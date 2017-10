El misterioso “héroe hispano” de Las Vegas que no quiere dar declaraciones

Mac Slavo / SHTFplan.com / Redacción LTH

En los últimos días, las autoridades policiales de Las Vegas han alterado significativamente la cronología de los hechos que ocurrieron en el tiroteo masivo en Las Vegas, que dejó 59 muertos y medio millar de heridos. Y lo que aumenta la intriga es el hecho de que el Mandalay Bay Hotel & Casino dice tener ahora su propia cronología de los eventos, que difiere de la historia oficial.

Y a todo esto se añade el misterio que aún rodea a José Campos, el guardia de seguridad del Mandalay Bay, quien recibió un disparo en la pierna cuando Stephen Paddock abrió fuego y disparó unas 200 balas a través de la puerta de su habitación en el hotel.

Campos, quien ha sido catalogado como el “héroe hispano de Las Vegas” y al parecer no estaba registrado para trabajar en el Estado de Nevada, tenía programado presentarse por primera vez ante el público en una entrevista con Sean Hannity el jueves (12 de octubre) por la noche. Pero pocos minutos antes de que se realizara la entrevista, se dijo que Campos canceló abruptamente su aparición.

Buscado en su domicilio

En respuesta a la cancelación, la reportera de medios alternativos Laura Loomer intentó ubicar a Campos y fue hasta el domicilio del guardia de seguridad. Pero hasta ahora, Campos ha permanecido protegido detrás de sus representantes sindicales y se negó a proporcionar públicamente su relato personal del tiroteo.

Según Loomer, parece que Campos y su familia se han visto obligados a permanecer en silencio, debido a una orden de mordaza que rodea el incidente.

Ella estuvo en la puerta de la familia Campos en persona, cuando visitó su casa en Las Vegas, la noche del jueves 12.

Según un video publicado por Loomer en Periscope, Campos tiene seguridad armada y parece que un vehículo policial encubierto está estacionado frente a su casa.

Otros videos muestran a Loomer preguntando a los miembros de la familia Campos por más información sobre por qué eligió cancelar sus entrevistas.

Empresa no registrada en Nevada

Según Loomer, a Jesús Campos y a los miembros de su familia se les ha dicho que no hablen públicamente sobre el incidente. Además, cuando Loomer fue confrontada por un guardia de seguridad armado fuera de la casa de Campos, notó que la empresa a la que supuestamente trabaja el guardia de seguridad, no está registrada para operar en Nevada, a lo que ella le pregunta al guardia:

Usted dice que trabaja para OnScene, una empresa de seguridad. Hicimos una verificación de antecedentes… y la licencia comercial caducó en enero de 2017 y tiene una dirección virtual… así que la empresa para la que trabaja… ¿Es una empresa real? ¿O es solo algún tipo de compañía encubierta que usa el FBI o el DHS?

El video no muestra si hubo una respuesta a la pregunta.

Premiado por su sindicato

De otro lado, Univisión reportó en su portal web que Campos fue condecorado por su sindicato con el “SPFPA Hero Award”, por la valentía demostrada la noche del 1 de octubre.

“El oficial Jesús Campos resultó severamente herido en la pierna por uno de los 200 disparos que salieron de esa suite y a pesar de su herida, ayudó a las autoridades a identificar de dónde provenía el ataque”, dice el comunicado del sindicato, que representa a policías, bomberos y otros profesionales de seguridad.

De acuerdo a los relatos oficiales, Campos fue el primero en llegar a la habitación donde estaba Stephen Paddock, el presunto tirador que mató a 58 personas e hirió a por lo menos 500 más.

“Al distraer la atención del atacante consiguió salvar vidas”, se lee en la resolución emitida por la SPFPA.

Junto al reconocimiento, fueron publicadas las primeras fotografías que se conocen de Campos. En una de ellas se le ve junto a otros colegas usando un bastón y mostrando la placa que recibió.

“Se trató de un acto de extraordinaria valentía”, afirmó el sindicato.

Dos relatos diferentes

Mientras tanto, las dudas sobre el orden de los acontecimientos continúan.

Las primeras versiones aseguraban que Campos llegó a la habitación del piso 32 mientras Paddock continuaba disparando sus rifles automáticos. Una versión posterior ofrecida por las autoridades indican que el atacante lo hirió antes de que iniciara el tiroteo.

Lo que sí sabe, independientemente de la hora exacta de los hechos, es que Campos reportó lo que ocurría a través de su radio y teléfono celular, lo que contribuyó a determinar desde cuál lugar del hotel provenían las balas.

Texto original: http://www.shtfplan.com/headline-news/video-reporter-doorstops-vegas-security-guards-house-i-can-confirm-his-family-has-a-gag-order_10132017

Traducción: A. Mondragón