defensores de las libertades civiles dicen que es lamentablemente inadecuada.

“Estas presuntas salvaguardas equivalen a poco más que una auto-vigilancia, y todos sabemos lo bien que funciona”, dijo Kanya Bennett, abogada de la ACLU que se enfoca en asuntos de justicia penal. “No podemos confiar en las mismas agencias policiales que —auto vigilen— un decomiso del cual ellos mismos pueden beneficiarse”.

Confiscaciones menores a $10,000

En las directrices se enumeran ciertas condiciones que deben cumplirse para permitir que las confiscaciones adoptivas sean menos de $10,000. Una de las condiciones es que a la policía se le permite hacer este tipo confiscaciones adoptivas mientras ocurre un arresto, algo que Bennett dice es muy problemático, y puede incentivar más arrestos.

Esto “promoverá más enredos con el sistema de justicia penal, porque sugiere que todas las incautaciones de dinero en efectivo, por menos de $10,000, son legítimas si ocurren en caso de —o mientras se procede a— un arresto”.

“La salvaguardia real es la que el Procurador General de las Sesiones está revirtiendo —que habría impedido que la policía local eluda leyes más restrictivas a nivel estatal contra las confiscaciones, que están tratando de proteger (a la gente) contra las violaciones de la libertad civil”.

